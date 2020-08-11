Колесникова о видеообращении Тихановской: Находясь три часа в кабинете с силовиками, прочитаешь любой текст

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова прокомментировала видео, где Светлана Тихановская говорит не выходить на площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by и Кулуары KYKY в Telegram.

"Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, - она сказала, что выйдет через другой вход.

По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?

Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст…

Если бы я находилась в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать [текст с бумажки]. Когда есть дети, муж, друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением.

У меня нет связи со Светланой. Лично я остаюсь в Беларуси, не собираюсь никуда уезжать. Я поддерживаю решение Светланы. Света, если ты меня слышишь, - ты - герой, ты сделала очень многое для Беларуси", - сказала она.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

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Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".