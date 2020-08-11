Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура

Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ НП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.

"С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительной сделку и отмену государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сказано в сообщении.

