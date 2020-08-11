РУС
В ходе протестов в Минске пропали и пострадали несколько журналистов, - СМИ

Во время массовых протестов в Беларуси после президентских выборов несколько журналистов перестали выходить на связь.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ

Так, уже больше суток нет связи с журналистом "Медузы" Максимом Солоповым. Он был задержан в Минске вечером в воскресенье и, по словам коллег, сильно избит. Где он находится сейчас, неизвестно. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский предполагает, что Солопов в СИЗО в Жодино. Информации от правоохранительных органов Беларуси о Солопове нет.

Также с вечера понедельника пропала связь с фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Ильей Питалевым. Минувшей ночью был задержан главный редактор белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS. После этого связь с ним пропала.

В понедельник корреспондент "Нашей Нивы" Наталья Лубневская, освещавшая протесты в Минске, была ранена резиновой пулей в колено. Журналистку пришлось госпитализировать.

"МБХ медиа" сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната.

Задержанные в Минске в воскресенье российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане". ВИДЕО

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Хм, а почему Вава молчит? Ждет кто победит?
11.08.2020 12:16 Ответить
вова и за Хабаровск молчит ....
наверно вещи собирает перед большим шухером !
11.08.2020 12:30 Ответить
Все эти протесты "сделаны" кацапами и режиссеров ищите в Мордоре...Можно сколько угодно спорить о причинах протестов,но реально эти протесты "взлелеяла" именно путинская Россия...
11.08.2020 12:23 Ответить
Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5765

Нічого вам не нагадує ? ? ?
Або знайдіть відмінності.
Гебня геть лінується креативить....

Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9219
11.08.2020 12:28 Ответить
Я так бачу кількість «експертів» по Білорусі різко зросла.
Прямо всі знають, що краще і як треба.
Може це не у нас 73% проголосувало за клоуна ????????????????
11.08.2020 12:43 Ответить
в беларуси под Минском есть завод где производят огромные машины ,,белаз,, я думаю 2-3 таких машины могли бы полностью поменять историческое развитие беларуси...
11.08.2020 18:22 Ответить
 
 