Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было
Оппонента Александа Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал TUT.by, об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.
Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сообщила она.
Позже в Пограничном комитете РБ подтвердил, что Тихановская покинула Беларусь. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3.30 11 августа.
Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Не сумнівайтеся, що у цьому випадку вона на росії.
У Литві.
Вас це цікавить?
А не здається Вам, що в Україні таких, більше ніж населення всієї Білорусі?
так что твое умничанье никакого практического смысла для белорусов не имеет.
Не треба шукати зраду там, де її не зовсім є
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBiamL2pLrAhXlkIsKHYjWAt0QFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25BE-%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F%2Fa-54256166&usg=AOvVaw3aT37XoSFT5xO1eyl1x6DD www.dw.com › адвокат-тихановско...
Jul 22, 2020 - DW: В каких условиях сегодня находится Сергей Тихановский? Как часто ... Да, мы сообщаем ему новости, в том числе о предвыборной ...
попа ГапонаТіхановської, на Майдані був, а не втік до Варшави
І не вдавилась.
Після 90-х
У Чехословакії, Польщі - одне, у Румуніїї, по іншому.
Залежить, наскільки правляча верхівка, своєю політикою перетворює громадян, на ненавидячих всіх і вся, бидло.
«Оксами́това револю́ція https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. sametová revoluce, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. nežná revolúcia) - повалення комуністичного режиму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині (тоді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЧССР або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька Соціалістична Республіка ), яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період з https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада по https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року.»
Потім буду вчити про «Солідарність» і Лєха Валєнсу...
https://censor.net/n3213013
Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
Радуйтесь теперь, рашистские прихлебатели.
Народ не верит в честность выборов ?
Ну так проведите другие , честные .
Стоит ли убивать людей ?
Достаточно посмотреть на ту тётку , главу ЦИКа .
Ни один знакомый белорус, каким б ватным не был, не голосовал за Лукашенко. Все - против.
весь этот сыр-бор - Армения 2.0, не более.
Беларусь заждалась перемен. Хоть и не факт, что эти перемены к лучшему для Украины.
И да большинство из них при слове о рашке прям слюни пускает
Кто у нас был на баррикадах на Майдане? Парасюк? Турчинов? Тимошенко когда вышла? кто у НАС есть, умные все такие шопипец. На диванах.
кстати, очень хитрый ход со стороны Лукашенко. Теперь у митингующих нет лидера.
НЕТ. есть против кого бороться но нет - за кого.
ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР https://youtu.be/z5ARDLJtPu4
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5