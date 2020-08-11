Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный заявил, что Украина даже после окончания аннексии Крыма не признает документы, выданные российскими властями на оккупированном полуострове.

Об этом Поночовный сказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку многие объекты недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины. Именно непризнание любых юридических документов и решений, выданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не закончится", – объясняет прокурор АРК.

