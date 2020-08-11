Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отбыл утром 11 августа с однодневным визитом в Россию, во время которого посетит Москву и Санкт-Петербург.

В Москве глава немецкого МИД проведет рабочую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой обсудит ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Сирии, вопросы контроля над вооружениями, роль России в которых является важной или даже ключевой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность", - заявил Маас перед отлетом.

Он также планирует поднять проблемные вопросы в двусторонних отношениях, которые переживают сейчас сложный этап, к которым относится, в частности, убийство гражданином России бывшего чеченского командира в берлинском Тиргартене год назад. Глава немецкого МИД уверен, что там, где "есть необходимость в разъяснениях, лучше говорить откровенно", а "немецко-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их развиваться самим по себе".

Также Маас посетит Санкт-Петербург, где почтит память жертв немецкой блокады Ленинграда во время Второй мировой войны.

В тот же день вечером немецкий дипломат вернется в Берлин.

Это первый визит Мааса в Россию после начала пандемии.