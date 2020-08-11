РУС
Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура

Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ НП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.

"С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительной сделку и отмену государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сказано в сообщении.

Киев (26150) мошенничество (1279) Нацполиция (16785) прокуратура (5075)
Топ комментарии
+15
Тобто поліція Дарницького р-ну лохи?
11.08.2020 11:51
+9
11.08.2020 11:51
+9
Даже коммунальная собственность в аренде у полиции может быть предметом рейдерского захвата.

Это отличный сигнал для инвесторов.
11.08.2020 11:56
11.08.2020 11:51
11.08.2020 11:51
Рюкзаки плавно перешли на помещения громады.
11.08.2020 11:51
Тобто поліція Дарницького р-ну лохи?
11.08.2020 11:51
Думаешь, без их ведома можно было это сделать?...
11.08.2020 11:55
Их пердупердили-100%%!!
Может и за аморальный ущерб баблуинов подкинули...
))
11.08.2020 12:20
Воно звичайно так. Проте мусора ж не скажуть, що їм накинули бабла. Отже їм залишається бути лохами.
11.08.2020 12:28
Ага!
11.08.2020 12:36
Ментов кинули??
Или выкинули на улицу??
😂
11.08.2020 11:53
Цілком можливо, що без ментів афера не обійшлася.
11.08.2020 11:54
Сами свой участок продали??
)))
11.08.2020 11:59
а почему бы и нет? нормальная схема кидка
сначала проводят сделку где 60% денег берут налом, потом сделку отменяют, 40% суммы возвращают, а 60% так и оседает в карманах. иди потом стребуй с пентов))))
нормальная схема кидка. пенты сами и придумали.
11.08.2020 12:09
"От этих пчел всего можно ожидать".
11.08.2020 13:42
Не кинули и не выкинули. Даже права не успели предъявить - отследили при мониторинге смены права собственности.
11.08.2020 12:14
Та один чорт- Ржака!!
🤣🤣🤣
11.08.2020 12:17
приватизировали вместе с помещением
11.08.2020 12:21
Схоже на будівлю колишнього ЖЕКу на Ахматової 13в, де зараз приватна клініка.
11.08.2020 11:53
Я читал, один чувак ДВА раза Эйфелефу башню налево продал.
11.08.2020 11:54
Насмешили.
Даю наводку, человек авакова, который теперь возглавил дсо, передал левой конторе три этажа здания по борщаговской 145, плюс десяток автомобилей за три копейки, предварительно вогнав ментовскую компанию в искусственные долги
11.08.2020 11:55
дна нет!
11.08.2020 11:55
Даже коммунальная собственность в аренде у полиции может быть предметом рейдерского захвата.

Это отличный сигнал для инвесторов.
11.08.2020 11:56
Дайте Авакову орден "За сприяння корупції".
11.08.2020 11:58
Новые лица-новые схемы и правила отжима . 😉😉😉
11.08.2020 11:59
Где ж они харчеватца будут??!
11.08.2020 12:03
Теперь понятно откуда деньги у сына завхоза МВД.
11.08.2020 12:05
совсем охамели )))))
11.08.2020 12:05
Прилетит вдруг Аваков
в голубом вертолете
и бесплатно подарит
за бабки вам всучит рюкзак...
11.08.2020 12:06
Так в каком звании и должности мошенники?
11.08.2020 12:14
Ани под прикрытием.."крышей"...)))
11.08.2020 12:22
Ильф и Петров отдыхают ! В какой стране коммуниздят у полиции? Браво! Овация!
11.08.2020 12:32
11.08.2020 12:37
Сейчас в реестрах на собственность проходной двор, кто имеет доступ сейчас переписывают собственность и фирмы без особых проблем расчитывая что там нет владельцев, не найдут оригиналы бумаг на собственность, или будут судится а они тем временем дениги сольют, видимо и с ментами таже ситуация, рейдеры даже и не пробивали чьи эти помещения.
11.08.2020 12:50
Страна идиотов
11.08.2020 13:14
Щас перепродадут, и пиши пропало.
Когда "отожмут" здание ВР, только тогда законодатели "зачешутся".
11.08.2020 13:26


Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4695
11.08.2020 13:48
Мошенники уже всю страну присвоили!
11.08.2020 19:16
 
 