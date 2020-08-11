Тихановская в видеообращении заявила, что "приняла очень тяжелое решение" и назвала себя "слабой женщиной". ВИДЕО
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что "приняла очень важное решение" и добавила, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в видеообращении.
"Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но наверное я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской. - Ред.) никоим образом не могли на него повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. ... Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - говорится в ее заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
люди вийшл на протест в підтримку проросійської кандидатки, котра втекла,
а влада, за допомогою росії, розганяє ці протести.
Может, просто не понимала этого?
Люди вийшли. Штабістки не приєдналися, і одина поїхала до Москви. Людей били.
Причина проста. Це не лідери. Це сліпі виконавці московського гібридного політичного порядку, де провокація з погромом людей є частиною загального російського плану щодо тиску на Лукашенка та захоплення влади в Білорусі.
Мітинг протесту, навіть стихійний, повинен мати хоча б якусь організацію та керівництво. Наприклад, Гуайдо знав і пішов на стихійний мітинг, щоб оголосити себе президентом. Тихановська змушена була заявити свої претензії в кабінеті Бабарика після розправи.
І ось план Москви набуває агресивних рис із надією на популярний білоруський протест. Отже, Світлана оголошує себе президентом, і люди повинні боротися за неї на вулицях. Тільки чи вартують ягнички турботи?
Але є ще один, більш швидкий і реалістичний план - білоруський. Він друкується в Інтернеті в багатьох місцях. Наприклад, на Хартії-97. Він сформульований у трьох реченнях:
- нові вибори без Лукашенка;
- звільнення всіх політичних в'язнів;
- Хай живе Білорусь!
Цей план найкращий. За це варто боротися. Крім того, є шанс її реалізувати. Все буде залежати від людей і сили тиску. Ось вихід, який повинен призвести до загального бойкоту шахрайського голосування. Але цієї мети зараз можна досягти загальним протестом: нові вибори без Лукашенка та з новими кандидатами.
Білорусам не потрібно складати життя за штабісток та домашню Свєту, які (чи знали вони це чи ні) здійснили плани Москви, які згодом приведуть Путіна до Білорусі.
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274
нужен новый лидер и перевыборы
- за право вибору
- проти Лукашенка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ссылка не википедию
..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
Потому со своими вяканьями не лезте в Беларусь, вам наши проблемы и трудности с собакой лукашенко не понять. Так хотя бы молчите и не мешайте.
...
мощная тварь
Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать
https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать
https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ
Не тебе ее осуждать. Ты не знаешь как в Беларуси, ты небось и Зельцмана выбрал - потому сиди с валенком в попе молча.
Надо будет и детей возьмут
Все гордые и смелые пока паяльник в одно место не получат...
Видимо, Л. на старости лет последних мозгов лишился: что стоило объявить, что у Т., к примеру, 44%, а у него - 52%, и добавить, что, мол, я рад, что у нас в республике подрастает новое поколение неравнодушных граждан, которые, без сомнения, будут достойной нам сменой.... бла-бла-бла...
А он вместо этого "мочилово" тупое устраивает.
Случайные люди в политике, влезающие к вершине власти всегда плохо и позорно кончают. История не знает исключений.
Нелох, подумай.
Сюр какойта.
включая помощь людьми, опытом, оружием (если понадобится), при попытке расстрелов безоружных людей.В страну, вместо лукашенских совковых дуболомов, быстро вернутся люди, способные управлять государством, которых Лука изгнал из страны втечение 26 лет.