Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было

Оппонента Александа Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал TUT.by, об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.

Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сообщила она.

Позже в Пограничном комитете РБ подтвердил, что Тихановская покинула Беларусь. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3.30 11 августа.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.