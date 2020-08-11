РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 937 17

Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отбыл утром 11 августа с однодневным визитом в Россию, во время которого посетит Москву и Санкт-Петербург.

В Москве глава немецкого МИД проведет рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой обсудит ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Сирии, вопросы контроля над вооружениями, роль России в которых является важной или даже ключевой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность", - заявил Маас перед отлетом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

Он также планирует поднять проблемные вопросы в двусторонних отношениях, которые переживают сейчас сложный этап, к которым относится, в частности, убийство гражданином России бывшего чеченского командира в берлинском Тиргартене год назад. Глава немецкого МИД уверен, что там, где "есть необходимость в разъяснениях, лучше говорить откровенно", а "немецко-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их развиваться самим по себе".

Также Маас посетит Санкт-Петербург, где почтит память жертв немецкой блокады Ленинграда во время Второй мировой войны.

В тот же день вечером немецкий дипломат вернется в Берлин.

Это первый визит Мааса в Россию после начала пандемии.

Автор: 

Германия (7287) Лавров Сергей (2369) переговоры (5158) россия (97399) Маас Хайко (213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Усиляйте санкции против раши, и вводите против луки и его окружения. Там не о чем говорить, они не понимают...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:26 Ответить
+2
Встреться лучше со шлюхами в бане, они хоть за базар отвечают!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:27 Ответить
+2
Немчура фашистская - это ведь вы в 2014 году со своим штайнмайером устроили государственный переворот в Киеве. Ваша там подпись стоит, поэтому и началась война на Донбассе. Россияне и не участвовали в ваших бандитских намерениях. Они отказались ставить свою подпись под документом о свержении президента Украины в 2014г. А теперь вы хотите опять втянуть Россию в ваши планы. Геть руки от Украины фашистское отродье!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усиляйте санкции против раши, и вводите против луки и его окружения. Там не о чем говорить, они не понимают...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:26 Ответить
Встреться лучше со шлюхами в бане, они хоть за базар отвечают!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:27 Ответить
Да срать вы хотели "на ответственность" - США вам кислопод закрыли по СП-2, вот вы и зашевелились.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:27 Ответить
=кислород =
показать весь комментарий
11.08.2020 11:28 Ответить
Краще щоб відчула.
Коли рашка відчує, тоді лише зрозуміє відповідальність.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:36 Ответить
Немчура фашистская - это ведь вы в 2014 году со своим штайнмайером устроили государственный переворот в Киеве. Ваша там подпись стоит, поэтому и началась война на Донбассе. Россияне и не участвовали в ваших бандитских намерениях. Они отказались ставить свою подпись под документом о свержении президента Украины в 2014г. А теперь вы хотите опять втянуть Россию в ваши планы. Геть руки от Украины фашистское отродье!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:40 Ответить
Де тут ті хто 21.04.2019, голосували «Только не Порошенко !!!!».
Читайте.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:51 Ответить
Расскажи Стрелкову о роли России в ситуации в Донбассе...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:09 Ответить
Про Україну без України.
Зелена гидота....
показать весь комментарий
11.08.2020 11:41 Ответить
когда они уже поймут что все договоренности с этими тварями яйца выеденного не стоят
показать весь комментарий
11.08.2020 12:05 Ответить
Давление на РФ не только продолжается , но и усиливается. Отлично!
показать весь комментарий
11.08.2020 12:06 Ответить
Этого Гера от России защищает НАТО и удачное географическое положение. С чем его и поздравляю...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:11 Ответить
Поплічник Меркель:Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ /Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Что Меркель что Нетаньяха-путинские проститутки.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:16 Ответить
А кто же пять лимонов у Климкина взял? Если не Меркель, то скорее Шредер?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:03 Ответить
Блокады Ленинграда не было, была блокада Берлина.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:59 Ответить
 
 