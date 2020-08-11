Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "ЕС"

Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская Солидарность" на ближайших выборах, при этом не вступая в саму партию.

"Я иду на выборы в следующую облраду. От партии "Европейская Солидарность"… Я не член партии "Европейская Солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами обладминистрации, а в сессионном зале", - написал Ройтбурд на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул затяжной конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Я иду защитить и музей и придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", - пояснил Ройтбурд.

