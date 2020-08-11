ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн
ГП "Артемсоль" через Prozorro закупило 5 ртутных термометров для тела и 2 термометра для холодильников по ценам существенно выше рыночных.
Об этом сообщает "Свободное радио", передает Цензор.НЕТ.
Для этой покупки аукцион не проводили. ГП "Артемсоль" просто опубликовали отчет о закупке. В описании говорится, что они покупают 5 ртутных термометров для измерения температуры тела и 2 термометра для холодильника "ТС-7-М1". Все это за 67 тыс. 789 гривен из бюджета ГП "Артемсоль" должен купить подрядчик ЧП "Тонус-плюс".
Согласно с описанием тендера, каждый термометр стоит минимум 9000 гривен.
"Кроме того, в течение 4-10 августа ГП "Артемсоль" опубликовали еще 11 договоров, связанных с закупкой медицинских препаратов и оборудования, по такой же цене - 67 тыс. 789 гривен. То есть, в общем фирма "Тонус-плюс" за неделю получила 813,4 тысячи гривен без аукциона", - говорится в материале.
Журналисты "Свободного радио" пообщались с начальником отдела организации и обеспечения закупок "Артемсоль" Антоном Касьяненко. Цены на термометры он объяснить не смог и попросил прислать информационный запрос. Журналисты также пытались пообщаться с руководителем "Тонус-плюс", но женщина сказала, что находится на работе и очень занята.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То, почему остальным типа "нельзя"?
А при Порошенко такого НЕ БЫЛО!
Потому, что через Прозоро НЕ БЫЛО продаж БЕЗ аукционов.
Это уже твой Бубочка такое разрешил.
Ты как - у психиатра проверял свою смешливость, нет?
А надо бы... надо бы...
*дайте ему! (бажано по іпалу*
23 січня 2020
За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції
Такі дані дослідження сприйняття корупції 23 січня 2020 року https://ti-ukraine.org/news/susidstvo-z-kyrgyzstanom-i-dzhybuti-rezultaty-********-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/ оприлюднила міжнародна антикорупційна організація Transparency International.
Україна суттєво погіршила свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" й опустилась зі 120 на 126 місце у порівнянні з даними за січень 2019 року.
Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року. Такі результати дослідження Індексу сприйняття корупції-2019.
Кто там был президентом в 2017?
2013 рік- 25 балів.Овоч.
2014 рік- 26 балів. Порошенко.
2015 рік- 27 балів. Порошенко.
2016 рік- 29 балів. Порошенко.
2017 рік- 30 балів. Порошенко.
2018 рік- 32 бали. Порошенко. Постійне зростання рівня боротьби з корупцією.
2019 рік - 30 балів. Зеленський. Корупція перемогла.
Вони ж зазначили що при Порошенку боролись з корупцією, а Зеленський її вдочирив. Нігадяї.
"2019 рік - 30 балів. Зеленський."
Корупція перемогла.
Когда? В 2017? Или в 2019?
Это не поэтому:
"Во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что норма Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный Суд, была "мертвой", а решение о признании закона неконституционным "логичным". "?
28 февраля 2019
То що там, все свідчить про те, що зелена бубАчка відроджує корупцію? Як скоро досягне рівня януковича? За рік впоражться, чи й пів року вистачить?
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория:13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
которую никто не видел!!)))
Курочка по зёрнышку клюёт!
https://dozorro.org/tender/UA-2020-08-10-001101-c#tender
Державні та комунальні підприємства, які не є замовниками в розумінні Закону
https://dozorro.org/profile/UA-EDR-00379790/5/role1