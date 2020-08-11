РУС
Следком Беларуси заявил, что автомобили, блокирующие транспорт, будут изыматься у владельцев: "Это орудие преступления"

Следственный комитет Беларуси предупредил белорусов, что автомобили, которые блокируют транспорт, будут изыматься у владельцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

"Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сказано в сообщении.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

авто (4254) Беларусь (8025) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
+8
Бульбаши молодцы месят полицаев аж Гай шумыть
11.08.2020 13:04 Ответить
+8
хороший ОМОН - горяший ОМОН
11.08.2020 13:06 Ответить
+5
Ну в Беларуси как в рашке... был бы автомобиль с владельцем, а статью найдут.
11.08.2020 13:10 Ответить
И какую статью им будут инкриминировать? Вот клоуны.
11.08.2020 13:02 Ответить
Ну в Беларуси как в рашке... был бы автомобиль с владельцем, а статью найдут.
11.08.2020 13:10 Ответить
Следком Беларуси заявил, что автомобили, блокирующие транспорт, будут изыматься у владельцев: "Это орудие преступления" - Цензор.НЕТ 8117 Ну и да ладно, изымайте!!!
11.08.2020 13:04 Ответить
Бульбаши молодцы месят полицаев аж Гай шумыть
11.08.2020 13:04 Ответить
хороший ОМОН - горяший ОМОН
11.08.2020 13:06 Ответить
Дима Камикадзе сбросил мне видосы из городов Белоруси..это только начало...Август сентябрь будут жаркими....
11.08.2020 13:07 Ответить
Ага, а потом ***** введёт войска, а кацапские "СМИ" во всё горло будут орать -"видите, что творят проклятые пиндосы, сначала Украина, теперь Беларусь"!
11.08.2020 13:12 Ответить
Дима адекватен, что ты говоришь что он бы с тобой общался? он то не болен
11.08.2020 13:25 Ответить
Лісапєти та самокати теж?!
11.08.2020 13:07 Ответить
ВП положення немає, це приватна власність так що хай йдуть лісом !

Білоруси не давайте спроби щоб вас просто так таранили автозаки !
11.08.2020 13:09 Ответить
Есть кадры где зафиксированы бойцы спецназа РАБссии с Триколором на груди...
11.08.2020 13:10 Ответить
"управляет страной" - я так понимаю, что Беларусь лидирует в рейтинге благосостояния европейских стран?
11.08.2020 13:16 Ответить
ага, так лидирует, что минимальная зарплата меньше чем в Украине
11.08.2020 13:23 Ответить
Та да, новиє літса похлєщє старих.
11.08.2020 13:19 Ответить
ловите наркомана
Следком Беларуси заявил, что автомобили, блокирующие транспорт, будут изыматься у владельцев: "Это орудие преступления" - Цензор.НЕТ 2853
11.08.2020 13:13 Ответить
Поки за таку ідею буде дуже небагато людей з обох боків.
11.08.2020 13:16 Ответить
Я категорично проти. Українці і білоруси повинні мати власні держави.
11.08.2020 13:26 Ответить
Ще Литву та Польщу
11.08.2020 13:49 Ответить
Сказали о 33 Вагнерах Путлера,якобы арестованных батькай...,а на самом деле их там сотни 300-400...
11.08.2020 13:14 Ответить
Скажи старшому,чтоб заменили тебя на более умного бота. Даже время не хочется терять на такого ватного дебила как ты.
11.08.2020 14:33 Ответить
ПНХ , рашатроль Прямой !
11.08.2020 13:14 Ответить
Тобто Лука вирішує йти проти свого народу.
11.08.2020 13:14 Ответить
Против хла ссыкотно.
11.08.2020 13:16 Ответить
Следком Беларуси...звучит как то...это целый комитет создали,для слежки за белорусами?
11.08.2020 13:15 Ответить
Ця назва скопійована з рашки.
11.08.2020 13:18 Ответить
Интересную вещь применили белорусы на выборах...бюллетени поданные за Тихановкую сворачивали гармошкой и в урнах четко видно что Лукаш проиграл...
11.08.2020 13:21 Ответить
Майдан должен начаться в недоимперии, тогда он и в Беларуси станет успешным. А так беларусов поможет мочить *****. Думаю даже в Минске может лютовать и московский омон переодетый в омон беларуский.
11.08.2020 13:22 Ответить
Думаю білоруси зараз в розпачі, оскільки Тихановська їх кинула як лохів.
11.08.2020 13:23 Ответить
Для багатьох було зрозумілим, що вона кине.
11.08.2020 13:24 Ответить
Да в Белоруси орудует спецназ РАБссии с Триколором на груди и эти кадры уже тиражируют Ютьюберы...
11.08.2020 13:24 Ответить
Слідком Білорусі заявив, що автомобілі, які блокують транспорт, будуть вилучатися у власників: "Це знаряддя злочину" - Цензор.НЕТ 56
Беларусы, первое что нужно захватить это завод Белаз. Проблем с ОМОНом сразу станет меньше. Да и шины там долгого горения
11.08.2020 13:26 Ответить
Объявлена всеобщая забастовка....
11.08.2020 13:28 Ответить
Короче Путлер победил батьку,а в Хабаровске обосра....
11.08.2020 13:31 Ответить
руки и ноги тоже орудие преступления - их можно отрубать прямо на плошадях после судов
11.08.2020 14:25 Ответить
я думал только у нас в прокуратуре сидят зеленые долбодятлы, ан нет у луки тоже дободятлов в следкоме дофига)))
11.08.2020 16:56 Ответить
 
 