Около 5-10 тыс. хасидов могут приехать в Умань в этом году, - Немчинов
Прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана ожидается в 2020 году.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - отметил министр.
По словам Немчинова, в этом году ожидается от 5 000 до 10 000 верующих хасидов.
"Учитывая, эпидемиологическую ситуацию в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - добавил министр Кабмина.
В связи с этим Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.
Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников.
