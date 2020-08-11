Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "ЕС"
Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская Солидарность" на ближайших выборах, при этом не вступая в саму партию.
"Я иду на выборы в следующую облраду. От партии "Европейская Солидарность"… Я не член партии "Европейская Солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами обладминистрации, а в сессионном зале", - написал Ройтбурд на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул затяжной конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Я иду защитить и музей и придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", - пояснил Ройтбурд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
судячи з "методом послідовних ітерацій" ви є представником якихось технічних галузей?
але ж, бляха, розгляд позовної заяви комп'ютером, ви серйозно?
я просто навіть уявити не можу, як комп'ютер буде розглядати справи.
тобі не здається, що будь-яка думка має бути обмежена здоровим глуздом?
пропозиція щодо розгляду справ комп'ютером є дурнею.
але нехай. якщо вже ви маєте таку собі мрію про комп'ютерне правосуддя.
я ж вважаю це не просто неможливим але й неприйнятним.
послухайте, люди мають працювати для людей.
так, Україна по вуха в продажних чиновниках, депутатах, суддях й т.інш.. але ж досвід європейських країн доводить, що держава може працювати з дотриманням законодавством й в інтересах людей - я за це.
а вже як ми того досягнемо. я за радикальні засоби впливу.
ті сфери життя, які можуть бути автоматизовані - залюбки.
але ті сфери де таке є недоречним, зокрема здійснення правосуддя, - ні.
поправте мене. якщо я щось невірно зрозумів.
обласні, районні, міські, селищні, сільські ради існують в Україні багато років й це правильно (на мою думку).
місцеві ради затверджують бюджет та видатки на ті чи інші напрямки забезпечення життєдіяльності громади, які, за логікою, мають визначати представники конкретної громади в інтересах мешканців.
тож, задумка, як така, досить непогана, реалізація залежить виключно від депутатів (ну й від органів місцевого самоврядування безперечно), і отут підключається народ, який обирає місцевих ненажерливих бонзів, бо ті десь дитячий майданчик встановили, десь лавку, там бабці продуктовий набір привезли.
й от за ці подачки недолуге бидло йде й обирає різну гидоту. й тут вже закон ні до чого.
ввсі населені пункти в межах області, це буде одна громада, й одне представництво?
чесно, не уявляю: місто обласного значення має свої потреби, райцентр - свої, села, селища - ще інші.
боюся засідання такої ради не вирішить жодного питання щодо фінансування того чи іншого проекту.
запропонуйте, як ви бачите?
у вас, якщо не помиляюся, 273 комуни? відповідно 273 ради? комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).
залишити міські та районні.
так ото виходить, що ройтбурд якийсь некошерний жид? а одесою мають керувати тільки кошерні? рабіновічі, червонєнкі, зєлєнскі, каломойскі? ну і кацапських нацистів незабуваємо труханових всяких, костусєвих і т.д.
Евреи у нас, как раз, не воруют, в отличие от понаехавших рюзге.
А исторически евреев в Одессе было больше всего из всех других национальностей, ещё 200 лет назад, поэтому в наше время куда-то прогонять их из Одессы - по меньшей мере смешно и выдаёт не одессита.