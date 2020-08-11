9 880 101
Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.
Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".
Омерзительный
MausMike
Sergii Ustim
Роман Сватов
