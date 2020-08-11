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Новости Репрессии в Беларуси
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Колесникова о видеообращении Тихановской: Находясь три часа в кабинете с силовиками, прочитаешь любой текст

Колесникова о видеообращении Тихановской: Находясь три часа в кабинете с силовиками, прочитаешь любой текст

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова прокомментировала видео, где Светлана Тихановская говорит не выходить на площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by и Кулуары KYKY в Telegram.

"Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, - она сказала, что выйдет через другой вход.

По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?

Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст…

Если бы я находилась в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать [текст с бумажки]. Когда есть дети, муж, друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением.

У меня нет связи со Светланой. Лично я остаюсь в Беларуси, не собираюсь никуда уезжать. Я поддерживаю решение Светланы. Света, если ты меня слышишь, - ты - герой, ты сделала очень многое для Беларуси", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сети появилось видеообращение Тихановской, в котором она призвала сторонников не протестовать: "Я не хочу крови и насилия". ВИДЕО

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске милиция пыталась вытащить из машины протестующего - другая машина сбила одного из милиционеров, началась погоня. ВИДЕО

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Колесникова о видеообращении Тихановской: Находясь три часа в кабинете с силовиками, прочитаешь любой текст 01

Колесникова о видеообращении Тихановской: Находясь три часа в кабинете с силовиками, прочитаешь любой текст 02

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+27
Протестующим сейчас надо очень быстро соображать и понимать, что на свалку истории нужно выносить как Лукашенко, так и московскую куклу Тихановскую. Боже упаси, разыгрывать московскую карту с кремлевскими тетками. Прямо сейчас им надо вспоминать, что такое Беларусь, вспоминать свою историю, язык, традиции и главное - то и тех, кто все это убивал. Как только это встанет на место, остальное пойдет в правильном направлении.
Кстати о Тихановской. То, что это - конторский проект, понятно хотя бы по тому, что здесь используется схема «новые лица», которую пропихнули у нас. По-своему яркой и тяжелой политической фигуре Луки противопоставляется никто. На выборы выдвигается персонаж банально без малейшей программы действий. То есть, на высшую должность идет человек, который вообще не имеет ни малейшего представления о том, что он там будет делать.
И это - выигрышная схема для манипулятора. Записной бестолочи, если она выиграет, дадут менеджера, который будет делать все за нее. И получается известная схема: люди избрали одну фигуру, а страной правит кто-то другой, которого никто не избирал. А потом, если все пройдет как у нас, под «попку» будет создана бутафорская «партия» из таких же пустышек-статистов. Мы - вляпались в эту технологию и на этих ошибках должны учится все, кто движется по нашему пути.
Быстро это надо делать потому, что ни Лукашенко, ни тем более - промосковским проституткам, змагары не нужны. Их пустят под нож как первые, так и вторые, как только все устаканится. Беларусь, как демократическая и национально ориентированная страна, не нужна ни диктатору из Минска, ни диктатору из Москвы. Именно по этой причине, у них нет времени на взросление и все экзамены следует сдавать экстерном.
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11.08.2020 14:46 Ответить
+26
Разбудите,когда белорусы начнут памятники ленину валять...
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11.08.2020 14:46 Ответить
+22
Поки вони облизують брАДский рускі народ , нічого не буде ...
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11.08.2020 14:49 Ответить
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Страница 2 из 2
Тихановская в данной ситуации кагбы и не особая потеря, она не политик и не спец по организации акций гражданского неповиновения. У происходящего процесса могут быть другие движущие силы и рычаги управления
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11.08.2020 15:07 Ответить
даже этот Цыпкало сказал, что Тихановская уже в протестах - баба з возу кобилі легше
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11.08.2020 15:31 Ответить
Чогось думається,що зі всієї цієї катавасії не вийде ні##уя. На превеликий жаль...
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11.08.2020 15:11 Ответить
Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Ми бачили людей зі схожим на відеотехніку обладнанням. Результат ви знаєте - Цензор.НЕТ 1051
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11.08.2020 15:14 Ответить
С особым цинизмом... Кто бы мог подумать...
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11.08.2020 15:17 Ответить
не удивляет, она там 3 часа провела, запилили наверное не один еще видосик...
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11.08.2020 15:29 Ответить
Вы, придурки гневные, новость читали?
"По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами? "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику - результат вы знаете.Источник: https://censor.net/n3213079

Тут намекается что её ЗАСТАВИЛИ сделать это обращение!
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11.08.2020 15:46 Ответить
Ну заставили или не заставили - сути не меняет. Курица не птица, Польша не заграница, эта гусыня не президент.
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11.08.2020 16:58 Ответить
Кеша, друг ситный, а ты не у курсе откуда и как она взялась?
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11.08.2020 18:29 Ответить
Известная правозащитница, всю жизнь в оппозиции, несколько лет провела в эмиграции где спасалась от гэбэшников луки?
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11.08.2020 18:46 Ответить
Это как бы щутка или ты в самом деле не в курсе?
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11.08.2020 19:01 Ответить
Понятно, что заставили. И сказали, что если не сделаешь, прямо на твоих глазах застрелим всех детей и тебя.Мужа удавим. Делай выбор.
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11.08.2020 17:32 Ответить
А ещё заставили выставить свою кандидатуру перед этим?
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11.08.2020 18:42 Ответить
А почему она сама об этом не скажет, из Литвы.
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11.08.2020 17:02 Ответить
Родители в Беларуси остались наверняка.
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11.08.2020 17:34 Ответить
Понятно, что эта тела, как символ и Лидер - никакая.
Дело не в ней, а в принципе - Беларусь независимое государство, или тварь дрожащая? Дело в народе!
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11.08.2020 17:30 Ответить
Таракана 3% нужно на свалку истории отправить заодно с теми украинскими судьями, которые приговорили Кольченко сегодня к 40 часам общественных работ, как пособников и покрывателей убийцы 3%, заодно и всю судейско-прокурорскую мафию Украины туда же, вместе с их ЗЕро Президентом и его бандитским Офисом.
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11.08.2020 18:55 Ответить
не смогла проявить характер... сказала бы : алеее! я ваш новый президент! поднялись и вышли!
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11.08.2020 19:44 Ответить
Тихановская сделала для своего народа, что смогла - сделала очень много и очень правильно. Белорусы ей должны быть благодарны. Она неопровержимо доказала, что Лукашенко узурпировал власть.
Любой понимает: диктатор лжёт: у него 80% - ха-ха - и никто за него на улицы не выходит.
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11.08.2020 21:49 Ответить
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