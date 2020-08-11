Линкявичюс о выезде Тихановской в Литву: Она столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали причину выезда в страну кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, у нее не было выбора, который мог бы обеспечить ей свободу в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Линкявичюс заявил на брифинге в Вильнюсе.

"Тихановская столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси, если она не уедет", - заявил Линкявичюс.

Он добавил, что Тихановская выехала в Литву вместе с главой своего штаба Марией Мороз.

Ранее Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

