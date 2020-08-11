РУС
"Режим тишины" на Донбассе является важным сигналом, но за ним должны последовать другие шаги, - Маас

Нарушения режима прекращения огня на Донбассе необходимо расследовать, создав соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Обе стороны всегда утверждают, что именно другая сторона нарушила. Ситуация стала бы намного более объективной, если бы мы были в состоянии проверять, кто действительно нарушает режим прекращения огня", — сказал он на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Маас добавил, что "режим тишины" на востоке Украины является важным сигналом, но за ним должны последовать другие шаги: разведение сил и средств, разминирование, решение гуманитарных вопросов. Также глава МИД ФРГ назвал позитивным возобновление деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения. Работа наблюдателей была затруднена на неподконтрольной Украине территории из-за пандемии коронавируса.

россия (97399) Донбасс (26966) Маас Хайко (213)
"тишины"... ага
Наступним кроком за режимом тиші буде повне блокування ОРДЛО, щоб ніхто цю тишу не порушував!
вiслюк услышал в лугандоне тишину
Наступним кроком за режимом тиші буде повне блокування ОРДЛО, щоб ніхто цю тишу не порушував!
Выдают желаемое за действительность.
вiслюк услышал в лугандоне тишину
а нарушаемый ежедневно единичными-хаотичными-неприцельными-провокационными выстрелами "режим тишины" по 3-5 раз... это тот же сигнал...или как бы может другой - рано делать следующий шаг, надо чтоб тут как железобетон "устоялось"
Нада прыжки..в высоту..как всегда...
если власть вазелиновых овец в Украине не видит обстрелов, значит вся ******** из ес, сделает вид, что их нет и приступят к следующему шагу капитуляции.
ЕС все равно как это произойдет, не им же терять территории и людей.
Ватнік гребаний!
Режим тишины, это когда три месяца подряд нет ни ЕДИНОГО нарушения перемирия, ни одного обстрела и т.д. А сейчас это это просто режим, "нужно просто перестать отвечать"
