В ходе протестов в Минске пропали и пострадали несколько журналистов, - СМИ

Во время массовых протестов в Беларуси после президентских выборов несколько журналистов перестали выходить на связь.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ

Так, уже больше суток нет связи с журналистом "Медузы" Максимом Солоповым. Он был задержан в Минске вечером в воскресенье и, по словам коллег, сильно избит. Где он находится сейчас, неизвестно. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский предполагает, что Солопов в СИЗО в Жодино. Информации от правоохранительных органов Беларуси о Солопове нет.

Также с вечера понедельника пропала связь с фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Ильей Питалевым. Минувшей ночью был задержан главный редактор белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS. После этого связь с ним пропала.

В понедельник корреспондент "Нашей Нивы" Наталья Лубневская, освещавшая протесты в Минске, была ранена резиновой пулей в колено. Журналистку пришлось госпитализировать.

"МБХ медиа" сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната.

Задержанные в Минске в воскресенье российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.