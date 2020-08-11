РУС
В сети появилось видеообращение Тихановской, в котором она призвала сторонников не протестовать: "Я не хочу крови и насилия". ВИДЕО

В сети появилось новое видео, на котором оппонент Лукашенко Светлана Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео публикует издание TUT.by в Telegram. Время записи данного обращения и обстоятельства, в которых оно было записано неизвестны.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала она.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске милиция пыталась вытащить из машины протестующего - другая машина сбила одного из милиционеров, началась погоня. ВИДЕО

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Беларусь (8025) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+45
Она с самого начала была просто кремлевской консервной, ка и ее драгоценный муженек.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:24 Ответить
+44
Бубочка 2. Така ж випадкова людина.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:22 Ответить
+43
У нас оппозиция в 2014 оказалась с яйцами. Многие ржали над Яценюком за кулю в лоб. Неужели лучше так как в Беларуси, где людей по сути кинули?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Из старого пня новое дерево не вырастет.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:57 Ответить
В Білорусії лідери ще більш перелякані чим в Україні.)))
показать весь комментарий
11.08.2020 23:29 Ответить
А диванчик, на котором зачимтывает Тихановская свою бумажку - тот самый, на котором три дня назад видели старую подругу ЛУКАдрыща некая "глава ЦИК - старушка Ермошина, многолетняя подельница ЛУКАдрыща по фальсифицированию выборов в последние 20лет...
показать весь комментарий
11.08.2020 23:38 Ответить
ЛУКАдрыщ перестарался, и приказал нарисовать себе заоблачных 80%... Этим он себя и выдал!....
показать весь комментарий
11.08.2020 23:45 Ответить
Это кандидат в президенты? Тогда Зеленский нервно курит в сторонке.
показать весь комментарий
12.08.2020 01:05 Ответить
Порох тоже как проститутка ездил до Яныка договариваться. ,,Мы мирный протест,, и лазил на трактор. И Кличко мешал народу идти бороться за свои права и из огнетушителя получил струю в морду. А потом когда пружина майдана раскрутилась быстренько однотуровый 54 % вылез на гребень волны и доплыл до главного корыта страны. И поперли бабосики
показать весь комментарий
12.08.2020 01:36 Ответить
Ну и сволочь Лука...Я думаю что Тихановская была бы куда лучшим президентом чем он. Только вот угроз в отношении детей не выдержала, отказалась от предвыборной гонки. Эй,тролье, а вы не отказались бы если бы вам угрожали убить ваших детей? Какого дьявола всякую ерунду пишете?
показать весь комментарий
12.08.2020 05:39 Ответить
вона і до цього була безідейна, а після і мабуть ще дали млн.,зовсім.
показать весь комментарий
12.08.2020 06:45 Ответить
всё правильно вопрос в цене а она возрастает..... бацьке дали понять что его время прошло
сидеть на 2-х стульях больше не получится или таки демократия или режим.... остаётся наде
ятся что у него хватит ума в перспективе уйти и не только красиво но и полезно для своей страны.............
показать весь комментарий
12.08.2020 08:35 Ответить
Уже доказано, что данное видео было смортировано в кабинете у твари Ермошиной (председателя беларуского ЦИ(р)Ка! У Тихановской муж сидит по сфабрикованному обвинению. Далее начальник штаба Тихановской тоже была задержана, и на Тихановскую эти давили. К тому же прошла информация о том, что в кабинете у Ермошиной Тихановской показали фальшивый расстрел мужа, типа смотри что может быть. Соседи, чтобы вы понимали: ваш Янукович - мелкий хулиган по сравнению с беспредельщиком Лукашенко!
показать весь комментарий
12.08.2020 10:26 Ответить
РАБссия без войны,что Кобыла Будулая без хозяина... Султан Эрдоган в Сирии и Ливии показал Мавзолейным Мудакам что такое современная война...
показать весь комментарий
12.08.2020 11:55 Ответить
Страница 4 из 4
 
 