В Беларуси ОМОН под видом скорой помощи приезжал на место вызова и задерживал протестующих
В Беларуси бойцы ОМОН передвигаются на машинах скорой помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "БЕЛСАТ".
По данным "Белсат", ОМОН использует автомобили скорой в Минске, Гродно и Могилеве. В Могилеве частично перекрыто движение, разрешается ездить только милиции и машинам скоро". Общественный транспорт не останавливается на остановках в центре.
В то же время издание "Медиазона" со ссылкой на слова очевидца, в Минске силовики приезжают к протестующим под видом врачей. По его словам, демонстранты перекрыли улицы автомобилями. Бойцы ОМОН пользуются машинами скорой помощи и под видом врачей приезжают к протестующим.
Телеграм-канал "Nexta Live" сообщает: "В Бресте, к примеру, под номером 103 со вчерашнего вечера вообще не принимали вызовы от граждан. Только от милиции. Когда приезжала скорая и к ней выносили на руках тяжело раненых, из скорой выскакивали силовики и нападали на людей, которые выносили пострадавших. Жёстко избивали, а некоторых задерживали. Спасать пострадавших медики тоже могли только с разрешения сотрудников ОМОНа. А в Минске и вовсе некоторые машины скорой каратели захватывали силой и потом ездили по городу и задерживали протестующих".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
Провокатор)
Запоребриком эпидемия разрыва анусов начнется)
Белорусы пусть учаться.