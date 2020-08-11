В ночь с 10 на 11 августа силовики Беларуси задержали более двух тысяч человек, - МВД
По данным МВД Беларуси прошлой ночью были задержаны более двух тысяч человек, пострадал 21 сотрудник органов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.
"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.
Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы.
В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями.
В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.
Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД Беларуси.
Отметим, что по данным МВД Беларуси 9 августа во время массовых акций протеста в Беларуси были задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
вот подумалось..
Мадуро в Венесуэле пересидел все бунты и массовые протесты, а США сейчас качается леваками и неграми...
Парадокс такой...
и да - каждая страна сама выбирает куда придти - нет общего хорошо для всех..
Вот в Ираке и Ливии попытались сделать хорошо - и испортили все.
Войны там сейчас нон-стоп...
Смотреть тому, кто ещё сомневается.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389084/
Нужны лидеры,организация.Тогда можно переломить ситуацию.
Иначе подключаться кацапские зеленые человечки,и задавят белорусов,
У Путина безпроигрышная ситуация-свергнут Луку-подсунут своего,сговорчивого кандидата,устоит Лука-помогут ему разогнать толпу.Теперь он более послушным будет -обязан за помощь,повязан кровью,дискредитирован перед Западом.