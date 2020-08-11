РУС
В ночь с 10 на 11 августа силовики Беларуси задержали более двух тысяч человек, - МВД

В ночь с 10 на 11 августа силовики Беларуси задержали более двух тысяч человек, - МВД

По данным МВД Беларуси прошлой ночью были задержаны более двух тысяч человек, пострадал 21 сотрудник органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые -  в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы.

В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями.

В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.

Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Отметим, что по данным МВД Беларуси 9 августа во время массовых акций протеста в Беларуси были задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Беларусь (8025) Лукашенко Александр (3647) МВД (9345) репрессии (2774)
+5
В ночь с 10 на 11 августа силовики Беларуси задержали более двух тысяч человек, - МВД - Цензор.НЕТ 5620
показать весь комментарий
11.08.2020 13:38 Ответить
+5
МмммДА! дорываеться вот такое быдло типа х"""ла или лукашенко до власти и потом попробуй его сковырнуть от туда, готов убить всех, за свое кресло
показать весь комментарий
11.08.2020 13:45 Ответить
+5
https://censor.net/user/133794 -

вот подумалось..
Мадуро в Венесуэле пересидел все бунты и массовые протесты, а США сейчас качается леваками и неграми...
Парадокс такой...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:49 Ответить
