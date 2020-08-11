РУС
Тихановская в видеообращении заявила, что "приняла очень тяжелое решение" и назвала себя "слабой женщиной". ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что "приняла очень важное решение" и добавила, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в видеообращении.

"Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но наверное я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской. - Ред.) никоим образом не могли на него повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. ... Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - говорится в ее заявлении.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+67
а ты как думала, назвалась клизмой, полезай в ж.пу
показать весь комментарий
11.08.2020 11:30 Ответить
+47
То якого тоді дідька поперлась на прездента ???Сиди вдома з дітьми та смажь котлети
показать весь комментарий
11.08.2020 11:34 Ответить
+46
Слілась ?
А загиблі білоруси то вже ну їх ?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:30 Ответить
Та уже з"явилися титушки
показать весь комментарий
11.08.2020 12:30 Ответить
Коротко про останні події в Білорусі:
люди вийшл на протест в підтримку проросійської кандидатки, котра втекла,
а влада, за допомогою росії, розганяє ці протести.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:34 Ответить
Це білоруська революція на граніті. До майдану неблизько.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:24 Ответить
"Революція на граниті" феєрверки та коктейлі Молотова не використовувала
показать весь комментарий
11.08.2020 12:31 Ответить
З Революції на граніті ніхто в Литву не втікав і дітьми не прикривався.Хоча теж можна було за грати загриміти,а дехто і загримів
показать весь комментарий
11.08.2020 12:47 Ответить
Она слилась еще до выборов.
Может, просто не понимала этого?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:25 Ответить
Я приняла очень тяжелое решение. Я обосралась. Кирпичами. Ногам и душе - больно...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:25 Ответить
Ногам и попе...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
що і треба було доказати ***.. зробив рефолюцію в Білорусії з допомогою свої маріонетки щоб та попала під санкції, і перестала купляти арабську нафту, тепер у Луки немає більше вибору тільки в Союз
показать весь комментарий
11.08.2020 12:26 Ответить
Може им позычить Парубия и Яроша?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:27 Ответить
Зенон Позняк (в автоперекладі):

Люди вийшли. Штабістки не приєдналися, і одина поїхала до Москви. Людей били.
Причина проста. Це не лідери. Це сліпі виконавці московського гібридного політичного порядку, де провокація з погромом людей є частиною загального російського плану щодо тиску на Лукашенка та захоплення влади в Білорусі.
Мітинг протесту, навіть стихійний, повинен мати хоча б якусь організацію та керівництво. Наприклад, Гуайдо знав і пішов на стихійний мітинг, щоб оголосити себе президентом. Тихановська змушена була заявити свої претензії в кабінеті Бабарика після розправи.
І ось план Москви набуває агресивних рис із надією на популярний білоруський протест. Отже, Світлана оголошує себе президентом, і люди повинні боротися за неї на вулицях. Тільки чи вартують ягнички турботи?
Але є ще один, більш швидкий і реалістичний план - білоруський. Він друкується в Інтернеті в багатьох місцях. Наприклад, на Хартії-97. Він сформульований у трьох реченнях:
- нові вибори без Лукашенка;
- звільнення всіх політичних в'язнів;
- Хай живе Білорусь!
Цей план найкращий. За це варто боротися. Крім того, є шанс її реалізувати. Все буде залежати від людей і сили тиску. Ось вихід, який повинен призвести до загального бойкоту шахрайського голосування. Але цієї мети зараз можна досягти загальним протестом: нові вибори без Лукашенка та з новими кандидатами.
Білорусам не потрібно складати життя за штабісток та домашню Свєту, які (чи знали вони це чи ні) здійснили плани Москви, які згодом приведуть Путіна до Білорусі.
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274
показать весь комментарий
11.08.2020 12:28 Ответить
Та кидали бы уже на белорусском. кто знает украинский - без труда прочитает.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:49 Ответить
Позняк обосрался по уши. Прошлые выборы - был бойкот. Результат был вообще никакой. Если перевести речь Позняка на руский изык - получится речь Лукашенки.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:18 Ответить
дура, люди протестуют за то что её выбрали, а она слилась.
нужен новый лидер и перевыборы
показать весь комментарий
11.08.2020 12:29 Ответить
Та вона і не була лідером. Випадкова людина, ну як у нас Нелох
показать весь комментарий
11.08.2020 12:32 Ответить
но подставлять людей которые за неё вышли слиняв заграницу, это уже другая тема
показать весь комментарий
11.08.2020 12:36 Ответить
Да она и не хотела. Её вместо мужа в последний момент выдвинули дирижеры из РФ. А она сдуру согласилась. Ну вроде Захарченко, или Пушилина . И где они. Опасность ей представляют в первую очередь её " друзья" .
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
Я думаю, що протести швидше, не за Тихановську, а:
- за право вибору
- проти Лукашенка.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:46 Ответить
100%
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
Есть Тихановская или нет, цель людей сегодня - сбросить наглого Луку и провести нормальные выборы без арестов кандидатов по усмотрению диктатора. Тоже, тупые твари - придумали "80%" за Луку - кроме кучки полицаев, больше никто из граждан не выходит спасать диктатора.Забастовки - и Луки через месяц в Беларуси не будет.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:01 Ответить
Тем, кто осуждает Тихановскую. У Лукашенко несколько раз на разных выборах «неожиданно» «пропадали» соперники. Это не смешной дядя с усами, а убийца со стажем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ссылка не википедию
показать весь комментарий
11.08.2020 23:32 Ответить
Якщо чесно, то мені від всієї душі шкода тих білорусів , які повірили в цей путінський театр
показать весь комментарий
11.08.2020 12:35 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389078/ Жабинковский сахарный завод полностью остановил работу - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск

..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
показать весь комментарий
11.08.2020 12:43 Ответить
+ Минский маргариновый завод массово уходит с работы (с).
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
свинособаке не дано понять что лидеров на Майдане не было
показать весь комментарий
11.08.2020 12:46 Ответить
Там кожен був лідером.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:08 Ответить
Набрал в гугле "лидерымайдана фотоТіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 2776 "
показать весь комментарий
11.08.2020 19:16 Ответить
Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 4765
показать весь комментарий
11.08.2020 19:17 Ответить
сердечники видать
показать весь комментарий
11.08.2020 22:31 Ответить
ТолЫк ты такой толЫк....
показать весь комментарий
12.08.2020 07:47 Ответить
Да, ни один лидер не погиб. Хотя серьезно собирались. Особенно Сеня
показать весь комментарий
11.08.2020 22:43 Ответить
подставная дура, дети которой будут кровью харкать за то, что их мамаша сделала-подставила под истребление людей ,которые могут отстоять Беларусь с нормальным проевропейским лидером
показать весь комментарий
11.08.2020 12:44 Ответить
Она как раз остановилась, и не хочет такого противостояния. Как раз она сделала очень разумный шаг, за что её можно уважать.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
так если бы она хотела остановиться, а не подставлять людей, то умыла бы руки сразу после обьявления результатов... Ну а там бы сами люди решили - бастовать или нет
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
Когда в Украине был Майдан - беларусы вас поддерживали. Когда вы вместо лучшего президента Петра Порошенко выбрали Зельцмана, видимо спьяну или сдуру - на вас в Беларуси смотрели как на слабых умом малоросов. Фактически вы себе устроили контрреволюцию.
Потому со своими вяканьями не лезте в Беларусь, вам наши проблемы и трудности с собакой лукашенко не понять. Так хотя бы молчите и не мешайте.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:37 Ответить
Сочувствую-но думаю,что белорусы более сплочённые,чемь украинцы-оттого и контра у власти там сегодня.Однако, не буваэ перехода от совка до демократии без дикого капитализма,как не буваэ и оновления нации без победы в войне за Независимость.Поэтому еще неизвестно,кто хутшее пройде период обновления-украинцы или белорусы-ведь всё зависит от сплочённости общества.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:45 Ответить
дура. речь давно уже не оней а о народе. Да и никогда дело не было в или оТихановских
показать весь комментарий
11.08.2020 12:54 Ответить
Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 4796

...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2020 13:04 Ответить
слабая женщина
мощная тварь
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
Доречі, подивіться іще раз звернення Тихановської. У мене таке враження, що вона читає наперед заготовлений текст. Подивіться на рух очей. Напевно з великого монітора читала
показать весь комментарий
11.08.2020 13:05 Ответить
Вот бы зеля так вышел - извините, облажался, ухожу.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:12 Ответить
Зєля,на своє щастя попав у мертву зону...Тих,що робили Майдан частково перестріляли,частково перекупили,а нові ще не підросли...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:04 Ответить
во время сбежать,это значит не предать.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:14 Ответить
На Телеграм-каналі NextaLive опублікували іще одне відео Тихановської, яке начеб-то її змусили записати у ЦВК Білорусі, де вона закликає припинити протести
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
А от і саме https://www.youtube.com/watch?v=tFL8oC1Y8YQ відео (цікаво, що відео виклала людина з промовистим ніком "rusvesna. su1945" ).
показать весь комментарий
11.08.2020 13:35 Ответить
Nexta брехливий канал - вони на фотографію автозака приліпили фото негритянки - начебто ОМОН посеред ночі арештовує дітей https://uc.od.ua/columns/1533/1228617
показать весь комментарий
11.08.2020 13:44 Ответить
NEXTA модерується з Польщі, а фінансується з Кацапстану
показать весь комментарий
12.08.2020 00:34 Ответить
Это вам голоса из стакана сказали? Бред дичайший.

Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать

https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ
показать весь комментарий
12.08.2020 07:37 Ответить
а ти убогий як завжди по собі судиш
показать весь комментарий
12.08.2020 12:44 Ответить
млять, какая ****. запилила ролик что мол беларусы сделали свой выбор (лукашенко) и призвала не сопротивляться... ну и тварь
показать весь комментарий
11.08.2020 13:16 Ответить
Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать

https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ

Не тебе ее осуждать. Ты не знаешь как в Беларуси, ты небось и Зельцмана выбрал - потому сиди с валенком в попе молча.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:38 Ответить
Все кто представлял хоть какую-то угрозу лукашенко были изолированы изначально, а девушку играли до тех пор, пока была в этом необходимость для создания видимости "демократических" выборов, а она дурочка не понимала и думала, что вот так просто можно регистрироваться в ЦИКе, проводить избирательную кампанию и никто тебя не трогает, не арестовывает по надуманным обвинениям не проводит "воспитательных" бесед.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:19 Ответить
на ее месте так сделала бы любая женщина -мать своих детей...Но бывают и исключения , тогда они становятся национальными героями.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:21 Ответить
Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют (с)
показать весь комментарий
11.08.2020 13:25 Ответить
Бульдозер вовремя не подогнали?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:33 Ответить
А что детей уже взяли в заложники? Hедоговаривает.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:38 Ответить
А че, мужа мало что ли?
Надо будет и детей возьмут
показать весь комментарий
11.08.2020 14:36 Ответить
Все такие умные, а сам бы ни один на ее месте на себя отвественность не взял бы
Все гордые и смелые пока паяльник в одно место не получат...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:37 Ответить
Ослиця, а коли ти йшла на вибори, коли згуртувала навкруг себе людей ти чім думала, *****? Піськой? Там любий вибор для Московії добре і ця мудачка була б самий смак.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:38 Ответить
Она не "слабая женщина", а конченная дура и провокаторша - заварила бучу и досвидания, дальше без меня.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:49 Ответить
И что она заварила? Всем на нее пофиг. Голосовали против Луки. Ну свалит она с политики вообще, так тот у кого 1% был со старту будет иметь 70%.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:18 Ответить
Я могу сказать что ей объявили. В случае дальнейшего участия и подогрева, вводится военное положение и тебя будет судить тройка судей военного трибунала как иностраного диверсанта с высшей мерой наказания.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:38 Ответить
Абсолютно всё равно, что она говорит. Если люди объединяются вокруг какого-то символа (знамени, лидера), то они объединяются для реализации своих собственных интересов. Интересы символа (знамени, лидера) их абсолютно не интересуют. Л. всех уже видать под..бал - вот и вышли. Тем более, что такое откровенное "кидалово" с подсчетом.
Видимо, Л. на старости лет последних мозгов лишился: что стоило объявить, что у Т., к примеру, 44%, а у него - 52%, и добавить, что, мол, я рад, что у нас в республике подрастает новое поколение неравнодушных граждан, которые, без сомнения, будут достойной нам сменой.... бла-бла-бла...
А он вместо этого "мочилово" тупое устраивает.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:57 Ответить
Это хорошо - "80%" - значит, его помощники еще тупее, чем он, или он выгнал всех более-менее умных, значит, вероятность изгнания Луки весьма велика.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:06 Ответить
тварь.Но скорее всего ей угрожали что убьют ее детей. А чем она думала,еще вчера,когда клялясь,что не покинет еуларусь,и подогревала протесты? Думала,что Лукашенко перед ней красную дорожу к трону постелет? Голова доже домохозяйки не только для того,чтобы бигуди крутить.
Случайные люди в политике, влезающие к вершине власти всегда плохо и позорно кончают. История не знает исключений.
Нелох, подумай.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:00 Ответить
Він "Нелохом" був рік назад, коли йому було 42 р., тепер вже він має 43 р., тому тепер вже він повноцінний Лох.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:16 Ответить
Света, жарь котлеты. Белорусы без тебя разберутся.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:14 Ответить
все, революція закінчилася не розпочавшись, далі картошенка почнее зливати Білорусь і білорусів *****.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:06 Ответить
Та белорусам по*й на тебя. Они выходят не за тебя, а против усатого таракана.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:14 Ответить
Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 426
показать весь комментарий
11.08.2020 17:23 Ответить
Мразь. В Беларуси сейчас убивают людей, которые ей поверили. Этот поп Гапон закончит свою жизнь так же, как и главный правокатор. В петле.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:05 Ответить
А че она в Литве, а не в Мацкве? Ведь хотела завалить ненавистного Мацкве Луку.
Сюр какойта.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:06 Ответить
Украина должна помочь Беларуси изнать другана пуйла - диктатора Луку - всеми средствами,
включая помощь людьми, опытом, оружием (если понадобится), при попытке расстрелов безоружных людей.В страну, вместо лукашенских совковых дуболомов, быстро вернутся люди, способные управлять государством, которых Лука изгнал из страны втечение 26 лет.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:13 Ответить
Лука должен оставаться на своем месте, а то глядишь привыкнут диктаторов скидывать, доберутся и до *****.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:45 Ответить
А зачем Тихановская ходила в ЦИК? Белорусский ЦИК-это главный штаб по организации не выборов ,а фальсификаций на выборах.Приходила на что жаловаться? Что с выборами не так? К главе ЦИК-уголовной преступнице,главной в организации фальсификаций?Глупое решение,потому что ее уже там ждали представители силовых структур ,которые ее и запугали.Можно было бы выехать за пределы страны, не потеряв свой политико-моральный имидж.А что она ожидала? От аморального и беспринципного Лукашенко всего можно ожидать-ведь же это преступник,причастный к убийствам:бывшего председателя парламента , бывшего министра внутренних дел,нескольких журналистов и т.д.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:52 Ответить
Поп Гапон в юбке(кровавое воскресение 1905 г.)
показать весь комментарий
11.08.2020 20:18 Ответить
Она спецом так говорит, это психологический приём.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:26 Ответить
Шатает Ху батьку. Зачем? А чтоб не расслаблялся. С расшатаным легче базарить.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:35 Ответить
Запугали. Если бы вам сказали, что убьют детей? Просто она не вывезла семью, а Лукашенко уже надо идти ва-банк, иначе его повесят, так лучше самому повесить виновника...
показать весь комментарий
11.08.2020 21:03 Ответить
Отменить результаты выборов и голосовать до тех пор, пока не выберут того, который нравится лично Соросу и его соросятам )))
показать весь комментарий
11.08.2020 22:33 Ответить
Та ні, "слабка жінка" - це наш Клоун, а ти та інші "бабарики" - провокатори, які настоящих опозиціонерів засунули на третій план, а самі зробили "лижі".
показать весь комментарий
12.08.2020 10:02 Ответить
