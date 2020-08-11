РУС
Наемники РФ на Донбассе активизировали агитацию по призыву на "военную службу", - разведка

Наемники РФ на Донбассе активизировали агитацию по призыву на "военную службу", - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на "военную службу" лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Главное управление разведки.

"В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту. Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В то же время в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена "рота-батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле ц.р. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы

призыв (746) разведка (4229) Донбасс (26966) наемники рф (2105)
+2
Месяц на подготовку? Для пушечного мяса сойдёт.
11.08.2020 13:17 Ответить
11.08.2020 13:17 Ответить
+2
Затёртый до дыр приём хY#лососальца шария.
11.08.2020 13:20 Ответить
11.08.2020 13:20 Ответить
+2
я как раз проблему не закрываю а говорю прямым текстом что надо вставать идти к банковой и кое кому начистить рыло!! если этого не сделать то завтра вам тарифы еще больше нарисуют а после завтра прийдут за вашим имущество в счет погашения долга!!
11.08.2020 13:35 Ответить
11.08.2020 13:35 Ответить
Месяц на подготовку? Для пушечного мяса сойдёт.
11.08.2020 13:17 Ответить
11.08.2020 13:17 Ответить
Скоро народу начнут прихадит платежки после повышения тарифов и чтобы народ не сильно возмущался надо ему напомнить про ПУТИНА!!
11.08.2020 13:17 Ответить
11.08.2020 13:17 Ответить
Затёртый до дыр приём хY#лососальца шария.
11.08.2020 13:20 Ответить
11.08.2020 13:20 Ответить
Прием не прием а платежки с повышенными тарифами прийдут самые что не наесть настоящие!!
11.08.2020 13:23 Ответить
11.08.2020 13:23 Ответить
Это не делает угрозу обострения кацапской экспансии менее реальной. Как раз на осень всё и сойдётся.
11.08.2020 13:27 Ответить
11.08.2020 13:27 Ответить
и что? из-за того что ПУТНИ нападет я должен из последних сил кормить наших украинских олигархов в купе с чинушами!!
11.08.2020 13:30 Ответить
11.08.2020 13:30 Ответить
***** уже напало, если ты не заметил. И от того, что ты закрываешь глаза на проблему, она тебя не отпустит.
11.08.2020 13:33 Ответить
11.08.2020 13:33 Ответить
я как раз проблему не закрываю а говорю прямым текстом что надо вставать идти к банковой и кое кому начистить рыло!! если этого не сделать то завтра вам тарифы еще больше нарисуют а после завтра прийдут за вашим имущество в счет погашения долга!!
11.08.2020 13:35 Ответить
11.08.2020 13:35 Ответить
Нічого дивного. Шахти затоплюють, а де ще кротам "працювати"? Знов у вПопуЧленці тим більш, що зараз не стріляють... Лафа для кротів...
11.08.2020 13:20 Ответить
11.08.2020 13:20 Ответить
Білі тапки даром-бонус!!
11.08.2020 13:22 Ответить
11.08.2020 13:22 Ответить
нарид! Астанавитесь!!
11.08.2020 13:23 Ответить
11.08.2020 13:23 Ответить
На думку янєлоха так готуються до миру й діалогу....
11.08.2020 13:32 Ответить
11.08.2020 13:32 Ответить
Мне приходила такая СМС-ка.

И, кстати, я в последнее время на улицах вижу мало обезьян.
11.08.2020 13:47 Ответить
11.08.2020 13:47 Ответить
а зе все равно будет видеть желание мира в глазах ху...ла
11.08.2020 13:49 Ответить
11.08.2020 13:49 Ответить
Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка - Цензор.НЕТ 1064
11.08.2020 13:50 Ответить
11.08.2020 13:50 Ответить
Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка - Цензор.НЕТ 2634
11.08.2020 13:54 Ответить
11.08.2020 13:54 Ответить
Призыв в армию сепаров это самое важное для перемирия. Так думает кловун
11.08.2020 18:50 Ответить
11.08.2020 18:50 Ответить
 
 