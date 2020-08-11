РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
21 119 84

Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было

Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было

Оппонента Александа Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал TUT.by, об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.

Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении

Позже в Пограничном комитете РБ подтвердил, что Тихановская покинула Беларусь. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3.30 11 августа.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было 01

Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было 02

Беларусь (8024) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
дура ты, свободы без крови не бывает
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
+17
Лидер - Порох.

Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:04 Ответить
+12
Зачем она народ собирала? Чтобы жидко обосраться? Кухарка проросийская
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://images.cnscdn.com/images/7/4/1/1/7411b7584f483650938aef69b28c5c8c/original.jpgОппонента Александа Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти... Источник: https://censor.net/n3213013
Не сумнівайтеся, що у цьому випадку вона на росії.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
Ніт.
У Литві.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:00 Ответить
А її пропутінський чоловік?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:02 Ответить

Вас це цікавить?
А не здається Вам, що в Україні таких, більше ніж населення всієї Білорусі?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:05 Ответить
Це відомо, але мова зараз про її переконання і гарантії проведення чесних виборів у Бєларусі найближчим часом. Особисто я не вірю пропутінській шалаві.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:08 Ответить
и какие варианты? Она сейчас - единственный легитимный гражданин имеющий право требовать власть и перевыборы. Если ее полностью слить, какой бы пропутинской шалавой она не была - нового лидера НЕТ.
так что твое умничанье никакого практического смысла для белорусов не имеет.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:41 Ответить
Домохазяйка раптом згадала про дітей. Який з неї лідер, вона й так ОБІЦЯЛА, що відмовиться від президенства через півроку, хто б повірив. Її рішення правильне, бо її владарювання, а також ймовірні наміри керувати кривавими протестами з-за кордону негативно відіб'ються на ній самій і родині.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:46 Ответить
Він же сидить.
Не треба шукати зраду там, де її не зовсім є
показать весь комментарий
11.08.2020 11:07 Ответить
В кріслі сидить? Чи задовольняє путіна, як раніше?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:09 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBiamL2pLrAhXlkIsKHYjWAt0QFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25BE-%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F%2Fa-54256166&usg=AOvVaw3aT37XoSFT5xO1eyl1x6DD Адвокат Тихановского: Сергея отправили в карцер за то ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBiamL2pLrAhXlkIsKHYjWAt0QFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25BE-%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F%2Fa-54256166&usg=AOvVaw3aT37XoSFT5xO1eyl1x6DD www.dw.com › адвокат-тихановско...


Jul 22, 2020 - DW: В каких условиях сегодня находится Сергей Тихановский? Как часто ... Да, мы сообщаем ему новости, в том числе о предвыборной ...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:13 Ответить
В карцері повідомляють новини
показать весь комментарий
11.08.2020 11:17 Ответить
В білоруських карцерах більше демократії.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:50 Ответить
опять отвлєчєніє на нєгодний об'єкт
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
Справжня білоруська опозиція ще в 2000роках емігрувала за кордон ,а Тіхановська - це псевдоопозиція.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:16 Ответить
Зачем она народ собирала? Чтобы жидко обосраться? Кухарка проросийская
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
та да. помню, как в 13-м Порох всех обзванивал, чтобы на Майдан ехали...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:02 Ответить
Порох, на відміну від попа Гапона Тіхановської, на Майдані був, а не втік до Варшави
показать весь комментарий
11.08.2020 11:27 Ответить
Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було - Цензор.НЕТ 1228
показать весь комментарий
11.08.2020 11:43 Ответить
Кинь. Це не твоє.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:17 Ответить
а она собирала? СЕРЬЕЗНО?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:41 Ответить
Россія перетравила Білорусь.
І не вдавилась.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
дура ты, свободы без крови не бывает
показать весь комментарий
11.08.2020 10:59 Ответить
Саме тому вона не може бути лідером бєларуського народу.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:01 Ответить
так а никто ее и не лепит в лидеры. Она сейчас единый кандидат против луки, ее миссия действительно честные выборы. Она просто баба. И без улицы там никаких шансов на победу. К сожалению, потому что будет много крови, мы это прошли все. Но лука не оставляет выбора.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:04 Ответить
А вона чим гарантує виконання своєї місії?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:06 Ответить
только своим словом, какие могут быть гарантии, понятно что это дело такое, все сразу забывают о своих обещаниях.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:07 Ответить
Тоді це відсутність гарантій і відповідно її не треба в президенти.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:10 Ответить
тогда слово за бацькой, он должен отозвать своих псов, выпустить всех политзаключеных и кандидатов и провести выборы под наблюдением деминститутов. Ктото верит в такой сценарий? я нет
показать весь комментарий
11.08.2020 11:13 Ответить
Я теж не вірю, тому Майданом треба закінчити правління Луки, а потім нові вибори.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:15 Ответить
майданом нужно руководить, нужен штаб, нужна организация, нужны бойцы. Понятно что эта бабенка ни о чем.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:17 Ответить
Майданом руководить невозможно в принципе. можно координировать, мол это в тот намэт, это в другой, медиков туда, раненных туда.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:47 Ответить
если не она - президентом будет Лука 100. Ты, Али, здорово на бота ватного смахиваешь - уж больно одну со Скабеевой методичку лепишь.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:42 Ответить
Муж би не дозволив відступитися, і керували б кукловоди з кремля. Та і їй би сподобалося бути при владі. В останні передвиборчі дні у неї й голос окріп, і додалося впевненості, хоч і читала з методички.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:03 Ответить
Таракана за решетку или ногами вперед и новые демократические выборы.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:06 Ответить
По різному.
Після 90-х
У Чехословакії, Польщі - одне, у Румуніїї, по іншому.
Залежить, наскільки правляча верхівка, своєю політикою перетворює громадян, на ненавидячих всіх і вся, бидло.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:03 Ответить
Вивчіть історію Чехословаччини та Польщі.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:05 Ответить
От вже почав про Чехословакію:
«Оксами́това револю́ція https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. sametová revoluce, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. nežná revolúcia) - повалення комуністичного режиму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині (тоді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЧССР або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька Соціалістична Республіка ), яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період з https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада по https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року.»

Потім буду вчити про «Солідарність» і Лєха Валєнсу...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:09 Ответить
Вивчіть як було після Австро-Угорщини... Не було там все просто.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:11 Ответить
А як було за часів Яна Жижки, ви чули?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
Чув. Тому не говоріть, що свобода без крові буває правилом.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:16 Ответить
Яж вам сказав. По різному.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:26 Ответить
Чехи багато що усвідомили після війни з Росією 1968 го року.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:22 Ответить
ненасильственными методами действовать - ничего не выйдет
показать весь комментарий
11.08.2020 11:00 Ответить
"нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами "
Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было - Цензор.НЕТ 927

https://censor.net/n3213013
показать весь комментарий
11.08.2020 11:01 Ответить
Нет Лидера, ни в Беларуси, ни в Украине..
показать весь комментарий
11.08.2020 11:02 Ответить
Лидер - Порох.

Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:04 Ответить
Просто іншого не було
показать весь комментарий
11.08.2020 11:05 Ответить
да, другого такого найти сложно...…..
показать весь комментарий
11.08.2020 11:09 Ответить
Типу, ну бразильці вибрали Пеле, бо іншого не було
показать весь комментарий
11.08.2020 11:11 Ответить
Бразильці Зе обрали, а тепер скиглять.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
БраЗЕльці )
показать весь комментарий
11.08.2020 11:31 Ответить
Порох-лидер порохоботов,не более
показать весь комментарий
11.08.2020 11:41 Ответить
к счастью для Путина - да. Он же не зря говорил - кто угодно только не Порошенко.
Радуйтесь теперь, рашистские прихлебатели.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:43 Ответить
Так скрьітая реклама ! Путин пьітался поднять рейтинг ПеПо перед вьіборами , не вьішло , к счастью.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:58 Ответить
бабы-циркачки....
показать весь комментарий
11.08.2020 11:02 Ответить
легальными, ненасильственными способами действовать, когда применяются нелегальные и насильственные методы в ответ, пускай попробуют Источник: https://censor.net/n3213013
показать весь комментарий
11.08.2020 11:04 Ответить
Собственно , из-за чего весь сыр-бор ?
Народ не верит в честность выборов ?
Ну так проведите другие , честные .
Стоит ли убивать людей ?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:05 Ответить
Не народ не верит, а небольшое количество проплаченных провокаторов и ботов
показать весь комментарий
11.08.2020 11:09 Ответить
Собственно , я к Минску никаким боком , а тоже не верю .
Достаточно посмотреть на ту тётку , главу ЦИКа .
показать весь комментарий
11.08.2020 11:15 Ответить
А хіба в Україні були чесні вибори, чи ви вірите, що аж 73 % було божевільних? Як на мене, є два факти, які викликають сумніви. Перший -- це те, що тиждень після виборів приймали бюлетені, а люди з мішками під голову ночували під дверима виборчкому. Потім ще перераховували на кількох дільницях, бо були фальсифікації. Друге -- це те, що ворог і противник Порошенка мав доступ до контролю ЦВК.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:36 Ответить
подсчет был нечестным. Против Лукашенко голосовало почти все пророссийское большинсство, т.к. в последнее время Лукашенко сильно против России пер. - вагнеровцы, торги за газ и нефть и т.д. Демократических сил там процентов 5-10, не больше.
Ни один знакомый белорус, каким б ватным не был, не голосовал за Лукашенко. Все - против.
весь этот сыр-бор - Армения 2.0, не более.
Беларусь заждалась перемен. Хоть и не факт, что эти перемены к лучшему для Украины.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:46 Ответить
Нет в Беларуси пророссийского большинства , только в пригожинских методичках есть. Не пались так явно.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:00 Ответить
Там не то что проросийские, там такое огромное количество просто людей которые мозгом остались еще в совке ( молодежь там нормальная а те кто 35+ это просто мрак ( не все но большинство). А о стариках вообще молчу. Мы пересекались с беларусами в Эмиратах это просто совкодрочеры 80 лэвэла ( я представляю что в мозгах у тех кто никуда не выезжал за пределы бывшего совка). Даже те кто уже живет в Польше многие еще в каком- то полу- совковом состоянии ( а вот молодежи у них много нормальной).

И да большинство из них при слове о рашке прям слюни пускает
показать весь комментарий
11.08.2020 12:30 Ответить
Сябрам, если они собираются продолжать борьбу, советую забыть про эту "кандидатку" и выбрать себе настоящего лидера. Уверен, таковой всегда найдётся.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:06 Ответить
все верно, лидеры на баррикадах выковываются
показать весь комментарий
11.08.2020 11:09 Ответить
в Дизель-шоу есть нормальный белорус))))))
показать весь комментарий
11.08.2020 11:44 Ответить
уверен?ну так найди такого сейчас для Украины. Порошенко имеет антирейтинг нереальный, Зеленский - клоун.
Кто у нас был на баррикадах на Майдане? Парасюк? Турчинов? Тимошенко когда вышла? кто у НАС есть, умные все такие шопипец. На диванах.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:47 Ответить
Тобто «бацька» бере у заручники своїх «дітей», щоби залишитись при владі???
показать весь комментарий
11.08.2020 11:07 Ответить
Батько може і відшльопати і в куток поставити неслухняних дітей, для науки.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:45 Ответить
Якщо бацька бухий в дупель і не бажає вийти з угару, а весь час «догоняється», то діти мають повне право натовкти пику такому батьку та кинути тверезіти у підвал...
показать весь комментарий
12.08.2020 20:49 Ответить
Да и вообще, я вам скажу, ПИАР ШТУКА СЛОЖНАЯ )
показать весь комментарий
11.08.2020 11:07 Ответить
О це так лідер опозиції. Половину своєї команди залишила у заручниках, а сама здристнула.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:10 Ответить
Це дійсно є достатньою характеристикою для такого "лідера".
показать весь комментарий
11.08.2020 11:13 Ответить
співак: " я не здамся без бою..."
показать весь комментарий
11.08.2020 11:25 Ответить
а у нее был выбор? ее белорусские спецслужбы вывезли до границы и выпроводили.
кстати, очень хитрый ход со стороны Лукашенко. Теперь у митингующих нет лидера.
НЕТ. есть против кого бороться но нет - за кого.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:49 Ответить
Ее то вывезли, а остальных пи......т, как сидоровых коз. Кого то посадят, ради чего? Может ради того, что бы собирать клубнику в Польше?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OCKJ2L3balQ "Залишилася слабкої жінкою ..." - видеозвернення Тихановської (відео)
показать весь комментарий
11.08.2020 11:27 Ответить
Идёт спецоперация Пуйла по принуждению Беларуси к миру.Эталоном этой операции должно быть обращение Луки к Пуйлу о вводе миротворческих сил СНГ для наведения порядка.Сябры-это операция как"Китайская шкатулка"где в секрете,ще секрет.Вы думаете,що выбориваете свободу,но это манипуляция,щоб вскрыть следующий секрет,а именно вашими добрыми намерениями впустить на ваших плечах войну в вашу страну.Уже сейчас видна работа ДРГ москалей внедрённых в ряды мирных протестантов.Они определены жестокими методами.Вообщем думайте.Благими намерениями вымощена дорога в ад.
ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР https://youtu.be/z5ARDLJtPu4
показать весь комментарий
11.08.2020 11:33 Ответить
Страна для жизни. Напис на її майці... Зебіли №2
показать весь комментарий
11.08.2020 11:38 Ответить
Так само без програми дій, без визначеного напрямку, ніяких обіцянок. А що обіцяти, електорат не скаржиться ні на тарифи, ні на зубожіння, ні на суди. Обіцянка одна: вона прийде на короткий термін і змінить країну. Бубочка обіцяв, -- на один строк. Але задача у них однакова -- перевернути все догори дригом. І однакові мотиви: І Порошенко, і Лукашенко (останні 6 років) зблизилися зі США.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:06 Ответить
Ну не знаю. Для мене суди це катастрофа і проблема. А тарифи, я вважаю вигаданою проблемою, як і зубожіння. Я би відділяв справи "ковбасні" від проблем побудови країни.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:47 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зенон Позняк про тріумвірат
Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було - Цензор.НЕТ 5429

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5
показать весь комментарий
11.08.2020 11:44 Ответить
Ну, в принципе они должны официальено говорить это...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:31 Ответить
 
 