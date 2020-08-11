РУС
В Беларуси ОМОН под видом скорой помощи приезжал на место вызова и задерживал протестующих

В Беларуси ОМОН под видом скорой помощи приезжал на место вызова и задерживал протестующих

В Беларуси бойцы ОМОН передвигаются на машинах скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "БЕЛСАТ".

По данным "Белсат", ОМОН использует автомобили скорой в Минске, Гродно и Могилеве. В Могилеве частично перекрыто движение, разрешается ездить только милиции и машинам скоро". Общественный транспорт не останавливается на остановках в центре.

В то же время издание "Медиазона" со ссылкой на слова очевидца, в Минске силовики приезжают к протестующим под видом врачей. По его словам, демонстранты перекрыли улицы автомобилями. Бойцы ОМОН пользуются машинами скорой помощи и под видом врачей приезжают к протестующим.

Телеграм-канал "Nexta Live" сообщает: "В Бресте, к примеру, под номером 103 со вчерашнего вечера вообще не принимали вызовы от граждан. Только от милиции. Когда приезжала скорая и к ней выносили на руках тяжело раненых, из скорой выскакивали силовики и нападали на людей, которые выносили пострадавших. Жёстко избивали, а некоторых задерживали. Спасать пострадавших медики тоже могли только с разрешения сотрудников ОМОНа. А в Минске и вовсе некоторые машины скорой каратели захватывали силой и потом ездили по городу и задерживали протестующих".

+15
А ежели попробовать так - устроить засаду с коктейлем "молотова" и заточенной арматурой, вызвать скорую, приехали ментяры, а не врачи - получите?
11.08.2020 13:02 Ответить
+8
Який креативний КДБ, майже як терори на Донбасі, що каталися на інкасаторських бусах Каламойського Привата.
11.08.2020 13:06 Ответить
+8
Так одна ж школа. И вежливые ребзи с воронежским акцентом и без знаков различия обязательно появятся, когда менты слабину дадут.
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
11.08.2020 13:12 Ответить
беспредел...
11.08.2020 13:01 Ответить
та в них там і Тихановська під видом опозиціонерки приймала участь у виборах
11.08.2020 13:02 Ответить
А ежели попробовать так - устроить засаду с коктейлем "молотова" и заточенной арматурой, вызвать скорую, приехали ментяры, а не врачи - получите?
11.08.2020 13:02 Ответить
Да с диваа и не такое пропердеть можно.
11.08.2020 13:09 Ответить
Ну, в 2013-2014 на диване не залёживался.
11.08.2020 13:52 Ответить
А вам, как менту уже неприятно стало?
11.08.2020 13:53 Ответить
Який креативний КДБ, майже як терори на Донбасі, що каталися на інкасаторських бусах Каламойського Привата.
11.08.2020 13:06 Ответить
коцапы (а теперь и подкацапники) - ничего святого
11.08.2020 13:07 Ответить
Не будет там ничего,психология у людей другая,да и не настоящий это протест,а скорее бунт,срежиссируемый и управляемый из Мацквы...
11.08.2020 13:08 Ответить
Все как и у нас в 2013-2014 году. Осталось титушек по больницам запустить.
11.08.2020 13:09 Ответить
Так одна ж школа. И вежливые ребзи с воронежским акцентом и без знаков различия обязательно появятся, когда менты слабину дадут.
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
11.08.2020 13:12 Ответить
Тю. У нас менты просто из машин скорой и из больниц раненых забирали.
11.08.2020 13:09 Ответить
У нас этот рубеж давно пройден. В 2010 Владимира Некляева, действующего кандидата в президенты, известного белорусского поэта, немолодого человека, тяжело избитого омоном в день выборов, через несколько часов после этого в бессознательном состоянии, с ЧМТ, голого среди зимы, завернув в простыню, выволокли прямо из больничной койки и повезли в СИЗО.
11.08.2020 13:17 Ответить
вот так это делаетсяУ Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників - Цензор.НЕТ 8486
11.08.2020 13:13 Ответить
Фу...
Провокатор)
Запоребриком эпидемия разрыва анусов начнется)
11.08.2020 13:22 Ответить
У Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників - Цензор.НЕТ 862
11.08.2020 13:14 Ответить
я неможу повірити що білоруські омонівці уийкамита ногами поголові будуть бити жінок. Без касапів тут не обійшлось.
11.08.2020 13:25 Ответить
У украинцев большой опыт как воевать с ментами.
Белорусы пусть учаться.
11.08.2020 13:49 Ответить
Технология не нова....
11.08.2020 14:12 Ответить
Эти недолеланные суки и сегодня на скорых катаются,видимо у МВД бабло кончилось на топливо, осталось только на корм шакалам.
11.08.2020 16:25 Ответить
Вот подлые уроды. Фашисты.
11.08.2020 18:51 Ответить
Видимо, будут ещё ноу-хау
12.08.2020 12:25 Ответить
 
 