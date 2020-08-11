На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев

Источники для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн есть.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на повышение минималки нужно 5 миллиардов гривен.

"Возможно, путем экономии на обслуживании государственного долга (найдутся средства. - Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", – сказал он.

"Таким образом источники есть, потому что сумма не является критической, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", – сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.

