В сети появилось видеообращение Тихановской, в котором она призвала сторонников не протестовать: "Я не хочу крови и насилия". ВИДЕО

В сети появилось новое видео, на котором оппонент Лукашенко Светлана Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео публикует издание TUT.by в Telegram. Время записи данного обращения и обстоятельства, в которых оно было записано неизвестны.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала она.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".