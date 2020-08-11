Вспышка COVID-19 зафиксирована в Белгород-Днестровском специализированном доме ребенка: заболели 5 воспитанников и 5 сотрудников, - горсовет
В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка обнаружили 10 случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по состоянию на 10 августа в городе коронавирусом инфицированы 147 человек, в том числе 18 детей, 5 из которых - воспитанники дома ребенка.
"Среди воспитанников специализированного дома ребенка выявлены 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, в городе третью неделю подряд увеличивается количество больных COVID-19. Ежедневно госпитализируют 6-7 человек. Среди заболевших - 41 медработник, пятеро из них работают в специализированном доме ребенка.
Согласно официальной информации, коммунальное учреждение "Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка" является объектом общей собственности территориальной общины области. Он осуществляет медицинскую помощь, проведение психолого-педагогической коррекции и медико-социальной реабилитации детей с недостатками физического и умственного развития от рождения до 6 лет. Речь идет о детях, временно лишенных родительского попечения, сирот, а также детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
