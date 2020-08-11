Следком Беларуси заявил, что автомобили, блокирующие транспорт, будут изыматься у владельцев: "Это орудие преступления"
Следственный комитет Беларуси предупредил белорусов, что автомобили, которые блокируют транспорт, будут изыматься у владельцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.
"Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сказано в сообщении.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Білоруси не давайте спроби щоб вас просто так таранили автозаки !
Беларусы, первое что нужно захватить это завод Белаз. Проблем с ОМОНом сразу станет меньше. Да и шины там долгого горения