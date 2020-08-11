РУС
Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный заявил, что Украина даже после окончания аннексии Крыма не признает документы, выданные российскими властями на оккупированном полуострове.

Об этом Поночовный сказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку многие объекты недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины. Именно непризнание любых юридических документов и решений, выданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не закончится", – объясняет прокурор АРК.

Топ комментарии
+15
На диво, але все вірно.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
+15
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
+9
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. С ними особый разговор. А понаехавших после аннексии лапотников - по Крымскому мосту в свое стойбище. Как в 1945 году судетских немцев.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На диво, але все вірно.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
Зато продажная шкура Шмыгаль, опять поднимает вопрос о подаче воды в Крым. Твари путлеровские!!!!! Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК - Цензор.НЕТ 5723
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
Як піднімає, так і кине. Це напів-автомат. Піднімається вручну, а падає само.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
Дай то Бог. Но эти вбросы делаются постоянно. Приучают людей к этой мысли.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:17 Ответить
Головне щоб зевлади на той момент не було...
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
А по яких документах з Криму зачисляють до Українських університетів ???
показать весь комментарий
11.08.2020 11:56 Ответить
Українське свідоцтво про народження. Краще, якби не зачисляли кримчан?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:58 Ответить
Лучше бы зачисляли по украинским документам, а если их нет то срочное восстановление документов и небольшой штраф.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:29 Ответить
Проблема в том, что еще немного времени - и у крымских абитуриентов и свидетельств о рождении украинских не будет. Уже в следующем году в первый класс пойдут дети, которые родились не при Украине.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:23 Ответить
Это не важно. Литва, Латвия и Эстония жили под оккупацией не одно десятилетие, метрики и другие документы у людей были советские, но это не стало препятствием для обретения свободы. Возможно, в Крыму и на Донбассе тоже понадобится вводить институт "неграждан".
показать весь комментарий
11.08.2020 13:49 Ответить
На основании документов родителей выдавать документы таким детям.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:19 Ответить
сколько не говори "халва", во рту слаще не станет.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:02 Ответить
..., говорили немцы чехам после Судет.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:55 Ответить
"Земель у нас становится все больше!"
сказали немцы, подъезжая к Польше.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:09 Ответить
Все майно забрати у власність держави і передати Міноборони для забезпечення житлом військовослужбовців.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:03 Ответить
и пентхауз в Ялте Елены Зеленской тоже ?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:07 Ответить
В первую очередь
показать весь комментарий
11.08.2020 12:10 Ответить
для тренировки парашютистов
показать весь комментарий
11.08.2020 12:19 Ответить
Я за то , что после оккупации всех с российскими паспортами отправить в Россию
показать весь комментарий
11.08.2020 12:10 Ответить
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. С ними особый разговор. А понаехавших после аннексии лапотников - по Крымскому мосту в свое стойбище. Как в 1945 году судетских немцев.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:16 Ответить
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. вынуждена -- веешь ! А зачем эти русские в Крыму которые приехали при ссср или Украине ? С Калининграда все немцы уехали , так само и все русские с Крыма обязаны уехать , как и немцы , потому что они представители оккупантов, как немцы в Калининграде
показать весь комментарий
11.08.2020 12:37 Ответить
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. вынуждена -- врешь !
показать весь комментарий
11.08.2020 12:38 Ответить
А с чего это вдруг немцы стали оккупантами в Калининграде ? Это как бы Кёнингсберг всегда был, и жили там немцы. Совок аннексировал Восточную Пруссию после окончания войны. И именно совок и был там оккупантом.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:15 Ответить
А Крым, кстати, был оккупирован ещё раньше - при Екатерине.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:17 Ответить
Тихо в Крыму, токо нема воды…

26 081 квадратных километров территории Украины, удерживаемой путлом с помощью военной силы превращены в военную базу и обречены на неотвратимое и постепенное засыхание.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:24 Ответить
Шмыгаль опять поднимает вопрос о подаче вода в Крым!!! Может уже пора
нести ответственность за слова несущие ущерб Украине, ущерб национальной безопасности!!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:03 Ответить
А вроде как там при выдаче расийского паспорта нужно было сдавать украинский?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:26 Ответить
Многие "утеряли"... Кто в матрас, кто - в подушку...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:37 Ответить
Кто-то может и сдал, кто-то на камеру порвал, а большинство хитрожопых сохранили, потому что знаю одну из Севастополя, хвасталась украинским паспортом. Кстати она же и говорила: "А мы с землей хотели к россии присоединиться". Как бы они ездили за границу, а так получают украинский заграничный паспорт и ездят эти "бедные беженцы" за границу, используя Украину. Давно пора это безобразие было прекращать.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:40 Ответить
Зачем ? На рашке не запрещается иметь двойное гражданство. В отличие от Украины. Поэтому сдавать украинский паспорт никто и не требовал.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:19 Ответить
Чьорт шо делать? Придеца звонить Моне в Одессу или самому Биньямину....
показать весь комментарий
11.08.2020 12:36 Ответить
С одной стороны - это, несомненно, правильно. А с другой - до деоккупации таких заявлений делать не стоило бы. Ведь по итогу даже без кацапской пропаганды это вызовет резкое отторжение у значительной части крымчан. Причем даже у проукраинских крымских татар, которые могли за годы оккупации вступать в наследство, покупать детям жилье, строить себе дома - и естественно, все это оформлено по рашистким документам.
Напротив, нужно брать пример с рахи и обещать крымчанам золотые горы - и все документы переделают, и все кредиты/ипотеки платить не придется, и самострои моментально узаконят. А уж потом, после восстановления контроля над полуостровом, делать как правильно
показать весь комментарий
11.08.2020 13:19 Ответить
Каждый вопрос должен рассматриваться индивидуально, а у кого отторжение-мост ещё стоит-вперёд в рашку.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:46 Ответить
поставьте себя на место кримчан
ведь прошло не шесть дней а шесть лет
людям надо учиться работать или просто жить
/посоветуйте как/
ведь на домбасе и в Крыму больше 50% населения
просто попали в заложники
показать весь комментарий
11.08.2020 13:30 Ответить
Да все адекватные люди это понимают. Жители Крыма и Донбасса - это заложники пуйла. Только тут местные тролли вовсю транслируют кремлёвскую пропаганду, шо "крым сам ушёл, по референдуму", а вовсе не оккупирован.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:21 Ответить
В країнах Балтії є чудовий досвід який слід нам втілювати в життя на деокупованих територіях, понаїхавших за час окупації в товарні вагони та за поребрик, особам що не зберегли українські паспорти видавати документи негромадянина.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
 
 