Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "ЕС"

Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "ЕС"

Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская Солидарность" на ближайших выборах, при этом не вступая в саму партию.

"Я иду на выборы в следующую облраду. От партии "Европейская Солидарность"… Я не член партии "Европейская Солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами обладминистрации, а в сессионном зале", - написал Ройтбурд на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул затяжной конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Я иду защитить и музей и придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", - пояснил Ройтбурд.

місцеві вибори (2753) облсовет (540) Одесса (8027) Одесська область (3833) Ройтбурд Олександр (43) Європейська Солідарність (1077)
точно! міг би й від жопоблоку піти, або від зеленої путєнської дрисні...
11.08.2020 11:21 Ответить
ох, вже ці обісрані зебіли... Стоять по маківку в гівні й роблять вигляд, що у мірміладі...
ги
11.08.2020 11:27 Ответить
Ройтбурд повідомив, що йде на вибори в Одеську облраду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6080
11.08.2020 11:28 Ответить
Ну тоді хай щастить, може колись методом послідовних ітерацій років через 50-т щось отримаєш і розкажеш, як воно було.
11.08.2020 13:17 Ответить
маєш пропозиції?
11.08.2020 13:28 Ответить
Маю, всі рішення, судові, податкові, майнові треба автоматизувати до повної відсутності людського фактору, компютеру хабарі не потрібні, в нього кишень немає.
11.08.2020 13:36 Ответить
автоматизувати судові рішення?

судячи з "методом послідовних ітерацій" ви є представником якихось технічних галузей?
але ж, бляха, розгляд позовної заяви комп'ютером, ви серйозно?
11.08.2020 13:44 Ответить
Тобі подобається такий розгляд як зараз? Що таке Закон? Довжелезна інструкція з бінарними відповідями "винен - не винен". Є підстави - на нари, немає - адіос мучачос, а не так як зараз з "вбивцями" Шеремета, сидять вже скоро рік без вагомих підстав, а колишнього міністра закордонних справ, що вбив по п'яні собутильника відпустили, хай далі бухає і вбиває.
11.08.2020 13:59 Ответить
до чого тут подобається чи не подобається?
я просто навіть уявити не можу, як комп'ютер буде розглядати справи.
тобі не здається, що будь-яка думка має бути обмежена здоровим глуздом?
пропозиція щодо розгляду справ комп'ютером є дурнею.
11.08.2020 14:04 Ответить
Думка не може бути обмежена ні чим, на те вона і думка! Керування ядерними ракетами і електростанціями, авіацією і транспортом автоматикою теж дурня? А там відповідальність значно вища, чим в судових рішеннях по битовусі.
11.08.2020 14:14 Ответить
ви порівнюєте несумісні речі.
але нехай. якщо вже ви маєте таку собі мрію про комп'ютерне правосуддя.
я ж вважаю це не просто неможливим але й неприйнятним.
послухайте, люди мають працювати для людей.
так, Україна по вуха в продажних чиновниках, депутатах, суддях й т.інш.. але ж досвід європейських країн доводить, що держава може працювати з дотриманням законодавством й в інтересах людей - я за це.
а вже як ми того досягнемо. я за радикальні засоби впливу.
11.08.2020 14:28 Ответить
Ви питали мої пропозиції, я їх Вам дав. Не подобається, хочете радикально, ну тоді розстріли як в Китаї. Однак Китаю це щось не дуже допомагає. Ні розстріли ні хабарники не закінчуються.
11.08.2020 14:45 Ответить
а я Вам апелював щодо недоцільності всебічної автоматизації.
ті сфери життя, які можуть бути автоматизовані - залюбки.
але ті сфери де таке є недоречним, зокрема здійснення правосуддя, - ні.
11.08.2020 14:51 Ответить
тисну руку.
Ну , да . Областные депутаты за свой счёт едут в областной город и там штаны протирают ?
11.08.2020 11:51 Ответить
Ну ,да ! В Дании к примеру есть общий парламент и выборы в общину
11.08.2020 11:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/456768, наскільки я тут, нашвидкоруч, ознайомився, у вас на місцевому рівні є рада комуни (в різних комунах має різну назву) та рада губернії. якщо це так, то це й є наші обласні та міські (сільські, селищні ради).
поправте мене. якщо я щось невірно зрозумів.
11.08.2020 11:59 Ответить
В Дании есть парламент страны и комуны и все . То есть депутаты для страны и депутаты местные для комуны .
показать весь комментарий
11.08.2020 12:05 Ответить
якраз різні рівні представництва в місцевому самоврядуванні є нормальним.
обласні, районні, міські, селищні, сільські ради існують в Україні багато років й це правильно (на мою думку).
11.08.2020 11:46 Ответить
Чым именно они правильные ?
11.08.2020 11:59 Ответить
діяльність місцевих рад спрямована на представництво громадян конкретної громади в місцевих органах влади.

місцеві ради затверджують бюджет та видатки на ті чи інші напрямки забезпечення життєдіяльності громади, які, за логікою, мають визначати представники конкретної громади в інтересах мешканців.
тож, задумка, як така, досить непогана, реалізація залежить виключно від депутатів (ну й від органів місцевого самоврядування безперечно), і отут підключається народ, який обирає місцевих ненажерливих бонзів, бо ті десь дитячий майданчик встановили, десь лавку, там бабці продуктовий набір привезли.
й от за ці подачки недолуге бидло йде й обирає різну гидоту. й тут вже закон ні до чого.
11.08.2020 12:06 Ответить
Зачем громаде так много депутатов ? Зачем громаде областные раненые местные городские депутаты , а не одни для громады ? Это же абсурд
11.08.2020 12:12 Ответить
так а громадою тоді яке утворення назвемо?
ввсі населені пункти в межах області, це буде одна громада, й одне представництво?
чесно, не уявляю: місто обласного значення має свої потреби, райцентр - свої, села, селища - ще інші.
боюся засідання такої ради не вирішить жодного питання щодо фінансування того чи іншого проекту.
запропонуйте, як ви бачите?
у вас, якщо не помиляюся, 273 комуни? відповідно 273 ради? комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).
11.08.2020 12:19 Ответить
Вот зробыли новые районы и с них делать местную власть и все другое убрать . Зачем вообще области ? Сколько там нахлебников ? Зачем губернатор ? Будет как в Дании , одна местная власть избрания народом .
11.08.2020 12:22 Ответить
Да , сколько районов столько и рад и все .
11.08.2020 12:23 Ответить
комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).-да и так в Украине сделать
11.08.2020 12:24 Ответить
Каждый район где выбирают мера и депутатов и не надо больше там никакой власти , типа губернатор или района администратор
11.08.2020 12:28 Ответить
в чому погоджуюсь з вами так це в тому аби прибрати обласну раду (відповідно разом з усіма службовцями).
залишити міські та районні.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:31 Ответить
ЄС позиціонує себе як консервативна партія, але мазанину Ройтбурда аж ніяк не назвеш "консервативною".
11.08.2020 11:53 Ответить
Успеха!
11.08.2020 12:14 Ответить
О!! Ещё один жид -порхатый захотел порулить Одессой!! Вам , что жидам , здесь в одессе, мёдом помазано?? пи...здуйте на свою землю обетованную, в свой Израиль и там воруйте себе на здоровье!! Хватит с нас и Гурвица!!
11.08.2020 13:33 Ответить
ой-вей!
так ото виходить, що ройтбурд якийсь некошерний жид? а одесою мають керувати тільки кошерні? рабіновічі, червонєнкі, зєлєнскі, каломойскі? ну і кацапських нацистів незабуваємо труханових всяких, костусєвих і т.д.
11.08.2020 14:02 Ответить
То есть тебе Труханов и Боделан милее, я понял.

Евреи у нас, как раз, не воруют, в отличие от понаехавших рюзге.

А исторически евреев в Одессе было больше всего из всех других национальностей, ещё 200 лет назад, поэтому в наше время куда-то прогонять их из Одессы - по меньшей мере смешно и выдаёт не одессита.
11.08.2020 19:02 Ответить
Респект!
11.08.2020 14:35 Ответить
Отлично. Буду голосовать за него.
11.08.2020 18:59 Ответить
