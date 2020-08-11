РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5909 посетителей онлайн
Новости
8 334 57

ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн

ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн

ГП "Артемсоль" через Prozorro закупило 5 ртутных термометров для тела и 2 термометра для холодильников по ценам существенно выше рыночных.

Об этом сообщает "Свободное радио", передает Цензор.НЕТ.

Для этой покупки аукцион не проводили. ГП "Артемсоль" просто опубликовали отчет о закупке. В описании говорится, что они покупают 5 ртутных термометров для измерения температуры тела и 2 термометра для холодильника "ТС-7-М1". Все это за 67 тыс. 789 гривен из бюджета ГП "Артемсоль" должен купить подрядчик ЧП "Тонус-плюс".

Согласно с описанием тендера, каждый термометр стоит минимум 9000 гривен.

"Кроме того, в течение 4-10 августа ГП "Артемсоль" опубликовали еще 11 договоров, связанных с закупкой медицинских препаратов и оборудования, по такой же цене - 67 тыс. 789 гривен. То есть, в общем фирма "Тонус-плюс" за неделю получила 813,4 тысячи гривен без аукциона", - говорится в материале.

ГП Артемсоль купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн 01

Читайте также: Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры, - АМКУ

Журналисты "Свободного радио" пообщались с начальником отдела организации и обеспечения закупок "Артемсоль" Антоном Касьяненко. Цены на термометры он объяснить не смог и попросил прислать информационный запрос. Журналисты также пытались пообщаться с руководителем "Тонус-плюс", но женщина сказала, что находится на работе и очень занята.

Prozorro (216) Артемсоль (16) закупки (819)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну, если Бубочке и Кварталу-95 - МОЖНО!
То, почему остальным типа "нельзя"?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
+11
А как же обещание зеленого клоуна победить коррупцию и откаты? Или "мальчик старается, не мешайте"?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:36 Ответить
+9
ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5391
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это естественно, когда государство занимается бизнесом
показать весь комментарий
11.08.2020 15:28 Ответить
Бизнесом?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
Добывать и продавать соль, равно как и сдавать в аренду землю и недвижимость, или прокачивать газ - это что по вашему? Лично я активно против это доверить государству
показать весь комментарий
11.08.2020 16:56 Ответить
Управление госпредприятиями в Украине, порой, далеко от понятия "бизнес"...
показать весь комментарий
11.08.2020 16:59 Ответить
Так зачем же нам эти коррупционные корыта? Продать и собирать налоги с настоящего бизнеса
показать весь комментарий
11.08.2020 17:05 Ответить
Они не нам. Они тем, кто у корыта. А кто ж корыто продаст, если с него еще харчеваться и харчеваться...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:06 Ответить
Продал и прямо вам кисельная река из налогов польется. Вася Пупкин купит из офшора, туда же и выводить будет прибыль. А налогов кило медячков и отстаньте.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:10 Ответить
Не река, конечно. Но любая копейка налогов лучше хронической "убыточности" госпредприятий и требования доп.финансировать (там же люди! )
показать весь комментарий
12.08.2020 14:18 Ответить
Вы бы прежде чем давать грандиозные советы полюбопытствовали, а была ли когда хроническая убыточность в Артемсоли. И для сравнения взять предприятия Фирташа и Коломы и сравнить, как у частного капитала зашкаливает прибыльность и как щедро они ею делятся с государством.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:27 Ответить
Возможно, Артёмсоль исключение из правила (хотя не верю). Тогда тем более её нужно немедленно продать пока она чего-то стоит и её не успели обанкротить как тысячи других гос.предприятий
показать весь комментарий
12.08.2020 14:57 Ответить
Артемсоль платит больше многих в бюджет. И на ней висит городишко Соледар с окресностями. Продажа ее аферистам приведет к закрытию части рудников, увольнениям, депрессии в регионе. А что в плюсе? Пупкин и его обещания? Вам не надоело надеяться на чудо? Приватизация в данном случае может иметь смысл и толчок для развития только если покупателем будет крупная мировая химическая или продовольственная компания. Которая способна вывести нашу соль на новые рынки и инвестировать миллионы евро в модернизацию. Таковых на горизонте нет. И зеленые мухи не способны заинтересовать BASF, Nestle или Вауеr. Я в это не верю.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:22 Ответить
И еще. Артсоль экспортирует порядка 1,2-1,5 млн. т соли в 13-15 стран. Это порядка 50 - 80 млн. дол. И эта валюта вся заходит в страну. А при Пупкине сразу появятся торговые дома СольЕвропа, Соль СНГ и все будет оседать прекрасно по месту.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:51 Ответить
ну конечно женщина занята! нужно срочно отмыть откатное бабло.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5391
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
Ну, если Бубочке и Кварталу-95 - МОЖНО!
То, почему остальным типа "нельзя"?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
Свинью я вижу только в комментах - "бостууга" ее называют.
А при Порошенко такого НЕ БЫЛО!
Потому, что через Прозоро НЕ БЫЛО продаж БЕЗ аукционов.
Это уже твой Бубочка такое разрешил.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:52 Ответить
Яке смішне ********* ватне створіння.ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 7644
показать весь комментарий
11.08.2020 15:55 Ответить
Идиоту палец покажи - ему и от этого смешно будет.
Ты как - у психиатра проверял свою смешливость, нет?
А надо бы... надо бы...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:58 Ответить
Так у директора ГП "Артемсоль" так же есть сын и сын хочет свой личный остров!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:30 Ответить
Директора нет с 2014го года. Только и.о. каждые три месяца новые...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:40 Ответить
Почему каждые три? Разве мартовского уже уволили?
показать весь комментарий
11.08.2020 21:11 Ответить
откат это один из способов пилить бюджет и один из видов скрытой взятки, теперь откаты могут доходить до 90% от суммы сделки
показать весь комментарий
11.08.2020 15:34 Ответить
Если Антону Касьяненку вставить ректально вот такой термометр,он сразу всё вспомнит и обьяснит.
ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
11.08.2020 15:35 Ответить
А как же обещание зеленого клоуна победить коррупцию и откаты? Или "мальчик старается, не мешайте"?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:36 Ответить
"дайте ему ещё один год!" (С)
показать весь комментарий
11.08.2020 15:45 Ответить
А можно так:?
*дайте ему! (бажано по іпалу*
показать весь комментарий
11.08.2020 16:43 Ответить
Можно. Я только за! Помочь вам нагуглить адрес ОП?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:08 Ответить
Та адреса є, можливості поки нема, на превеликий жаль, але бажання є, десь вже рік. Тай воно росте це бажання, ще трохи та відстань не буде перепоною.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:29 Ответить
Ее победил предыдущий президент.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:46 Ответить
Зеленський її відродив.
23 січня 2020

За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції

Такі дані дослідження сприйняття корупції 23 січня 2020 року https://ti-ukraine.org/news/susidstvo-z-kyrgyzstanom-i-dzhybuti-rezultaty-********-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/ оприлюднила міжнародна антикорупційна організація Transparency International.
Україна суттєво погіршила свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" й опустилась зі 120 на 126 місце у порівнянні з даними за січень 2019 року.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:00 Ответить
))))), до слез:
Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року. Такі результати дослідження Індексу сприйняття корупції-2019.
Кто там был президентом в 2017?
показать весь комментарий
11.08.2020 16:10 Ответить
До сліз? Поплачте над відсутністю у вас здорового глузду. Спробую на пальцях. Може дійде. Хоча, навряд чи.
2013 рік- 25 балів.Овоч.

2014 рік- 26 балів. Порошенко.
2015 рік- 27 балів. Порошенко.
2016 рік- 29 балів. Порошенко.
2017 рік- 30 балів. Порошенко.
2018 рік- 32 бали. Порошенко. Постійне зростання рівня боротьби з корупцією.

2019 рік - 30 балів. Зеленський. Корупція перемогла.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:45 Ответить
Ага. 2017 год, как сейчас помню разгоревшуюся борьбу с коррупцией под руководством Порошенко. ))) Тот, кто с коррупцией обязан бороться, https://resonance.ua/prokuror-kupil-v-kieve-kvartiru-za-5-grn/ купил квартиру в Киеве по цене проезда в машрутке. Даже дешевле !
ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 8463
показать весь комментарий
11.08.2020 16:59 Ответить
Удивляют меня такие люди, как вы. Когда при Зеле назначают не просто коррупционеров, а откровенных предателей, вы всёравно истеричите по назначениям Пороха, которых уже никого нет и было это хз когда .
показать весь комментарий
11.08.2020 17:12 Ответить
Йдіть пожалійтесь в лігу сексуальних меншин, або міжнародній антикорупційній організаціяї Transparency International.
Вони ж зазначили що при Порошенку боролись з корупцією, а Зеленський її вдочирив. Нігадяї.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:19 Ответить
"2017 рік- 30 балів. Порошенко."
"2019 рік - 30 балів. Зеленський."
Корупція перемогла.

Когда? В 2017? Или в 2019?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:17 Ответить
Зрозуміло. Мізки, у вас. відсутні.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:21 Ответить
Ну да, ну да....

Это не поэтому:
"Во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что норма Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный Суд, была "мертвой", а решение о признании закона неконституционным "логичным". "?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:56 Ответить
"Ответственность за незаконное обогащение: Порошенко внес в Раду новый законопроект"

28 февраля 2019

То що там, все свідчить про те, що зелена бубАчка відроджує корупцію? Як скоро досягне рівня януковича? За рік впоражться, чи й пів року вистачить?
показать весь комментарий
11.08.2020 18:15 Ответить
Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда "является огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине :"Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты. Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется, и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно, - подчеркнул он. - Все состояния, которые были получены незаконным путем, все состояния, законность которых нельзя объяснить, сейчас легализованы".
показать весь комментарий
11.08.2020 18:26 Ответить
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория:13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:43 Ответить
ну, так Дамбас паражняк ни гонит!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:39 Ответить
В них вместо ртути жидкий анобтаниум.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:39 Ответить
Не, тама "красная ртуть"- офиггеннна дорогая и
которую никто не видел!!)))
показать весь комментарий
11.08.2020 15:47 Ответить
Енто просто какаято ПИЛОРАМА!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:46 Ответить
кокаин уже не выгодно, нужно барыжить термометрами
показать весь комментарий
11.08.2020 15:46 Ответить
зермометры
показать весь комментарий
11.08.2020 15:47 Ответить
Есть какая-то сумма, меньше которой не нужно устраивать тендер.
Курочка по зёрнышку клюёт!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:49 Ответить
Это еще норм, вот нашел эти же уроды (Артемсоль) у этих же уродов (Тонус плюс) купили 2 манжета и жгута (общей стоимостью не более 400 грн, за те же 67 тысяч!!!!
https://dozorro.org/tender/UA-2020-08-10-001101-c#tender
показать весь комментарий
11.08.2020 16:00 Ответить
Джефф Безос заплакал от зависти к продавцам этих термометров.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:03 Ответить
ТИП ЗАМОВНИКА
Державні та комунальні підприємства, які не є замовниками в розумінні Закону

https://dozorro.org/profile/UA-EDR-00379790/5/role1
показать весь комментарий
11.08.2020 16:20 Ответить
Премию им - Покупатель года.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:29 Ответить
https://resonance.ua/prokuror-kupil-v-kieve-kvartiru-za-5-grn/ 27 ноября 2017г. Начальник управления Генеральной прокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 грн., а его жена - дом на почти 300 м² за 10 тыс. грн.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:55 Ответить
А, що ви хотіли? Дамбасю
показать весь комментарий
11.08.2020 19:47 Ответить
Соль подорожает ...🤔🤔🤔
показать весь комментарий
12.08.2020 07:23 Ответить
 
 