На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев
Источники для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн есть.
Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на повышение минималки нужно 5 миллиардов гривен.
"Возможно, путем экономии на обслуживании государственного долга (найдутся средства. - Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", – сказал он.
"Таким образом источники есть, потому что сумма не является критической, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", – сказал он.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.
Чим вони і займаються 30 років!!
))
Можно сделать минималку 1000 евро? Да пожалста.
Такая зарплата будет у 1-2 млн украинцев. Остальные станут лишними.
Попереднык проблему решал просто. Границы открыл - мол катитесь на все четыре стороны.
Но щас и это проблематично из-за эпидемии
"Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям?"
А этот вопрос задавай тому, кто тебе ОБЕЩАЛ такую зарплату для учителей. Найдешь такого, или опять запамятовал?
Чубатенко, который озвучивал сей бред - не у власти. И за тот бред, на сколько я помню, у Зели извинились еще до выборов и в предвыборную программу Зели это не попало.
ЛОХи сами, про просьбе Зе, написали предвыборные обещания, сами в них поверили, а он потом сказал, что это просто пожелания большинство которых невозможно выполнить в принципе!
По поводу 4000 врачам - это был предвыборный ролик с участием Клоуна, в котором обсуждали, что мол все посчитали - будет 4000 баксов зарплата и для этого все навсего достаточно раскулачить 1 олигарха. Клоун с умным видом сидел и поддакивал. Да, он не не сказал слова "обещаю 4000 баксов врачам", но нужно понимать, что это предвыборный ролик, т.е. ролик с обещанием
Разве? По-моему вы опять лжете. У Зели была официальная предвыборная программа, в которой изложен перечень его обещаний.
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2170493626534335/?t=81
А теперь найдите видео, где он конкретно говорит "я обещаю....". Такие видео на самом деле есть, но там общие фразы типа "Я обещаю, что никого не подведу", "Я обещаю мы все сделаем"...И еще помнится обещал уйти если нарушит закон!
Все что было "наобещано" за предвыборную компанию, формально обещал не он а его "доверенные лица", причем байкерам могли обещать убрать ограничения скорости, а пешеходам что ужесточат скоростной режим, а толпа (ЛОХи) воспринимали это как личные обещания Клоуна
Налоги, которые платят ФОПы тоже привязаны к минималке. Выше минималка - больше налогов.
На многих фирмах сотрудникам официально платят минималку, остальное - в конверте - повышение минималки - увеличит размер налога.
Так что, при повышении минималки, бюджет государства не особенно страдает, скорее наоборот.
Намекают на Верещук, хотя почему "намекают" - вполне узнаваемо
Т.е. всех, кому я должен, я прощаю. Дефолтом попахивает. Разве что, сэкономят на обслуживании внутреннего госдолга - заморозят выплаты долгов по зарплате, пособий, заморозят долги по уже поставленным товарам/выполненным услугам (например, восстановленным дорогам, построенным детским садикам).
Эта девушка не так работает!
...
гроши нужно зарабатывать
повышаются поступления в казну
тогда и повышают расходы
а так это просто инфляция
ничего она не принесёт
пока собиретесь цены поднимут
а пенсионеры в не знаю как выразиться
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
список неполный...