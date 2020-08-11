В Одессе умер капитан судна "София", на котором зафиксировали вспышку COVID-19
Капитан судна "София", которое стоит на рейде в порту "Южный" Одесской области, скончался в больнице. Ранее на борту зафиксировали вспышку COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По словам главного государственного санитарного врача водного транспорта Николая Голубятникова, мужчина скончался 9 августа. Он житель Санкт-Петербурга. Именно капитан сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании на судне троих членов экипажа.
"Мы вышли на судно с 2 врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже 6 членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса, их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа, 10 больны коронавирусом", - объяснил Голубятников.
Он добавил, что моряков госпитализировали в областную клиническую больницу № 6 (в прошлом больница Водников).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закон Дарвіна працює.
Кстати не написали,наверно забыли,причину и диагноз смерти капитана.
В журнале публиковались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 псевдонаучные материалы по темам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0 ВИЧ/СПИД , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ВИЧ-диссидентства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 нетрадиционной медицины , а также по темам, представляющим интерес для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2 ЛГБТ -сообщества.
Он издавался с декабря 1992 по февраль 2001 года и был закрыт в связи с тем, что главные редакторы журнала умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Continuum_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Continuum («Континуум») - журнал, издававшийся активистами одноимённой группы ВИЧ-диссидентов.
інформація подана тенденційно викликає недовіру: стан здоровья капітана до моменту зараження ковідом, у повідомленні не сказано, що капітан хворів саме ковідом (як справедливо підмітив Тімофєєв). Ну і так далі...
Але Ксюша вже на бойовом посту: ми фсє умрьом, спасітє наши душі.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/
От через таких стєпанов уже доспасався - вакцину замовили, закон введуть про обовязкову вакцинацію і вколять вам і вашим діткам. Ще й по три рази - шоб надьожно.
Якими треба бути помідорами, аби не бачити загрозу існуванню українців?
Але, тим хто в темі, відомо, що вакцинація, особливо малих дітей, згубно діє на здоровья щеплених. Ще б пак - коляться мікс різних нневідомих біоматеріалів часто із небажаною інфекцією. До того ж адьюванти і інші "інгібітори" у вакцинному розчині теж вносять свою лепту у зменшення здоровья організму. А ще існують Пріони. Певно Ви не чули про таке. Але зверхньо ставитесь до тих, хто і про те знає.
Можете не вакціонуватись. Менше дурнів лишиться.
А щодо вас, щепленого у дитинстві, які ж згубні наслідки на своє здоров'я, окрім імунітету, ви отмали ?
До відома: імунітет люди отримують у спадок від предків. Та перехворівши чимось новим (чи давно забутим старим). А вакцини дуже неефективні у створенні імунітету. Читав експертів, що відзначали стійкість після імунізації до інфекції від якої імунізуємось. І в той же час зниження стійкості (втрату імунітету) до іншої, що раніше не була поширена. В основному це дані з вакцинації дітей у Африці. Де експерименти над дітьми ставили будь-хто і будь-які.
Думайте, що пишете.
Я запитувала у вас. Якої шкоди особисто вам завдало щеплення.
І де ви бачили спадковий імунітет, скажімо, до правця ?
Скільки, по вашому, було би смертей від банальних порізів, якби не "шкідливе" щеплення ?
Про правець: ще за часів сивої давнини люди отримували глибокі рани на полюванні чи війнах. І далеко не всі вмирали від зараження. Хоча б за вашою логікою повинні були. Ви не відчуваєте у своїх запереченнях відсутності системних знань і вміння логічно мислити?
Я чому з Вами спілкуюся? Це такий ненавязливий урок в надії, що не зразу, колись Ви навчитесь віднаходити істину. Якщо ж звичайно Бог дасть.
Відмовляючись надати докази шкідливості щеплень.
Існує ж світова статистика скільки хвороб було подолано, на скільки продовжене життя переважній більшості населення.
І чому я маю слухати вашу єрєсь про абсолютну шкідливість, яку ви навіть нездатні пояснити чи довести ? Читайте медичну літературу, а не якусь шарлатанщину.
Є купа свідчень про шкідливість. Якщо у Вас є сторінка у фесбуці, то пошукайте там Захара Млютіна. Аби Вам хотілося їх шукати. Гугл дуже обрізує інфу. Шукайте за допомогою вогнелиса. А я умиваю руки. Я і так приділив достатньо часу.
Якби мали природничу освіту, то Ви б розуміли, що здоровья і таланти даються нерівномірно. І обмежуючи себе одним нащадком, ризикуємо мати продовження роду занадто кволе. А ще як його добивати безтямною вакцинацією, то й зовсім може скінчитись те продовження. І якби хоча б був вибір... То життя б само показало - хто правий, а хто - негідник. Бо колись внуки знатимуть: звідкіля у них хронічні недуги з дитинства. Що бабуся Ксеня їм принесла із вакцинацією. Як Ви вважаєте - чи згадають вони Вас добрим словом?
Але ціна зависока. Народити 10 - вижило 3 чи 5.
Народіть хоча б одного, потім будете розкидатись.
Зараз ніхто не заважає народжувати. Лише особисте бажання чи можливості.
Не смішіть, а..
Я мабуть не забуду не плач, ні - виття його молодої дружини над тілом в домовині. Сиділа за обідом за одним столом. Пройшло сорок днів, а їй їжа в рота не лізе
Мама покійного все не розуміє: за що? Нікого не вбила, не обидила навіть (її слова). Придумав заспокоєння для неї, що можливо у майбутньому син міг би дуже хворіти і страждати. Так як недавно мій троюрідний брат з маминої сторони не витерпів страждання від болі від раку і покінчив з собою. Так часто буває, що смерть - полегшення.
А ми своєї долі не знаємо. Я не надіявся дожити до пенсійного віку і платив мінімальний внесок. Для годиться так би мовити. А тепер розумію, що мав гріх через те. що жив без надії на милість Божу.
Троюрідний брат мого покійного батька (ще здається живий) колись нам з братом на базарі розповідав, що по всім прикметам житиме він не менше девяносто. І мав підстави. Бо багато наших дідів так і жили (окрім мого). Але я б не хотів такого довголіття, коли прийшлося йому ховати пятидесятилітнього сина. Молодь чомусь активно мре. От я і аналізую всі подібні випадки. І прихожу до висновку, що є багато чинників скорочення українців на цій землі. Основний з них - антиукраїнська влада. А вже бездумна вакцинація, безконтрольне виготовлення продуктів харчування. Хлорована вода. НЕкваліфікована медицина. То вже як наслідки основного чинника.
У мене тут є знайома, яка колись сказала одну річ (і то, здається, було почуте у когось, священника ? - не пам*ятаю): до смерті завжди треба бути готовим. Я в той момент була зайнята іншим, а потім, коли подумала над цим, погодилася, що це - так.
Я знаю, що в Україні багато помирає молодих. Мені мама теж завжди каже: люди мруть страшенно. Кладовища переворюються на міста.
Не можу говорити про причини через незнання, але щодо раку скажу, що тут від нього теж велика смертність. І за прогнозами у найближчому майбутньому кожен другий хворітиме на нього. Нам про це говорять на роботі, бо це впливає і пов*язане зі страхуванням позик, зокрема.
Причин встановити не можуть, дієвого лікування нема. Мучаться дітки і дорослі різного віку.
Ось мені клієнтка подзвонила і сказала, що її рак повернувся, дуже агресивний і до Різдва вона не доживе, хоче полагодити свої речі до цього. Мене вчергове вдарило. Скільки вже моїх рідних, близьких, знайомих, тих же клієнтів хворіють і померли від раку. Кінця краю нема.
А тут обрали один з величезної кількості вірусів (про вірусну природу раку теж говорять окремі) і пробують поставити людство на коліна.
Тему вакцинації я не вивчала, я всі щеплення отримала в дитинстві, донька теж: і в Україні, і тут. Але від грипу не беру (писала вже). І від ковіду теж не братиму.
Щодо продуктів (також писала): останні роки у мене по приїзді в Україну починається харчова алергія, хоча я абсолютно не алергік (тільки восени 2019 якось не було). Тиждень болить шлунок. Потім звикаю. Вертаюся сюди - проходить того ж дня. З іншого боку, тут багато генно-модифікованих продуктів / добавок. У мене зразу був шок: вичитувала на упаковках, але не можливо знайти зовсім =чисте=. Десь там якісь еко-продукти ... Не всі. І коштують відповідно. Тому купуєш, готуєш і їси. Вважаю, що саме через це тут дуже багато алергій.
Заплутане і переплетене все. Далі не хочу - бо сумна тема.
Так, ні Бога, ні Долю гнівити не треба: треба жити.
І треба вже дуже нехтувати засторогами, аби доводити цю надійну систему до розладженої десять раз побитої аваріями тарантайки. Радіація (космічні частинки) теж можуть бути причиною виникнення ракових клітин. Бо така швидка частинка проникає крізь атмосферу і може бомбардувати якийсь орган куди попаде. Справа в тому, що вони (частинки) в кінці шляху при розпаді дають пучок багатьох інших. І звичайно ж при цьому ядра клітин пошкоджуються. Але при сильному імунітеті організм виявляє пошкоджені клітини і або їх виводить назовні, або капсулює (одягає непроникну шкірку).
Коли нам вводять вакцину, то з нею нам вводять (хай навіть мікродози) дуже отруйні речовини. І вони теж впливають на ядро клітини. Але з тим ще біологами спостерігаєтться заселення людського організму сторонніми біологічними агентами. Позаяк ретельно відфільтрувати витяжку "ослабленого" вірусу чи його біологічних часток для "тренування" тобто вакцинації організму не є на ******** стан біотехнології можливим. І навіть попри те засмічення шкідливими агентами організм людини, навіть дитячий!, часто більш менш справляється із таким наглим втручанням в його роботу.
Хоча з кожним поколінням втрачається той природній імунітет, що давався предками нащадкам ще в утробі матері і навіть по зачаттю. Справа в тім, що коли людина в дитинстві перехворіла для прикладу кіром, то її організм розпізнав якісь маркери того вірусу у власному геномі що обьєднує геноми батька і матері. Так, саме це я вичитав, що вірус оставляє сліди в генетиці людини стаючи ніби своїм у клітинному ядрі. Звичайно ж, як я зрозумів, не в повному вигляді, а фрагментарно. Тобто видозміненим. Але генетики рошифрували ті фрагменти і вже давно не мають сумніву, що то сліди вірусів (ретровірусів). І ті фрагменти людина (та й інші живі) використовує із користю. Як наприклад один із таких відповідає у геномі за надійне виношування плода.
Якщо трохи пофантазувати, а я це вмію, то так мені бачиться, що творець використовує віруси для удосконалення всього живого, що навколо. Якими ж треба бути зловмисними нелюдами, аби модифікувати природні віруси або намагатися штучно їх виготовити, аби на фоні пандемій впарювати наляканим людям безкінечну вакцинацію.
Я читав про виготовлення вакцин. Там нема наукових канонів безпечності та надійності. Кожна фірма робить свою продукцію з якомога дешевших біоматеріалів якомога дешевшим способом. Як скажімо на абортованих індійськими нищенками зародках. Скільки там сторонньої інфекції - один бог знає. Потім цей матеріал, аби він не був настільки активним для людини, вприскують якимось мавпам. Де він видозмінюється. Потім тестують десь на африканських дітях під виглядом ліків від їхніх хвороб. В останній час це вже не так легко робити. Бо й у Африці багато національних урядів перестали дозволяти безконтрольне використання вакцин і ліків під егідою ВОЗ. Поцікавтесь, якщо є бажання, хто є чиновниками та експертами цієї організації. Це якраз ті лікарі, що напротязі двадцяти і більше років приймали активну участь у акціях щеплення і лікування африканських дітей. Багато з них відкрито признається, що спостерігали втрату можливості мати потомство у багатьох африканських дівчат. Не просто здрове, а хоча б будь-яке.
На превеликий жаль українські дівчата і хлопці теж не захищені від такої зловмисності. Мало того, що виховання телевізором і вулицею (хто там читає класику?) призводить до ранніх статевих зносин. Так ще й медицина не стоїть на сторожі молодої гілочки українського суспільства. Школа - це взагалі... не знаходжу слів. За десять років не навчити людину правилам дорожнього руху та здоровому способу життя! Навіщо така школа? Яка користь із талановитого студента хіміка, що заробляє синтезом наркотиків?
А буквально до революції та після, ще до голодомору українські жінки могли позмагатися навіть із китаянками. Але голодомор дуже сильно вдарив по всіх вествах. І тих хто голодував, і тих хто відбирав хліб. Бо вони перейшли межу в людяності. Стали, хай ненадовго, подобою звірам. А це не прощається. Вусатий слуга сатани знав, що робив із ненависним йому народом. Як я можу бачити, лише у наш час, коли над Україною лине молитва Господня, ми стали відроджуватися. І почали являтися чуда. Одне із таких - збитий не той боїнг. Кремль планував створити привід для прямої агресії. А воно бач як повернулося.
Знаєте, у кожного з нас є теми, які нас більше цікавлять, яким ми приділяємо увагу. Дане питання не входило у сферу моїх інтересів і я ніколи сильно про це не замислювалася. Але завжди думала про те, як об*єднати в одне ціле всі розрізнені знання і мати цілісну картину світу (то я собі лишаю на старість))) ... )
Частину речей я знаю і читала. Оце переосмислювала, прикладала на себе. Бо так краще розумієш. Але писати особисте не будеш. Як у нас кажуть, старші люди - крепші. Голод, війну пережили, але здоровіші за нас. Зараз слабке покоління. Сама вражена тим, що у стількох жінок і чоловіків проблеми з народженням дитини, з заплідненням, з виношуванням. Скільки клінік еко, сурмами. Раніше теж були безплідні пари, але як винятки.
Багато наших проблем зі здоров*ям ми пояснюємо поганою екологією + харчуванням. Ще стреси додаються, спосіб життя. Це все впливає на наш імунітет. З іншого боку, здоровий спосіб життя не гарантує довгого і здорового життя так само.
Щодо вакцин, десь читала, що в тій же Індії жахливі цифри з десятками-сотнями тисяч інвалідів, жертв та безплідних після використання якоїсь вакцини від поліомієліту (сама вакцина не якісна).
Я наводила інформацію про нову технологію вакцинації від Масачусетського Технолоігного Інституту, розроблену і на грошики Ґейтса, зокрема. То звідти пішло про чіпування, але всі сміються. Хоча це - абсолютно офіційно.
Ви піднімаєте багатошарові, комплексні проблеми (в принципі, простих і нема). Вирішувати їх окремо, самі по собі, не виходить. (Зокрема, якість середньої освіти, на яку Ви звернули увагу). Це все зачіпає і ширший соцільний аспект.
Ідеальних суспільств і єдино правильних, універсальних рішень нема. Те, що добре тут, не обов*язково спрацює в Україні. Тому треба дивитися, що підходить нам, враховуючи досвід інших, але розбудовувати своє.
Багато хто відчув, що на нашій стороні інші Сили в кінці 2013 і у 2014 (та й раніше). Є такі речі. Ми їх не добре знаємо і не все можемо пояснити.
Зараз - чергове збурення. Гірко, що так. Мені навіть іноді здається, що ми можемо не вистояти. Але все-таки вірю.
Єдине, що можу сказати (не одна я так вважаю): поки ми не визначимося з напрямком (куди ми йдемо, що ми будуємо, з ким, як, чого ми хочемо ЯК НАРОД, ЯК НАЦІЯ), то буде постійна шарпанина. З національною суспільною ідеєю та спільною метою значно легше розвиватися, тоді є єдність. Для цього потрібно, щоб більшість розділяла ту ідею і мету.
А у нас суспільство страшенно розпорошене, незважаючи (на жаль) на війну.
І після 2019 воно - разюче. Як з*єднати і об*єднати - треба говорити про це. Інакше буде дуже важко.
Але Віктор Андрійович - добрий чоловік. А міг би за мою критику його ідей (була у Олени Притули така собі Народна Правда) наслати на мене бандюків. Ось я зараз наважуюсь опублікувати свій погляд відносно цієї пандемії на сайті юа. Страшно трохи. Бо Коломойський - людина жорстока і безпринципна (тобто принципи у нього є, але не принципи доброго самаритянина).
Припускаю, що зовсім не вірус. Бо тоді б уже криком кричали.
Але маніпуляції - це найголовніше правило писак од журналістики.
Мені морально легше стало. Раніше була акція в іншому місті у провінції. І в Торонто теж.
Читаю коменти на фб (тулять же спонсоровану рекламу від ВООЗ і Health Canada), те саме.
Один =журналістик= статтю накропав і подав цифри: за маски - 77% (у Квебеку). Пропорція 20-80, 25-75 плюс-мінус тримається, бачите ?
Стадо навіть не хоче читати, що їм подають з досліджень попередніх років та досвіду (не істерики, як зараз), пояснення. Ноль. Постять ручки в молитві і просять =заради Бога, благаємо, носіть маски=.
На днях Фаучі уже вкинув про захисні окуляри.
Чекаємо скафандрів. Я радила переляканим їх носити вже давно. А найкраще - взагалі не виходити з квартир і вирити бункер. Але дати спокій нормальним людям.
Як важко жити серед ідіотів.
Никого не запугиваю, просто информирую- будьте бдительны
І чи не слід закрити доступ іноземцям, у яких хвороба поширена, або там і виникла? Я про китай єслі шо. І про любимого вами бубочку, що запрошував туристів звідти.
Касаемо Китая, то в Китае как раз сейчас этой заразы меньше, чем где-то. Они переболели, перезаряжали весь мир, а теперь торгуют масками, лекарствами , тестами и тд.
Будьте здоровы
Больницы , предназначенные для лечения ковид, таки защищённые. А если обычные больницы, то беда. У меня знакомый врач реаниматолог 10 гор больницы умер, скорая привезла больного к ним с явными признаками ковид , а у них маски да перчатки
кацапскуюзаразу в украинские города?
Сейчас всем пишут корону...
В результате куча клоунов в масках мешает жить нормальным людям...
Захожу в атб ..приебалось чучело охранерное..оденьте правильно маску...тотел и настойчиво пытается меня не допустить к кассе..хотел козла по яйцам ******...и эта **** отказывается обслуживать...тоже еле сдержался ей кулаком в рыло не заехать ..пришлось одеть..и плюнул ей в рожку после расчета таари вонючей..показал фак и камерам и ушел...