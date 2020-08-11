Тихановская в видеообращении заявила, что "приняла очень тяжелое решение" и назвала себя "слабой женщиной". ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что "приняла очень важное решение" и добавила, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в видеообращении.

"Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но наверное я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской. - Ред.) никоим образом не могли на него повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. ... Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - говорится в ее заявлении.

Также читайте: Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было