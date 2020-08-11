РУС
Зеленский скорее всего созовет внеочередную сессию на 25 августа, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе президента.

Об этом Кравчук сказала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", - сообщила Кравчук.

Народный депутат предположила, что инициировать внеочередную сессию будет глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Читайте также: В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест

Ранее о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Дай-тє своєму ізбіратєлю покушать , ізвєргі .!! .
11.08.2020 11:08 Ответить
И под шумок особый статус для Донбасса можно протащить .... ))))
11.08.2020 11:05 Ответить
да и куй на вас всех вместе взятых!!!!кроме рвотного эффекта никаких других эмоций не вызываете.ущербное слабоумное быдло дорвавшееся до власти!!!
11.08.2020 11:07 Ответить
И под шумок особый статус для Донбасса можно протащить .... ))))
11.08.2020 11:05 Ответить
Або ще якусь хрєнь,на кшталт води в Крим,"тамженашилюди" !!))
11.08.2020 11:13 Ответить
Ну і понту з цього збіговиська дурагонів !!))
11.08.2020 11:06 Ответить
да и куй на вас всех вместе взятых!!!!кроме рвотного эффекта никаких других эмоций не вызываете.ущербное слабоумное быдло дорвавшееся до власти!!!
11.08.2020 11:07 Ответить
Популістське рішення перед виборами.
Так прозаїчно...
11.08.2020 11:08 Ответить
Дай-тє своєму ізбіратєлю покушать , ізвєргі .!! .
11.08.2020 11:08 Ответить
Ого, толсто...
11.08.2020 11:16 Ответить
Це вона з голодухи спухла !!))
11.08.2020 11:19 Ответить
капец млять событие!!!давайте обьявим этот день национальным праздником!!!!
11.08.2020 11:08 Ответить
ЗЕ уходит???

С Лукой на Ростов?
11.08.2020 11:11 Ответить
Прогноз ВВП в 2020 - -(минус) 6% - однозначно бюджет недополучит налоговых поступлений.
Минималка вырастет с 4723 (на 01.01.2020) до 5000 (+ 6%)
Работаем хуже, зарабатываем лучше. С наступаюшим витком инфляции вас, господа.
11.08.2020 11:12 Ответить
Нарастает антагонизм между властью и народом .
Причём во всём мире .
Народ хочет жить , а власть хочет управлять послушными баранами , всячески углубляя пропасть между собой и народом .
В идеале , власть должна жить на другой планете , но за не имением такой возможности , хочет извести народ .
11.08.2020 11:12 Ответить
Уроды, с чьего кармана деньги достанете?
11.08.2020 11:13 Ответить
Не понятно? Те, кто еще держит на минималке пенсионера, или убогого, просто их сократит, а с 2х млн предпринимателей снимут налоги на 300 грн больше каждый месяц. Процентов 40 самых мелких закроется, станут в фонд занятости, куда так же отчисляет бизнес. Ишаку понты перед выборами.
11.08.2020 11:22 Ответить
Какие экономические основания для поднятия минималки?
Печатный станок и пиар перед выборами к ним не относятся...
11.08.2020 11:13 Ответить
Економіка України в глибокому нокауті , а ці долбодятли мінімалку збираються піднімати !!))
11.08.2020 11:17 Ответить
значит девальвация неизбежна.хотят смягчить слегка к выборам.
11.08.2020 11:19 Ответить
Понятно. До 1 сентября закон про мову надо поменять.
11.08.2020 11:35 Ответить
"Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого", - начинал свое выступление Владимир Александрович. Иронично, но теперь, когда мы наблюдаем такую деградацию власти, практически всю дебатную речь Зеленского-кандидата можно адресовать Зеленскому-президенту.
Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый - не политик, а простой "человек, который пришел сломать эту систему". Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский. Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут "плюс", второй делает "минус". Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт.
После экспрессивного вступления нынешний глава государства задал своему предшественнику ряд весьма злободневных вопросов. Но смог ли бы он ответить на свои же претензии сегодня? "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Статья политолога Виктора Ружинского
11.08.2020 11:47 Ответить
Що ж ви таке хочете продати, щоб наповнити бюджет для підвищення мінімамлки? Де ви гроші візьмете на всі ці свої "хатєлки"? Чи у вас уже економіка росте і до кінця року набере обіцяні самокатчиком 40%?
11.08.2020 11:53 Ответить
А при чём тут Зеленский к сессии ВР!! он что спекер парламента?
11.08.2020 15:44 Ответить
 
 