Наемники РФ на Донбассе активизировали агитацию по призыву на "военную службу", - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на "военную службу" лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Главное управление разведки.

"В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту. Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В то же время в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена "рота-батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле ц.р. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

