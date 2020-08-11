РУС
Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на агрохолдинги, - Ассоциация поставщиков торговых сетей

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что давление НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка может вызвать колебания цен на куриные яйца в Украине.

Об этом, как сообщают Українські новини, Алексей Дорошенко заявил в интервью "Голос.UA". Резкое повышение цены на яйца происходит по нескольким причинам, в том числе из-за того, что в Украине длительное время яйца стоили дешевле их себестоимости, и компании работали себе в убыток, считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. Прогнозируя дальнейший рост цен, Дорошенко заявил, что одной из причин таких колебаний являются действия НАБУ против агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, крупнейшего производителя яиц.

"Если посмотреть судебные хроники, то увидим, что Бахматюк спорит с НАБУ относительно закрытия дел против своего агрохолдинга. А его агрохолдинг - крупнейший производитель яиц в Украине. Соответственно, в зависимости от развития этих судебных дел может складываться цена в Украине на куриное яйцо. Казалось бы, где суд, а где куриное яйцо…", - считает Алексей Дорошенко.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка, которое было с нарушениями повторно открыто в 2019 году, касается получения рефинансирования от НБУ "VAB банком". Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Кроме того, сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа пока не получил.

Топ комментарии
+14
"что в Украине длительное время яйца стоили дешевле их себестоимости, и компании работали себе в убыток", - ну ничего себе, прям благодетели, себе в убыток работали. Совсем людей за дураков считает?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:58 Ответить
+13
+9
куриным феодалам НАБУ цены поднимает?! Барыжные бахматюки с писяруками и косюками решили Украину и НАБУ шантажировать ценами на свои сраные яйца?! Которые в США дешевле чем в Украине! Куда деньги дели, барыжные твари?!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперя яйка будут давленныя...
😥
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
ну шо, зелебобики?? как вам?? лох должен страдать!
показать весь комментарий
11.08.2020 12:56 Ответить
А куда исчезли свидетели секты полвареника и дорогого борщевого набора? Повыздыхали все? Или языки в зад позасовывали?

Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж - Цензор.НЕТ 3629
показать весь комментарий
11.08.2020 13:22 Ответить
там же, де й тарифного геноциду та 85% перемоги ТЮлі...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:02 Ответить
во всех сферах государства народ выступает как заложник или жертвенная овца
показать весь комментарий
11.08.2020 12:57 Ответить
класний нік-нейм... римується легко
показать весь комментарий
11.08.2020 14:05 Ответить
Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на агрохолдинги, - Ассоциация поставщиков торговых сетей - Цензор.НЕТ 2077
показать весь комментарий
11.08.2020 12:59 Ответить
Петин "партнёр" отрабатывает бабло полученное в виде миллиардных дотаций. И ты вместе с ними.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:07 Ответить
Ага, а зайдешь на рынок или в магазины, а там сплошные "Петины партнеры" цены отрабатывают. Судя по ценам, складывается стойкое такое ощущение, что у нас выращивают исключительно бананы. А все остальное завозят с Антарктиды.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:12 Ответить
слышь "разработчик маячков". ты совсем дебил или специально притворяешься?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
А что не так я сказал? Разве агрохолдинг Олега Бахматюка не получал миллиардные дотации ? Резве ты не защишаешь нынешнее повышение цен агрохолдингом приписываея это к "достижениям" нынешней власти ?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:32 Ответить
а можно подробнее про "дотации"? с ссылками. только не на мамкиных расследователей. а например на документы кабмина где четко указан получатель дотаций. и еще - подтверждение "партнерства" бахматюка и порошенко тоже очень хочется увидеть
показать весь комментарий
11.08.2020 13:36 Ответить
Хочешь про дотации Бахматюку. Без проблем. Открывай по очереди файлы. Ищи по слову "авангврд", ну там дочерние предприятия агрохолдинга, слажуй все цифры. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/293962.html для примера то что рядом со мной.. ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ПТАХОГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" -> 27983359,4 грн.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
не не не. я не просил тебя дать мне отчеты из налоговой. я просил тебя дать документы кабмина о распределении дотаций не по направлениям сельхоз.деятельности а по конкретным фирмам получателям.
потому как то что ты пишешь - манипуляция. действительно предусмотрены были дотации (как во всем мире). Но они были предусмотрены по направлениям (животноводство, молочная промышленность, сельхоз продукция и т.п.) и распределялись в пропорции к доле рынка по предприятиям. если у бахматюка например 60 % рынка животноводства то он получил 60 % предусмотренной суммы выделенной кабмином на животноводство. Знаешь в чем разница? если сегодня кабмин выделит дотации "разработчикам gps-маячков" то ты получишь столько, сколько ты лично занимаешь долю на рынке. А если завтра появится более мощный игрок - получит он. В этом разница. Кстати, бахматюк всего лишь второй по сумме дотаций (400 млн в год). На первом месте Косюк (1600 млн в год)
Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж - Цензор.НЕТ 4317
показать весь комментарий
11.08.2020 15:52 Ответить
А шо ж ты такой требовательное к источникам документов постишь картинку "желтой пресы" ? Да и пользуясь твоим 80 - это 100, то 400 за два года это "льярд" дотаций.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:14 Ответить
"лига нет" - желтая пресса? оригинально
да, за два года бахматюк получил почти лярд дотаций. косюк получил 3.2 лярда дотаций. и что? кстати, а ты в курсе что же это за программа "квазиаккумуляция НДС"?
показать весь комментарий
11.08.2020 16:27 Ответить
Есть только одно маленькое но. Цены на яйца растут именно сейчас. И далеко не на одни яйца. И это именно "достижения" нынешней власти, которая уже год, как "успешно" гробит экономику.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:37 Ответить
а при реформаторе педро цены падали? или каждый новый поход в магазин приносил новые цены ?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:08 Ответить
Цены сравним, или шибко боязно? Допустим картофель

Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж - Цензор.НЕТ 8777
показать весь комментарий
11.08.2020 15:18 Ответить
Разговаривала со знакомой работает в компании по производству ортопедических матрасов с 15 августа + 15% к цене. Вчера покупала кофе в зернах +15% ( цены знаю наизусть, повышение очень бросается в глаза)
Так что готовьтесь к «зважені і щасливі» в домашних условиях 🤣
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
Хорошее кофе дорожает на глазах.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:05 Ответить
у меня при клятом барыге средний чек в магазе был 200 грн, сейчас приближается к 500
я конечно могу себе позволить, но почему если конец эпохи бедности
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
Да ладно, прям за год в 2,5 раза? Это как вас так получается? Жрать больше стали?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:02 Ответить
нет, жрать стал меньше, но фрукты летом по почти 100 грн это в новинку
показать весь комментарий
11.08.2020 13:04 Ответить
Аж интерестно стало. Шо ж это такое ты покупал по "пости 100 грн." с фруктов ?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:08 Ответить
фрукты не такие доорогие. но я не помню чтобы яблоки были 50 грн в сезон
а вот ягода - 80 грн черешня в сезон. круто да?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:19 Ответить
Да. Я на юге живу. Но блин и близко до 100 ничего не было. И это что за арифметика такая , 50 "близко до 100" ? И яблоки в "сезон яблук" были по 8-15 грн. Весной как всегда подорожали. Осенью опять цена упадёт.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:28 Ответить
перец салатный парниковый еще в июне был 98 грн кг
показать весь комментарий
11.08.2020 13:37 Ответить
Да ты мичурин, фрукту "перец салатный" селекционировал.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:25 Ответить
дятел притрушеный. какая для тебя разница овощ это или фрукт? мы говорим о том что **** пресловутый "борщевой набор" при вас дебилах начал стоить в три раза дороже чем при "барыге". и это просто необьяснимо учитывая ваши победные реляции в сторону великого бубочки - гения экономики и государственности! мы говорим о том что я раньше на неделю в маркете тарился на 800 грн с мясом и излишествами нехорошими а теперь я должен оставить 1500-2000 грн и без излишеств. Потому что все подорожало. Что то в три раза что то в полтора. Но нет ничего чтобы было по той же цене что и два года назад. При этом экономика в эопе, зарплаты в жопе, доходы в жопе - одна зеленая плесень на солнышке радуется.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:35 Ответить
Припадошный, при педро кривая роста такая была что щас бы "бощевой набор" стоил бы раза в 2 дороже. Тебе ущербному не доходит, что начиная с 2014 года цены исключительно "РАСТУТ". Вопрос только в степени роста за период времени.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:01 Ответить
серьезно? и ты готов подтвердить свои слова и про кривую цен на фрукты и овощи до 2019 года и даже тренд нарисовать до июля 2020 года? ок. я жду. давай кривую - посмотрним как именно была кривая роста цен
показать весь комментарий
11.08.2020 16:12 Ответить
https://index.minfin.com.ua/economy/index/agroprice/
показать весь комментарий
11.08.2020 16:16 Ответить
теперь открываешь Excel и строишь диаграмму по следующим цифрам
2014 - 145
2015 - 166
2016 - 107
2017 - 111
2018 - 104
2019 - 86
2020 - 121
Это будет реальная ситуация
потом убираешь два последний года и просишь ексель построить линию тренда.
потом сравниваешь две кривых в районе 2020 года и тихо обтекаешь
показать весь комментарий
11.08.2020 16:24 Ответить
Да можешь как угодно ванговать. Но, вот ты привёл цифры. Что по ним видно... Рост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 падение в 2019 и снова рост 2020 (тут нужно учитывать что статистика не за весь год, поэтому видны только тенденции но не ясно к каким величинам приведёт) А по статистике за полные годы видно что при пети исключительно РОСТ, после ухода пети резкое падение. Это факт. И эти цифры также говорят что еще расти и расти до "эфективности" пети в 2014 и 2015 годах.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:37 Ответить
идиотик
это ты начал "ванговать" на тему "было бы в два раза дороже". ну вот заставь программу построить линию тренда без 2019 и 2020 годов и посмотрим какая цифра будет получаться на 2020 исходя из тенденции
показать весь комментарий
11.08.2020 16:39 Ответить
вазелиновые за год (считать то надо от сентября 2019 года) ухитрились вздернуть цены на 20 %. это в три раза больше чем рост цен в 2016, в два раза больше чем в 2017 и в пять раз больше чем в 2018. МАЛАДЦЫ!

кстати, ты слышал о готовящихся нововведениях по твоей работе, нет?
1. прогрессивный налог на IT-сферу (привет дебилам поверившим в 1% налога от зеленого осла)
2. отчет в налоговую о работе на иностранные компании и полный контроль за любыми движениями через банк в размере от 50$ (привет дятлам поверившим в возможность работы на богатых иностранцев)
жри...те
показать весь комментарий
11.08.2020 16:44 Ответить
А что так скромно, упустил 2014 и 2015, как так, их не было? По налогам, очень хорошо, пора всем платить налоги, прогрессивная шкала - это хорошо. Знаю тут такого же упоротого порохолиза как ты, звонил недавно с расспросами, в что будет если он за раз оплатит покупку более чем за 5000 гривен, не проверит ли его налоговая. Вот оно, истинное лицо "педродрочера", красть, налоги не платить, и как только возникает вероятность обнаружения, обсиратся.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:51 Ответить
ты дурачок совсем? тренд - это тенденция.
по этим данным был скачок на 140, потом на 160 а потом общая ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ роста цен. и тут пришел вавий ссыкливый и его маладая ******* и понеслось....
показать весь комментарий
11.08.2020 17:11 Ответить
Верно говоришь, пришла молодая команда, отодвинула старую. Что будет делать старая "ка *****" ? правильно , всё делать для того чтоб вернутся, в том числе и валить экономику чтоб дебили вроде тебя орали - "пасмааатрите, всёёёёё прапааалааааа". Поэтому и нужно призвать к ответу всю шоблу что от корыта оторвана. ибо не покараное зло, очень плохо.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:32 Ответить
ну надо тебе. все мешают бубочке. при условии что у него вся власть в таком обьеме который не снился даже кучме с яныком вместе взятыми. сказка для дебилов и плохого танцора.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:35 Ответить
если старую команду отодвинули от власти то как она может валить экономику? это старая команда распродавала маски, забирала деньги из местных бюджетов и без тендеров загоняла их турецким и луганским фирмам которые дороги "строят"? это старая команда вдруг нарастила портфель облигаций госзайма в 10 раз за год? это старая сидит в кабмине и проталкивает закон по которому останавливаются АЭС но зато закупается э/э в кацапии?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:38 Ответить
как валить? ну вот и смотри как валит, далеко ходить не нужно. Бахматюк, Косюк.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:43 Ответить
так это они валят экономику а не безрукие клоуны которые ухитрились страну со стабильным ростом ВВП последних три года загнать в минус за год! ГОД Карл!!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 17:55 Ответить
ну вот ты и заплатишь. а я уже полтора года работаю в серую. ипал я платить налоги клоунским дебилам. а ты плати конечно. и отчитывайся о продажах своим иностранным покупателям. терпила
показать весь комментарий
11.08.2020 17:12 Ответить
Ну вот.. истинное лицо "патриота" почитателя петра. И прикинь как воровать и нарушать законы , почитатели петра в первых рядах. И потом кричать, "всё пропало", "власть ворует", "власть дебильная" тоже первые. праду говорят. "На воре шапка горит" - это про вас.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:21 Ответить
а кто тебе сказал что я нарушаю законы? где то написано что я не имею права оказывать услуги или быть посредником в операциях поставки товаров без оформления ФОПа? скажи в каком?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:36 Ответить
Да пожалуйста, делай это, а с доходов заплати, сколько там, 20% в таком случае. Тут я могу ошибиться, с цифрой. Но заплати. Но ты же сам написал, "ипал я платить налоги клоунским дебилам" - что я понимаю как то что не платишь налоги, а значит нарушаешь закон. Тебя ни кто не тянул за пальцы писать ...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:46 Ответить
с какого хера я должен платить за оказание услуг "частным лицам"? я не работаю с фирмами по безналу. со мной рассчитываются их хозяева и директора. наличкой. никакой закон не нарушен. я оказываю частные услуги и не обязан о них отчитываться. такую власть я содержать не собираюсь. я платил в самые сложные годы 2014-2015 все сполна. потому что быа надежда и была солидарность с курсом. я платил и в 2016 и в 2017 и в 2018. а в 2019 официально остановил деятельность. до побачення.

так какой закон я нарушаю?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:53 Ответить
164.2.8. пассивные доходы (кроме указанных в подпунктах 165.1.2 и 165.1.41 пункта 165.1 статьи 165 данного Кодекса), доходы в виде выигрышей, призов;
(подпункт 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164
в редакции Законов Украины от 27.03.2014 г. N 1166-VII,
от 04.07.2014 г. N 1588-VII, от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
с изменениями, внесенными согласно
Закону Украины от 23.11.2018 г. N 2628-VIII)
показать весь комментарий
11.08.2020 19:18 Ответить
или как вариант 164.2.20. другие доходы, кроме отмеченных в статье 165 данного Кодекса.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:20 Ответить
угу. а где мне эти доходы показать? правильно - в декларации годовой. а у нас декларация для частных лиц обязательна? а вот хер. так что - гуляем вальсом - учим законы...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:47 Ответить
Ну гуляй там чем хочешь, потом шибко не ори что власть хреновая, когда еще сверху штраф "захерачат". Сходи в налоговую, расспроси.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:16 Ответить
Хотя конечно лучше подойдет " Громче всех кричит "держи вора" , сам вор"
показать весь комментарий
11.08.2020 17:22 Ответить
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
показать весь комментарий
11.08.2020 16:16 Ответить
Дураком не прикидывайся, у вас в заполярье дороже небось?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:20 Ответить
Ой. Как только дотации миллиардные от государства прекратились так сразу и пошли "угрозы" повышением цен.. бахматюк, ты падла расскажи куда дел миллиарды народных денег? Ты эти яйца должен раздавать бесплатно да еще и приплачивать.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:00 Ответить
куриным феодалам НАБУ цены поднимает?! Барыжные бахматюки с писяруками и косюками решили Украину и НАБУ шантажировать ценами на свои сраные яйца?! Которые в США дешевле чем в Украине! Куда деньги дели, барыжные твари?!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:01 Ответить
Сами, с Бахматюком жрите свои яйца...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:01 Ответить
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало (А.Г. Лукашенко)
показать весь комментарий
11.08.2020 13:03 Ответить
Если так, тогда нужно простить 1,2 лярда разворованного кредита, главное, чтобы яйца не дорожали
показать весь комментарий
11.08.2020 13:05 Ответить
Не знаю я, кто там на кого "давит", но предупреждаю: яйца - один из основных источников дешевого белка для населения.
Не забывайте, что в Иране пару лет назад были мссовые демонстрации и волнения, когда цену задрали именно на куриные яйца.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:10 Ответить
Побуду занудой: самый дешевый источник белка - курогрудки и куриные бедра, также в них либо практически отсутствует жир, либо содержится в "правильном" количестве, поэтому их любят спортсмены. 1 грамм протеина в этих продуктах стоит 35-40 копеек, в яйце около 45.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:35 Ответить
Яйца проще готовить, быстрее.
Ну курица дешевле, это так.
Если она есть в продаже, конечно.
Не заню, как там было в Иране с курами.

P.S. Как бодибильдеры удаляют жир из дешевого говяжьего фарша: обжарить на сухой сковородке (антипригарное покрытие), положить на тарелку на бумажные полотенца и промокнуть жир бумажными полотенцами сверху, потом положить обжаренный фарш в дуршлаг и обдать кипятком из чайника, дать стечь воде. Когда я об этом прочла, то мне стало любопытно, я проверила и это действительно отлично работает. Потом такой фарш обезжиренный можно тушить в рагу болоньез и так далее.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:34 Ответить
А проще установить время на печи, закинуть все, достать и сесть. Мне для моих 90-95 кг приходится 4-5 раз в день есть - долго возиться с едой совсем нет желания.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:34 Ответить
Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на яйца
показать весь комментарий
11.08.2020 13:10 Ответить
У меня свои куры им по фигу..
показать весь комментарий
11.08.2020 13:12 Ответить
Не кажи гоп...производители кормов тоже подтянутся с ценой...и поверь не в сторону уменьшения....
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
Подивіться які в них, курячих баронов, яхти!!
А народ чуєа фаберже..
показать весь комментарий
11.08.2020 13:14 Ответить
..чуха..))
показать весь комментарий
11.08.2020 13:16 Ответить
Росте тиск НАБУ на яйця Бахматюка.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
Владі не потрібні люди з яйцями))
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
НАБУ давит на яйца?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:17 Ответить
я не ем яйса а кушаю жыйную курочку и рыбу - фиш
показать весь комментарий
11.08.2020 13:21 Ответить
Агрохолдинги, как и прочие монополисты -поставщики разной еды, держат "марку" с ценами на эту еду. Всё выше и выше. Обиженцы, в рейтингах "Форбс". Да у них же соревнование:кто с кем сговорится за ещё более "приятную" для граждан цену на "свои" яйца, куриные части тел, хлеб, муку, соки и воды, и даже соль и туалетную бумагу. Торговая мафия. И да. Плюс мафия лекарств, витаминок и голубых защитных масок для посещения маркетов их подплечников.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:27 Ответить
Софі! Згоден з Вами абсолютно! ТВ - шантрапа починає, наши грошики плавно перетікають в кішені олігархів, всі щасливі!Занавес!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:32 Ответить
Не на ті яйця НАБУ давить, ой не на ті...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:31 Ответить
Яки в нас був президен, то Бахматюку зажали б яйця в тіски і яйця впали б в ціні!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:43 Ответить
щоб зберегти свої чесно вкрадені гроші
олігархи збрешуть що завгодно..
те само петя збреше - щоб повернутися до корита
показать весь комментарий
11.08.2020 13:50 Ответить
Свинохохол! Ви не помітили як сране українське ТВ починає кампанію про
пидвищення цін на деяки продукти? Наприклад на каналах Г+Г та Україна24 вже сьогодні жваво повідомили про підняття цін на гречку та курячи яйця.Ці ТВ-гімнюки як по команді готують нас готуватися працювати на кішені торгівельної мафії та монополістів.І так кожну осінь! А ви все пеця да пеця.Не набридло?
показать весь комментарий
11.08.2020 14:27 Ответить
привіт від курячого олігарха.треба ламати таку систему
показать весь комментарий
11.08.2020 15:59 Ответить
Не верте ни одному слову этой ассоциации ,САП и НАБУ не каким боком ,просто крупняки договорились и сбросили поголовье птицы ,наступил дефицит и как результат полезли цены. Производственные мощности стоят сейчас полупустыми ,поэтому цена вверх.Если все посадить - перепроизводство - цена вниз.Бахматело не знает кого уже подклюать ,чтобы с него сняли арест
показать весь комментарий
11.08.2020 16:55 Ответить
Цены при Зели растут на всё, только зарплаты не растут.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:42 Ответить
Каждому по яйцу....железной палкой)
показать весь комментарий
11.08.2020 22:22 Ответить
 
 