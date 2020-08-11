РУС
Около 5-10 тыс. хасидов могут приехать в Умань в этом году, - Немчинов

Прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана ожидается в 2020 году.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - отметил министр.

По словам Немчинова, в этом году ожидается от 5 000 до 10 000 верующих хасидов.

"Учитывая, эпидемиологическую ситуацию в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - добавил министр Кабмина.

В связи с этим Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.

Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников.

+13
Це після того, як Ізраїль попросив не приймати паломників?
11.08.2020 13:31 Ответить
+11
Мало гівна в Умані, ще з того року не все вимили...
11.08.2020 13:30 Ответить
+8
Ну шо - 14 дней карантина, или тест на КОВИД за стопицот денег...
11.08.2020 13:35 Ответить
Мало гівна в Умані, ще з того року не все вимили...
11.08.2020 13:30 Ответить
Може їх помиють в аеропорту після прильоту і будуть возити спецтранспортом, бо воняють вони в більшості як рідкісні бомжи і не дотримуються жодних санітарних норм! В Ізраїді хасидів вважають найбільш брудними та безвідповідальними громадянами, тому українська влада має зробити надзвичайні зусилля щоб убезпечити населення України від небезпеки розповсюдження смертельних інфекційних хвороб від гостей з Ізраїля. Умань потрібно закрити на час перебування хасидів та на місяць після їх відльоту і провести кілька разів тотальне тестування мешканців Умані на коронавірус, туберкульоз та інші небезпечні хвороби! Інфекція не має розповсюдитись з Умані по всій Україні! Перевозити хасидів потрібно виключно спецтранспортом, щоб водій не контактував з пасажирами, а самі пасажири не могли по дорозі заходити в кафе на заправках і лишати свою інфекцію на поверхнях.
11.08.2020 14:12 Ответить
11.08.2020 14:19 Ответить
Приїдуть десять, а уїдуть - п'ять.
11.08.2020 16:12 Ответить
Це після того, як Ізраїль попросив не приймати паломників?
11.08.2020 13:31 Ответить
Ж - Жадность.
11.08.2020 13:52 Ответить
Если хасиды своим приездом вызовут вторую волну эпидемии (это очень вероятно), то это обойдётся казне Умани в разы больше, чем прибыль от их приезда.
11.08.2020 13:58 Ответить
См. ниже мой пост от https://censor.net/comments/locate/3213060/019214ca-6ae0-7285-af8c-f87bdbc65ea8
11.08.2020 13:59 Ответить
Какое отношение имеет казна Умани к эпидемии? На эпидемию зебилы тратят государственный бюджет, а не бюджет Умани.
11.08.2020 14:01 Ответить
Узко мыслите. Эпидемия = остановка/ограничения в работе многих местных бизнесов и объектов инфраструктуры.
12.08.2020 03:42 Ответить
Проблема именно в Хасидах, а не во всех евреях, из-за них у нас в НЙ коронавирус в Марте получил такое сильное распространение: они не признают защитных средств, гуляют свадьбы и прочие массовые мероприятия... итд. Устраивайте митинги протеста и не пускайте их в страну, иначе вам будет скорей всего обеспечена вторая волна эпидемии.
11.08.2020 13:50 Ответить
Хватит и 500 хасидов, шоб не привезли ещё корововирусу нам, но денег содрать с них как с 50 тыс. Чи мы не евреи?
11.08.2020 13:32 Ответить
Ну когда украинец родился - еврей заплакал.
И когда евреи шли в землю обетованную - украинцы оттуда уже возвращались.
Шутке, если что.
11.08.2020 13:56 Ответить
Ну шо - 14 дней карантина, или тест на КОВИД за стопицот денег...
11.08.2020 13:35 Ответить
Скорее всего так и будет.
11.08.2020 16:18 Ответить
Представляю этот вой на болотах...
11.08.2020 16:19 Ответить
В Умане есть вспышка короновируса? Если нету, то пейсатые уже вам ее везут!
Общ
11.08.2020 13:39 Ответить
вчера двух гостей уже видел..босиком бродили на Садовой, возле Черняховского..
11.08.2020 13:42 Ответить
Вот не надо властям Умани быть такими жадными и прислушаться к здравым призывам израильтян. Если люди просят не принимать хасидов, значит что-то знают. А COVID-19 у нас и собственного до фига и больше.
11.08.2020 13:47 Ответить
Пусть прилетают. Проведут 14 дней на обсервации и домой.
11.08.2020 13:50 Ответить
где ж им столько обсерваторов найти? правда, после них вся Умань сплошной обсерватор...
11.08.2020 13:55 Ответить
Сделайте всё, что возможно мирным путём, но чтобы хасиды к вам не приезжали, иначе у вас будет, как у нас в New York в Марте. Они не будут соблюдать карантинные нормы, они считают, что Бог их спасёт. Ага, как он спас их во время Второй Мировой. Я согласен, есть тупые евреи, которых не учит ни жизнь, ни История!
11.08.2020 13:55 Ответить
здрасьте вам......так сказали ж им по-нормальному - не переться в этот раз
не?! таки попрутся?
11.08.2020 13:57 Ответить
Кто сказал? Я сказал пусть приезжают.
11.08.2020 13:59 Ответить
та пусть приезжают, раз так
///
Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань и остаться дома из-за пандемии. Соответствующее обращение сделали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий
11.08.2020 14:01 Ответить
Спасибо за ответ.
11.08.2020 14:04 Ответить
а если им полоски на асфальте намалевать?
Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6904
11.08.2020 14:00 Ответить
ой..та хоть на лбу)))
они в Умани так отрываются))) (и им там все дозволено))) что те полоски никто не заметит за слоем мусора и хлама
11.08.2020 14:03 Ответить
Представь, что они там все заболеют этой хренью... А ведь шансы у них великолепные.
11.08.2020 14:11 Ответить
то ли там заболеют...то ли свою разнесут ...... лотерея ))))
11.08.2020 14:13 Ответить
Шо, бабло превыше всего, уманчане?! Даде здравого смысла?😕
11.08.2020 13:58 Ответить
причем тут уманчане?? кто уманчан спрашивает?
11.08.2020 14:08 Ответить
Чем больше приедут - тем лучше. Евреи умные.
11.08.2020 13:58 Ответить
Евреи умные./ ещё они называют себя избранными.
11.08.2020 16:19 Ответить
Около 5-10 тыс. хасидов могут приехать/ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. 20 сент. 2017 г/ Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху.16.08.19/ Оно нам надо.
11.08.2020 14:00 Ответить
Да выкопайте наконец тот фейковый "труп цадика" и передайте хасидам для поклонения в Израиль! Пусть у себя дома гадят!
11.08.2020 14:04 Ответить
"труп цадика" только повод. Вы правильно взяли его в скобки!
11.08.2020 14:11 Ответить
Израильские полицаи с хасидами не цере.моня.ться - в Умань пр. года и вроде еще раньше прибыли - наши стоят и сопли жуют, а израильские - наводят порядок.
11.08.2020 14:07 Ответить
из Израиля 5-10 полицаев, как они наведут порядок среди 30 000 сектантов...?
11.08.2020 14:10 Ответить
А зачем?
Они буйных выцепляют, а дальше получается что Украина не смогла сдержать беспредел.
Наши просто ссут, либо такой приказ - не трогать, как и всегда. По ТВ Израиля покажут шо - наши мол сделали что смогли, а вот украинцы как всегда.
11.08.2020 14:27 Ответить
после безвиза с китаем, это очередной шаг власти в борьбе с ковидом, овцы хавают.
11.08.2020 14:31 Ответить
Танунах!
11.08.2020 14:33 Ответить
цинизм наших властей в том. что хасидам для вьезда в Украину продают по 200 долларов вид на жительство.
11.08.2020 14:34 Ответить
Они и без карантина во время паломничества не моются, а теперь вообще станут рассадниками заразы.
11.08.2020 14:57 Ответить
Ну так а шо мы можем сделать,у нас режим прекращения огня?
11.08.2020 15:00 Ответить
зачем этот триппер нужен,пусть летит пердит и радуедтса в израиль ..
11.08.2020 16:49 Ответить
але, Умань? у вас нет коронавируса? тогда мы летим к вам, с уважением , хасиды)))
страна не пуганных идиотов во власти, зебараны , короче))))
11.08.2020 17:02 Ответить
азохен вей товарищи бояре
11.08.2020 23:55 Ответить
 
 