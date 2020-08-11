Неизвестный установил "растяжку" в гараже судьи на Ивано-Франковщине: по факту покушения открыто уголовное производство, - полиция

Полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь судьи. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление злоумышленника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"10 августа в 9:29 полицейским поступило сообщение от жителя с. Подпечеры, что им, при открытии гаражных роллет, обнаружен предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку". Речь идет о гранате типа "Ф-1", которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, однако при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - сказано в сообщении.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие уголовного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка



Фото: сайт полиции