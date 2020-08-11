ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн

ГП "Артемсоль" через Prozorro закупило 5 ртутных термометров для тела и 2 термометра для холодильников по ценам существенно выше рыночных.

Об этом сообщает "Свободное радио", передает Цензор.НЕТ.

Для этой покупки аукцион не проводили. ГП "Артемсоль" просто опубликовали отчет о закупке. В описании говорится, что они покупают 5 ртутных термометров для измерения температуры тела и 2 термометра для холодильника "ТС-7-М1". Все это за 67 тыс. 789 гривен из бюджета ГП "Артемсоль" должен купить подрядчик ЧП "Тонус-плюс".

Согласно с описанием тендера, каждый термометр стоит минимум 9000 гривен.

"Кроме того, в течение 4-10 августа ГП "Артемсоль" опубликовали еще 11 договоров, связанных с закупкой медицинских препаратов и оборудования, по такой же цене - 67 тыс. 789 гривен. То есть, в общем фирма "Тонус-плюс" за неделю получила 813,4 тысячи гривен без аукциона", - говорится в материале.

Журналисты "Свободного радио" пообщались с начальником отдела организации и обеспечения закупок "Артемсоль" Антоном Касьяненко. Цены на термометры он объяснить не смог и попросил прислать информационный запрос. Журналисты также пытались пообщаться с руководителем "Тонус-плюс", но женщина сказала, что находится на работе и очень занята.