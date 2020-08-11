В новой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму учтут блокирование Россией доступа на полуостров международным организациям, - Кислица

Блокирования Россией международного доступа будет учтено в проектах новой резолюции Генассамблеи по Крыму, который сейчас готовится.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат надеется, что несмотря на ограничения, связанные с Covid-19, Генассамблея восстановит рассмотрение проектов документов.



Напомним, Россия не допускает правозащитников ООН в Крым для сбора информации о нарушениях прав человека с целью подорвать возможные официальные доклады, которые могли бы помочь Украине в борьбе с агрессией. По словам дипломата, такие доклады, превращаясь в резолюцию ООН, организовывают работу системы ООН и влияют на доказательную базу в рамках существующих процессов в международных судебных инстанциях.



"За последние шесть лет в Крыму не было никакой легитимной международной делегации для ознакомления с ситуацией. Последним, кто посетил оккупированный Крым от международных организаций, был комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс в 2014 году", - отметил Сергей Кислица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК

В то же время, в марте этого года в том числе по инициативе Украины состоялось заседание членов Совета Безопасности ООН по формуле "Аррия", на котором присутствовали и представители крымскотатарского Меджлиса.



"Сегодня Донбасс обсуждается в нормандской формате, зато для обсуждения Крыма подобной площадки нет. С другой стороны, по Крыму есть резолюция Генассамблеи ООН о территориальной целостности и этот вопрос закрыт. Крым - это Украина. По Крыму есть регулярные резолюции Генассамблеи по правам человека, есть резолюции о проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей, есть регулярные доклады Генерального секретаря, есть активный анализ информации, есть санкции ЕС и отдельных государств, привязанные исключительно к ситуации в Крыму, и которые не исчезнут даже если будет достигнуто урегулирование на Востоке Украины. Есть пакет санкций, связанных с Крымом, а есть санкции, связанные с Востоком", - отметил Кислица.



По его мнению, такая ситуация образовалась, потому что, к сожалению, на Донбассе гибнут люди. Более 13 000 убитых. "И поэтому, конечно, в восприятии общественностью и политиками война, которая длится, более насущная, чем вопрос оккупации. И поэтому крымские татары очень обеспокоены и постоянно бьют тревогу, что мир забывает о Крыме. Хотя я не могу сказать, что "крымский" вопрос забывается. Если посмотреть на участников дебатов Генассамблеи по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в феврале, то их количество было больше, чем в прошлом году", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму "суд" продлил арест гражданскому журналисту Арифмеметову

"Упомянутая ранее "Аррия" была организована украинской стороной и партнерами в марте. Еще была попытка РФ организовать "Аррию" 21 мая, на которую РФ привлекла ряженых "представителей" Крыма. И поэтому от участия отказались Украина и некоторые наши партнеры, в частности США и Великобритания. Эстония, которая тогда была председательствующей в Совете Безопасности, также бойкотировала это действо. ООН отказалась транслировать "Аррию" на своих ресурсах. Поэтому работа по Крыму очень сложная и на перспективу. Здесь не будет решения в этот понедельник или на следующей неделе, но рано или поздно оккупант будет наказан , - рассказывает чиновник.



По словам Сергея Кислицы, должен быть формат переговоров, на котором системно рассматривался бы вопрос оккупации украинского полуострова. "И парламент, и президент так считают, министр иностранных дел так считает, наши партнеры так считают. Российская Федерация только так не считает. РФ при любой возможности говорит, что вопрос Крыма закрыт. Но РФ, несмотря на это, не может изменить факт, что в понимании международного права ООН и абсолютного большинства иностранных правительств Крым - территория Украины", - говорит дипломат.