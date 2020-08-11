Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура
Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ НП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.
"С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительной сделку и отмену государственной регистрации прав собственности на это имущество.
В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сказано в сообщении.
сначала проводят сделку где 60% денег берут налом, потом сделку отменяют, 40% суммы возвращают, а 60% так и оседает в карманах. иди потом стребуй с пентов))))
нормальная схема кидка. пенты сами и придумали.
Даю наводку, человек авакова, который теперь возглавил дсо, передал левой конторе три этажа здания по борщаговской 145, плюс десяток автомобилей за три копейки, предварительно вогнав ментовскую компанию в искусственные долги
