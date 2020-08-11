РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 880 101

Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.

Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

Читайте: Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) путин владимир (32236) россия (97399) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Бояра по вене?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:40 Ответить
+36
Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2376
показать весь комментарий
11.08.2020 11:50 Ответить
+34
Спирт из нефти, с добавлением осиновой коры...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сколько народу хотят показаться умными хохмачами... Вся ветка сплошной юмор. Юмористы - комики, в Украине за двое суток более 500 ЛЕТАЛЬНЫХ случаев. Реально смешно? А объективно? Англичане приостановили разработку вакцины, из-за двух летальных случаев от ее применения, США ЭКСТРЕННО сдают свою вакцину, она еще совсем сырая. Раша протестировала свою в 20 странах, и не последних, там Австралия, Китай, Индия, Мексика... Сегодня "Спутник" купила Венгрия, ее начинают использовать. Пока все на мази, без эксцессов. Мне не страшно, я уже переболел, и пол-года для меня это не актуально, а многим здесь советую задуматься, штука, мягко говоря неприятная.
показать весь комментарий
21.11.2020 00:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 