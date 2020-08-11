РУС
На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев

На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев

Источники для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн есть.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на повышение минималки нужно 5 миллиардов гривен.

"Возможно, путем экономии на обслуживании государственного долга (найдутся средства. - Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может провести внеочередную сессию 25 августа, - "слуга народа" Гетманцев

"Таким образом источники есть, потому что сумма не является критической, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", – сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

ВР (29430) госбюджет (1196) госдолг (453) минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (416)
Топ комментарии
+15
А что там с рабочими местами, увеличением пром производства, борьбой с коррупцией, ужо фсе?
11.08.2020 12:04 Ответить
+12
Так уже ведь "эпоха бидности" подолана, или нет?
11.08.2020 12:08 Ответить
+9
А никто и не чесался..
11.08.2020 12:06 Ответить
А как на Гросю воняли, когда минималку поднимал, так тогда был рост производства, а теперь падение.
11.08.2020 12:08 Ответить
Не знаю, как там по поводу производства, но тарифы знатно росли.
11.08.2020 12:09 Ответить
Зайди на сайт минфина, и посмотри, лакеев нет.
11.08.2020 12:11 Ответить
Другими словами, за рахунок ще більших боргів.
11.08.2020 12:11 Ответить
Вот на фундаменте этих достижений и будет поднята мин. зарплата!
11.08.2020 12:23 Ответить
Одолжат у тех, кому повысить собрались...
11.08.2020 12:05 Ответить
Нее, схема сложнее, одолжат на западе, а проценты заплатят те кому повысят, а так же их дети и внуки...
11.08.2020 12:07 Ответить
Так теж самі "фаберже" вид сбоку!!
Чим вони і займаються 30 років!!
))
11.08.2020 12:09 Ответить
Этой фигнёй с повышением минималки и попереднык сильно страдал. Я так понял, что хотят выдавить больше налогов с зарплат. Только есть обратная сторона медали. Повышение минималки ухудшает конкурентоспособность экономики ведёт к сокращению рабочих мест и уходу в тень.
Можно сделать минималку 1000 евро? Да пожалста.
Такая зарплата будет у 1-2 млн украинцев. Остальные станут лишними.
Попереднык проблему решал просто. Границы открыл - мол катитесь на все четыре стороны.
Но щас и это проблематично из-за эпидемии
11.08.2020 12:17 Ответить
Какие 5тыс. грн.? Где 4тыс.$ врачам?
11.08.2020 12:06 Ответить
А кто вам ОБЕЩАЛ $4000 врачам?
11.08.2020 12:10 Ответить
Значит учителям. Зеленым пофиг кого кинуть.
11.08.2020 12:34 Ответить
Я так понимаю, что это таким как ты пофиг, по какому поводу гавна на вентилятор накинуть.
11.08.2020 12:35 Ответить
Ну,врачи или учителя...да,давно было,запамятовал. Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям? Или бздеть и дальше будешь.
11.08.2020 12:44 Ответить
"бздеть" и гавнецо раскидывать - это твое занятие, а не мое.

"Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям?"
А этот вопрос задавай тому, кто тебе ОБЕЩАЛ такую зарплату для учителей. Найдешь такого, или опять запамятовал?
11.08.2020 12:49 Ответить
Сергей Бабак и Александр чубатенко. Я им и задал вопрос через сайт. Может прочтут. А ты пришел и воняешь. Пшел,мусор.
11.08.2020 12:57 Ответить
Воняешь тут именно ты. У тебя, как я понял, работа такая - вонять и гавно на вентилятор набрасывать.

Чубатенко, который озвучивал сей бред - не у власти. И за тот бред, на сколько я помню, у Зели извинились еще до выборов и в предвыборную программу Зели это не попало.
11.08.2020 13:06 Ответить
Это звучало? Звучало. Зеля гривой махал-махал. Что ты здесь чешешь тогда,гниль?
11.08.2020 13:12 Ответить
Ну так Зе вообще ничего не ОБЕЩАЛ в том то и красота развода ЛОХов!
ЛОХи сами, про просьбе Зе, написали предвыборные обещания, сами в них поверили, а он потом сказал, что это просто пожелания большинство которых невозможно выполнить в принципе!
По поводу 4000 врачам - это был предвыборный ролик с участием Клоуна, в котором обсуждали, что мол все посчитали - будет 4000 баксов зарплата и для этого все навсего достаточно раскулачить 1 олигарха. Клоун с умным видом сидел и поддакивал. Да, он не не сказал слова "обещаю 4000 баксов врачам", но нужно понимать, что это предвыборный ролик, т.е. ролик с обещанием
11.08.2020 12:40 Ответить
"Зе вообще ничего не ОБЕЩАЛ"

Разве? По-моему вы опять лжете. У Зели была официальная предвыборная программа, в которой изложен перечень его обещаний.
11.08.2020 12:51 Ответить
Опять лгу?! А что вы меня уже ловили на лжи?!
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2170493626534335/?t=81

А теперь найдите видео, где он конкретно говорит "я обещаю....". Такие видео на самом деле есть, но там общие фразы типа "Я обещаю, что никого не подведу", "Я обещаю мы все сделаем"...И еще помнится обещал уйти если нарушит закон!

Все что было "наобещано" за предвыборную компанию, формально обещал не он а его "доверенные лица", причем байкерам могли обещать убрать ограничения скорости, а пешеходам что ужесточат скоростной режим, а толпа (ЛОХи) воспринимали это как личные обещания Клоуна
11.08.2020 14:06 Ответить
ойц, а шо, в фонде борьбы с ковидом уже ничего лишнего не осталось?...
11.08.2020 12:06 Ответить
Все потратили на бесплатные маски для населения...
показать весь комментарий
На добудову дороги пішло, тільки попередникам 1 км обходився в 1 млн, а теперішнім уже 3 млн.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:14 Ответить
так попередники ж были барыгами и воровали нечестно, а эти - хорошие ребята с новыми лицами, они воруют честно и прозоро - они ж не барыги какие то!
11.08.2020 12:42 Ответить
Так строительство дорог должно было идти через тендеры, что гарантировало меньшую стоимость и отсутствие коррупции....А эти "крепкие хозяйственники" и диджитализаторы, прогнали бабло через "фонд борьбы с ковидом" с ручным управлением, без тендеров, без конкуренции, нужным людям по нужным ценам....И бабло в караман и пиар Колоуну - великому строителю пирамид
11.08.2020 12:46 Ответить
5 млрд грн для України не великі гроші, але їх теж треба заробити. Тому зевладі треба було думати перед тим, як ламати підприємства, які давали податки.
11.08.2020 12:08 Ответить
"Что вы? Что вы? Мы молодые, энергичные! Мы наш мы новый мир построим!... Мы сначала сломаем, а потом будем думать, что и как строить."
11.08.2020 12:17 Ответить
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим - Кто был ничем, тот станет всем (с)
11.08.2020 12:22 Ответить
И у Вас хорошая память, Али!
11.08.2020 12:41 Ответить
Смысл минималку поднимать, если даже текущую не везде платят? Вот сейчас в одном из дет. садов Киева (Дарницкий район) ищут медсестру, которая будет следить за питанием детей. ЗП - 3000 тыс. грн. Это вообще адекватно?
11.08.2020 12:09 Ответить
Сократить пенсии бюрократии - сделать их минимальными и вуаля! Почти 29 лет Украина в коррупции, казнокрадстве, в олигархах-паразитах, в оборотнях в погонах и мантиях, в продажных и алчных политиках... зато пенсии у чиновников в несколько раз, а то и в десятки раз привышают прожиточный минимум который ещё нужно заработать. Доколе?!
11.08.2020 12:09 Ответить
Лукавит.
Налоги, которые платят ФОПы тоже привязаны к минималке. Выше минималка - больше налогов.
На многих фирмах сотрудникам официально платят минималку, остальное - в конверте - повышение минималки - увеличит размер налога.
Так что, при повышении минималки, бюджет государства не особенно страдает, скорее наоборот.
11.08.2020 12:09 Ответить
Экономия на обслуживании госдолга? Тоесть чувачки решили не платить проценты по долгам или просить их отсрочки? Мдааа.. пацаны, а вы круто "зробылы всих разом"(С)...
11.08.2020 12:09 Ответить
Я б вообще МВФ ничего не платил, а открыл бы на них уголовное дело за геноцид украинскеого народа.
11.08.2020 12:23 Ответить
Найдут, за счет отскоков от минималки 5000 и, как результат уменьшение субсидий и социальной помощи.
11.08.2020 12:11 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25434789.html Такие борды появились в Киеве

На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1830

Намекают на Верещук, хотя почему "намекают" - вполне узнаваемо
11.08.2020 12:12 Ответить
Верещук кондовая рагулька - типичная!
11.08.2020 12:24 Ответить
за счет экономии на обслуживании госдолга

Т.е. всех, кому я должен, я прощаю. Дефолтом попахивает. Разве что, сэкономят на обслуживании внутреннего госдолга - заморозят выплаты долгов по зарплате, пособий, заморозят долги по уже поставленным товарам/выполненным услугам (например, восстановленным дорогам, построенным детским садикам).
11.08.2020 12:12 Ответить
Для того мафиози Беня и привел, и держит во власти аферистов-лотерейщиков Гетманцевых.
11.08.2020 12:17 Ответить
И оно думает, что поднятие зп до 5 тыс. поднимет его рейтинг??? Ну, поднимет (может быть!) на месяц, но потом всё равно -- обвиснет.
Эта девушка не так работает!
11.08.2020 12:15 Ответить
За червень Зеленський збільшив державний борг з 82 міліардів доларів до 85 міліардів. Позичити ще 5 міліардів гривень для нього не проблема. Українці потім віддадуть.
11.08.2020 12:21 Ответить
Та не потрібно сильно думати, де вони мають шукати ці гроші. Все дуже просто - станок, який друкує гривню. Вирішує тільки він, і вже почав, бо ціни на все пішли вгору. Це криворізька економіка.
11.08.2020 12:24 Ответить
Как говорил Попандопуло ,- бери ,я ещё себе нарисую! Чего тока мелочатся ? Давай сразу по 10 000. Мы помним спички по тыще купонов.
11.08.2020 12:27 Ответить
Блазень таким образом отмазывает пятую колонну беса путлера, место предателя гетманца на нарах, надеюсь они оба скоро булут на нарах.
11.08.2020 12:41 Ответить
На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6144

...
11.08.2020 12:52 Ответить
гроши не должны искать
гроши нужно зарабатывать
повышаются поступления в казну
тогда и повышают расходы
а так это просто инфляция
ничего она не принесёт
пока собиретесь цены поднимут
а пенсионеры в не знаю как выразиться
11.08.2020 13:10 Ответить
ах, так они делают вид, что это ОНИ будут платить!!! зашибись )))
11.08.2020 13:17 Ответить
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
список неполный...
11.08.2020 13:18 Ответить
Та забийте ви на той держборг! Піднімайте мінімалку! З такими керівниками скоро на ту мінімалку в 5000 грн. можна буде купити не більше 20 $.
11.08.2020 13:52 Ответить
Экономисты,хреновые! Открываете ворк.юа или работа юа и смотрите какую зп там предлагают по вакансиям. Вот вам и минималка.а то что потом платят половину в конверте ну это вопрос к компетентным органам. Просто никто не будет даже расматривать обьявление на зп в 5000 грн
11.08.2020 14:11 Ответить
В тій "Слузі" є тось з бухгалтерів? При підвищенні мінімалки майже автоматично мають перераховуватись і всі інші оклади, так як вони прив'язуються до мінімальних. На всі ці підвищення гроші є?
11.08.2020 14:43 Ответить
Интересно что это значит "экономия обслуживания госдолга"? Не платить по долгам? Ничего не скажешь, мудрое решение, особенно если они тут же намереваются взять в долг еще 3 млрд.
11.08.2020 14:44 Ответить
И вообще, повышать минималку за счет новых долгов? Я хоть не экономист, но ничего тупее еще не видел.
11.08.2020 14:46 Ответить
Самое главное в этой фразе ,великого экономиста ВОЗМОЖНО! Сделайте вывод .денег нет,будут опять печатать фантики!
11.08.2020 16:09 Ответить
 
 