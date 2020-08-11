РУС
Линкявичюс о выезде Тихановской в Литву: Она столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали причину выезда в страну кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, у нее не было выбора, который мог бы обеспечить ей свободу в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Линкявичюс заявил на брифинге в Вильнюсе.

"Тихановская столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси, если она не уедет", - заявил Линкявичюс.

Он добавил, что Тихановская выехала в Литву вместе с главой своего штаба Марией Мороз.

Ранее Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Также читайте: Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было

извините не по теме!
только что!!!
Детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под домашний арест.

Линкявичюс о выезде Тихановской в Литву: Она столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси - Цензор.НЕТ 4060

...
Она ж через силу сбежала. Она ж объяснила - главное для неё - дети, а то б она ого-го! Понятно. что её дети, а не чьи-то , которых сейчас мусора утюжат.
Вона взагалі неповторна, в мене навіть кури краще несуться з її портретом.
какие все загадочные.
путін відправив свого агента Тіхановскую в Литву, щоб не відразу в росію поверталась, щоб путіна не звинувачували в дестабілізації ситуації в Білорусі. Литва могла б арештувати Тіхановскую і допитати про всі обставини подій в Білорусі на відео і про співпрацю з російськими спецслужбами щоб у разі війни в Білорусі були докази проти путіна!
о боже. санитары! да впоймайте, наконец, пациента!
Да хватает уже доказательств.
Арешт Тіхановской зупинив би путіна від ескалації напруженості в Білорусі.
А шо за свобода в Беларуси? Шота я не понял формулировки...
в президенты завсегда готова а вот получить дубинкой по голове или посидеть в камере это нет . пускай другие отдуваются
Главком сбежала, начальник штаба, сбежала. Вот и ставь женщин во главе армии. Не, это не Жанна Дарк.
а тебе бы сжечь кого-нибудь.
Она ж через силу сбежала. Она ж объяснила - главное для неё - дети, а то б она ого-го! Понятно. что её дети, а не чьи-то , которых сейчас мусора утюжат.
Ню-ню.Она такая же "апазіціанєрка,як Богдан для Зеленськго.
Вам подсунули кремлевскую консерву, что бы замарались, а вы и рады...
Это не Тимошенко. Тимшенко ещё никуда ни разу не сбегала.
точно! не то шо Порошенко. тот уже стопицот раз сбежал из страны с вагонами баксов.
кто бы и как бы не относился к бабЮле... но эта дамочка Юле не годиться и в подметки ! ))))
Могла би їхати в моцкву. Там їй безпечіше
Такого в сценарии не было.
а її вже використали у моцкві й викинули, головний пацієнт у кремля Лука.
Настоящих,буйных мало вот и нету вожаков
Слава Богу! Хоть так.
Ай ай ай, таку терористку і під домашній арешт, кепсько з доказами у зелених.
ніт... зовсім ніт ))))
І ЦЯ НОВИНА ДЛЯ МЕНЕ ВАЖЛИВІША.
Это все понятно. Но кто ответит, что сейчас защищают люди на улицах по всей стране, и за что были арестованы тысячи людей еще до ее "обращения"?
У попаді Гапони "критичні дні"... Так сталося просто...
Себя и будущее своих детей.
Дети домохозяйки уже в Литве, уже при бабле, муж литовец найдется)
Жизнь в ЕС будет нормальной)
Себя, свой выбор и нежелание стать домашним скотом в большом колхозе под руководством четвертьвекового бессменного председателя.
Да, таких, как Тимошенко мало.
Вона взагалі неповторна, в мене навіть кури краще несуться з її портретом.
Ну если тебе больше нравится, то иди в ср-аку.
Тільки разом з Тимошенко.
Це ж Сулима не бачить Вашого святотатства !
т.е. вариант тупо сесть и стать узником режима она не рассматривала?
Вот не понятно почему ее называют Тихановской, ведь на выборы она шла под фамилией Святлана Ціханоўская. Нет понятно, что ціха это тихо, но это фамилия и ее надо правильно транслировать.
+++
Наші тупо беруть москальську транскрипцію.
Чем-то она мне напоминает своими тяжкими польско-грузинского Карлсона
Вот и подтверждается то что говорили умные люди, что Тихановская это фейковый оппозиция. Люди поднялись а лидера нет, лидер сбежала и подставила тех кто в неё поверил.
Ну ее бы и не было с оппозицией. Посадили бы. Хотя да, для разжигания протестного движения и международной реакции посадка победителя выборов это был бы подарок.
Спросите,зачем разыгралась такая трагедия в Беларуси?Отвечу:Лука вместе с х-лом проводят акцию выявления и уничтожения "протестных" людей...С помощью кацапских провокаторов выявляются люди,которые могли (могут)выйти на протест...
Не, это ***** не нужно.
Ему нужен ЛукаАссад)
Ну или немного беларусских волостей.
Нафиг ему где-то, какие-то протестующие?
Ну виявили і що далі, посадять 500 000 молодих людей і хто залишиться, ще стихійних лідерів можливо, а таку купу народу....
https://dw.com/p/3gmy0?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Глава МЗС ФРН у Москві виступив проти диктату США щодо "Північного потоку-2" ,потом сказал по русски,Германия,Россия и Китай друзья на века,теперь понятно почему сейчас проблемы белорусов Германию не волнуют
Ндаа, слабенькая оппозиция, вон Альоша Навальный как автозак увидит сам бежит сдаваться на 15 суток
Глава правительства Армении поздравил Лукашенко с переизбраниемhttps://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/pdfnews/3033059.pdf
https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html ЕРЕВАН , https://regnum.ru/news/2020-08-10.html 10 августа 2020 ,
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост главы республики. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі - Цензор.НЕТ 1715

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства», - сказано в поздравительной телеграмме Пашиняна в адрес Лукашенко.
Пашинян выразил уверенность, что Армения и Белоруссия и впредь будут укреплять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций.
Глава армянского правительства подчеркнул, что он готов приложить все усилия для наиболее полной реализации всего потенциала отношений между двумя странами.
Также Пашинян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу - мира и процветания.
Это писец. Какая де этот парашинян конченая мразь...
Ну ви ж розумієте що вірмени не тому стані, щоб самостійно щось булькати.
Ну так. Того і дивись Азербайджан забере назад свою "Карабахську волость". Без кацапів не встояти.
Можно подумать,что Украина в каком-то другом станi...
армянский "рЭволюционер" на карабахском коротком поводке-цепи у ног царя севера., куда ему деваться болезному... его сосед "наследственный шахиншах азербайджанский" тоже позвонил поздравил, цепь то одна на двоих..
Когда принимаешь решение о противостоянии с диктатурой и тиранией должно учитывать риски и готовность к жертвам, включая судьбу близких, друзей и собственной свободы и жизни. Тут не место "голосования по приколу".. Интересно на что она рассчитывала. Недалекая барышня без каких либо качеств лидера, ни оратор, не борец., ни организатор. вообще случайный человек в этой истории., хотя это было понятно с самого начала ( голосовали не за нее, а против Лукашенко, ну это как у нас, да хоть Зеленский но не Порошенко, тут и "тумбочка" победила бы ) Бог ей судья, но людей конечно она подвела серьезно.., как впрочем и у нас.
Посмотри Голодные игры с Китнисс.
Как одна обычная девчонка с луком, стала символом борьбы против диктатора.
И как там все грамотно обыграли.
Кстати даже внешне Светлана чем то похожа на Китнисс.
Бггг..Инфантил придурошный,ты ж не равняй какие-то игры с Реалом..
Придурок близорукий
Белорусам нужна СВОБОДА : брать взятки, дерибанить бюджет, выводить наворованное в офшоры, продавать собственную электрику своему народу в три раза дороже чем в Польшу, покупать бульбу по формуле "РОТЕРДАМ+-=", не нести никакой ответственности за обнищание народа, обанкротить "МАЗ", "БЕЛАЗ"(порезать его на металлолом и купить остров в Италии), сдать рашке два своих региона что бы удержаться у власти(Крыма нет - значит Витебск), уничтожить(разворовать,продать) собственную армию под лозунгом -"Есть бабапецкий мемарандум - армия не нужна!!", назначить министром обороны гражданина соседней страны, увеличить дармоедско-чиновничью армию в 5 раз, платить налогов на заработанный РУПЬ- восемдесят копеек, платить чиновникам/судьям /прокурорам зарплаты в 200 раз выше чем средняя по стране......... ***….. !
Меняют старого ватника на молодую ватницу.
Ачётакова,буде уряд у вигнанні. ЕС тіпа відреагувала. І всім буде добре. Крім вбитих та покалічених. Ну і тих,хто відгребе великі терміни у тюрязі...
