Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.

Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

