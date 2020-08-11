Зеленский скорее всего созовет внеочередную сессию на 25 августа, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе президента.

Об этом Кравчук сказала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", - сообщила Кравчук.

Народный депутат предположила, что инициировать внеочередную сессию будет глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Ранее о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.