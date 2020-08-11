РУС
Неизвестный установил "растяжку" в гараже судьи на Ивано-Франковщине: по факту покушения открыто уголовное производство, - полиция

Полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь судьи. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление злоумышленника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"10 августа в 9:29 полицейским поступило сообщение от жителя с. Подпечеры, что им, при открытии гаражных роллет, обнаружен предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку". Речь идет о гранате типа "Ф-1", которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, однако при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - сказано в сообщении.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.

Неизвестный установил растяжку в гараже судьи на Ивано-Франковщине: по факту покушения открыто уголовное производство, - полиция 01

Проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие уголовного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка

Неизвестный установил растяжку в гараже судьи на Ивано-Франковщине: по факту покушения открыто уголовное производство, - полиция 02
Фото: сайт полиции

покушение (1061) Нацполиция (16785) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) судья (2669) Ивано-Франковская область (955)
Топ комментарии
+23
Давно пора, кому растяжку на дверь, кому затяжку на шею.
11.08.2020 12:21 Ответить
+20
Судьи на втором месте по омерзительности, после зели и зебилов.
11.08.2020 12:22 Ответить
+19
Неплохая такая хижина у судьи, однозначно законно заработал
11.08.2020 12:22 Ответить
вони цього цілком заслуговують...
11.08.2020 12:22 Ответить
Орден герою
11.08.2020 12:23 Ответить
влада не хоче робити реформу судової системи - народ зробить
11.08.2020 12:23 Ответить
Хорошо шо не на вилле на Гаваях прицепил то...., а тут - ой, сгорел бы дом, 1% от "активов"(вместе с коллекцией картин и прочего)
11.08.2020 12:25 Ответить
сезон охоты на уток и судей в нынешнем сезоне открыт
11.08.2020 12:27 Ответить
Всё по уму, но лажа всё же вышла.
11.08.2020 12:28 Ответить
Неизвестный Герой! Слава Героям!
11.08.2020 12:28 Ответить
Суддів на мило.
11.08.2020 12:28 Ответить
так не можна-пожуть постраждати невинні люди
Тільки на гилляку
11.08.2020 12:29 Ответить
В гаражі суді невинні люди? Звідки?
11.08.2020 12:31 Ответить
Це в суді такий гаражик? Чесний схоже суддя, на одна зарплату живе.
11.08.2020 12:30 Ответить
Переквалицировать нужно на "Покушение на нормальный стул судьи... и так далее..."
11.08.2020 12:32 Ответить
Ведь не взорвалась! А безрукому по шее надавать хорошо...
11.08.2020 12:33 Ответить
Помирает украинец, исповедует его поп.

- Какие грехи на тебе сын мой?
- В 2020 году, я судье в гараже растяжку поставил.
- Я же тебя за грехи спрашивал, сын мой, а не о добрых делах.
11.08.2020 12:33 Ответить
Интересно, а какая "тачка" была в гараже у судьи, и сколько у него гаражей? Это может многое объяснить... Может потенциальная "жертва" будет выглядеть тогда в ином свете...
11.08.2020 12:41 Ответить
наверное - предупреждение...
ибо если б захотели...то...
11.08.2020 12:44 Ответить
профан. кто ж так растяжки ставит?
11.08.2020 12:48 Ответить
Странные законы в украине - когда какой то вооруженный конфликт,то это почему то хулиганство,а когда у судьи растяжка (подозреваю,что заслужено),то вдруг покушение сразу.Какой то разрыв шаблона,а не законодательство.Сделайте лучше как в Штатах,чтобы одинаково для всех
11.08.2020 12:50 Ответить
Це в "правоохоронців" перенос негативної події на себе, тому й такий розрив шаблонів і сфінктерів.
11.08.2020 13:20 Ответить
Судді- читайте, що про вас люди думають.
11.08.2020 12:52 Ответить
Ніколи їм, вони сам на сам в "совєщатєльной комнатє" совєщаються... А потім посівать йдуть Бенджамінами Франклінами...
11.08.2020 13:22 Ответить
Виходячи із коментів, у наших "суддів" репутація гірше шлюх.
Ніхто навіть не припустив можливості "помсти за законне рішення".
11.08.2020 12:52 Ответить
Це любов народна, шана, за правосуддя, справедливість і безкорисність.
11.08.2020 13:23 Ответить
Народна люстрація продажних в дії.
11.08.2020 13:15 Ответить
Каждому украинскому судье ,по растяжек, это будет настоящая реформа судовой системы 😡
11.08.2020 13:26 Ответить
Корумпованих суддів необхідно знищувати фізично в повному складі родини бо вся родина стаких суддів живе з сліз і горя українців. Не жалійте суддів, їх дітей, батьків і прихвостнів - їх давно чекає в пеклі Сатана.
11.08.2020 13:43 Ответить
начал за страну, а закончил за того кто убил 12 человек, по просьбе Боба, который убил - миллионы.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:02 Ответить
Корумповане падло виховує таке ж саме падло... Винятки бувають надзвичайно рідко але ... "Бог своїх відбере".
11.08.2020 14:08 Ответить
А у пересичного оформили бы как добровольную выдачу гранаты...)))
11.08.2020 17:09 Ответить
Бедолага судья: ни за что и ни про что - растяжку в гараже.
Наверное, слишком принципиальный и честный!
11.08.2020 17:28 Ответить
сезон люстрации на мразей в мантиях открыт )))
видать гнида судейская уже че то на колядовала.
сколько же говна судейского надо еще люстрировать)))
11.08.2020 17:36 Ответить
а не сработала розтяжка , потому что граната оказалась не той системы)))
но судья видать круто наложил в штаны. будет знать урод как гадить народу в душу.))
11.08.2020 17:52 Ответить
пора уже и этих тварей мочить, и желательно начинать с пещерного суда, ну и так далее по Киеву и далее, далее!
11.08.2020 18:09 Ответить
да, судя по комментам, наш народ ООООООООчень любит судейскую отреХвормированную мразоту!
11.08.2020 18:14 Ответить
Судебная реформа стартовала!
11.08.2020 19:14 Ответить
другий раз без помилок
11.08.2020 19:20 Ответить
