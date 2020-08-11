Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на агрохолдинги, - Ассоциация поставщиков торговых сетей
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что давление НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка может вызвать колебания цен на куриные яйца в Украине.
Об этом, как сообщают Українські новини, Алексей Дорошенко заявил в интервью "Голос.UA". Резкое повышение цены на яйца происходит по нескольким причинам, в том числе из-за того, что в Украине длительное время яйца стоили дешевле их себестоимости, и компании работали себе в убыток, считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. Прогнозируя дальнейший рост цен, Дорошенко заявил, что одной из причин таких колебаний являются действия НАБУ против агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, крупнейшего производителя яиц.
"Если посмотреть судебные хроники, то увидим, что Бахматюк спорит с НАБУ относительно закрытия дел против своего агрохолдинга. А его агрохолдинг - крупнейший производитель яиц в Украине. Соответственно, в зависимости от развития этих судебных дел может складываться цена в Украине на куриное яйцо. Казалось бы, где суд, а где куриное яйцо…", - считает Алексей Дорошенко.
Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка, которое было с нарушениями повторно открыто в 2019 году, касается получения рефинансирования от НБУ "VAB банком". Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Кроме того, сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа пока не получил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
резкое повышения на яйца бо зебики влезли корявыми рученками
кушай.те не обляпайтесь
😥
потому как то что ты пишешь - манипуляция. действительно предусмотрены были дотации (как во всем мире). Но они были предусмотрены по направлениям (животноводство, молочная промышленность, сельхоз продукция и т.п.) и распределялись в пропорции к доле рынка по предприятиям. если у бахматюка например 60 % рынка животноводства то он получил 60 % предусмотренной суммы выделенной кабмином на животноводство. Знаешь в чем разница? если сегодня кабмин выделит дотации "разработчикам gps-маячков" то ты получишь столько, сколько ты лично занимаешь долю на рынке. А если завтра появится более мощный игрок - получит он. В этом разница. Кстати, бахматюк всего лишь второй по сумме дотаций (400 млн в год). На первом месте Косюк (1600 млн в год)
да, за два года бахматюк получил почти лярд дотаций. косюк получил 3.2 лярда дотаций. и что? кстати, а ты в курсе что же это за программа "квазиаккумуляция НДС"?
Так что готовьтесь к «зважені і щасливі» в домашних условиях 🤣
я конечно могу себе позволить, но почему если конец эпохи бедности
а вот ягода - 80 грн черешня в сезон. круто да?
2014 - 145
2015 - 166
2016 - 107
2017 - 111
2018 - 104
2019 - 86
2020 - 121
Это будет реальная ситуация
потом убираешь два последний года и просишь ексель построить линию тренда.
потом сравниваешь две кривых в районе 2020 года и тихо обтекаешь
это ты начал "ванговать" на тему "было бы в два раза дороже". ну вот заставь программу построить линию тренда без 2019 и 2020 годов и посмотрим какая цифра будет получаться на 2020 исходя из тенденции
кстати, ты слышал о готовящихся нововведениях по твоей работе, нет?
1. прогрессивный налог на IT-сферу (привет дебилам поверившим в 1% налога от зеленого осла)
2. отчет в налоговую о работе на иностранные компании и полный контроль за любыми движениями через банк в размере от 50$ (привет дятлам поверившим в возможность работы на богатых иностранцев)
жри...те
по этим данным был скачок на 140, потом на 160 а потом общая ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ роста цен. и тут пришел вавий ссыкливый и его маладая ******* и понеслось....
так какой закон я нарушаю?
(подпункт 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164
в редакции Законов Украины от 27.03.2014 г. N 1166-VII,
от 04.07.2014 г. N 1588-VII, от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
с изменениями, внесенными согласно
Закону Украины от 23.11.2018 г. N 2628-VIII)
Не забывайте, что в Иране пару лет назад были мссовые демонстрации и волнения, когда цену задрали именно на куриные яйца.
Ну курица дешевле, это так.
Если она есть в продаже, конечно.
Не заню, как там было в Иране с курами.
P.S. Как бодибильдеры удаляют жир из дешевого говяжьего фарша: обжарить на сухой сковородке (антипригарное покрытие), положить на тарелку на бумажные полотенца и промокнуть жир бумажными полотенцами сверху, потом положить обжаренный фарш в дуршлаг и обдать кипятком из чайника, дать стечь воде. Когда я об этом прочла, то мне стало любопытно, я проверила и это действительно отлично работает. Потом такой фарш обезжиренный можно тушить в рагу болоньез и так далее.
А народ чуєа фаберже..
олігархи збрешуть що завгодно..
те само петя збреше - щоб повернутися до корита
пидвищення цін на деяки продукти? Наприклад на каналах Г+Г та Україна24 вже сьогодні жваво повідомили про підняття цін на гречку та курячи яйця.Ці ТВ-гімнюки як по команді готують нас готуватися працювати на кішені торгівельної мафії та монополістів.І так кожну осінь! А ви все пеця да пеця.Не набридло?