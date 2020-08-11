В Одессе умер капитан судна "София", на котором зафиксировали вспышку COVID-19

Капитан судна "София", которое стоит на рейде в порту "Южный" Одесской области, скончался в больнице. Ранее на борту зафиксировали вспышку COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам главного государственного санитарного врача водного транспорта Николая Голубятникова, мужчина скончался 9 августа. Он житель Санкт-Петербурга. Именно капитан сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании на судне троих членов экипажа.

"Мы вышли на судно с 2 врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже 6 членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса, их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа, 10 больны коронавирусом", - объяснил Голубятников.

Он добавил, что моряков госпитализировали в областную клиническую больницу № 6 (в прошлом больница Водников).

