Зеленский скорее всего созовет внеочередную сессию на 25 августа, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе президента.
Об этом Кравчук сказала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", - сообщила Кравчук.
Народный депутат предположила, что инициировать внеочередную сессию будет глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.
Ранее о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Так прозаїчно...
.
С Лукой на Ростов?
Минималка вырастет с 4723 (на 01.01.2020) до 5000 (+ 6%)
Работаем хуже, зарабатываем лучше. С наступаюшим витком инфляции вас, господа.
Причём во всём мире .
Народ хочет жить , а власть хочет управлять послушными баранами , всячески углубляя пропасть между собой и народом .
В идеале , власть должна жить на другой планете , но за не имением такой возможности , хочет извести народ .
Печатный станок и пиар перед выборами к ним не относятся...
Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый - не политик, а простой "человек, который пришел сломать эту систему". Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский. Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут "плюс", второй делает "минус". Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт.
После экспрессивного вступления нынешний глава государства задал своему предшественнику ряд весьма злободневных вопросов. Но смог ли бы он ответить на свои же претензии сегодня? "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Статья политолога Виктора Ружинского