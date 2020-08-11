Сенцов о приговоре Кольченко: "Мы что, уже живем в России или в Беларуси?"
Бывший узник Кремля Олег Сенцов возмущен приговором Шевченковского суда Киева экс-узнику России Александру Кольченко за участие в акциях у посольства Беларуси.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сашке Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и, видимо, еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?", - отметил Сенцов.
Сенцова возмутило то, что на открытый суд не пустили прессу, а "милицейские" протоколы, "не соответствуют действительности, зафиксированной на видео".
"Судья, идентифицировавшая Сашу и точно знала кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостное неповиновение сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система которую никто не реформировал и не планирует реформировать показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" - подытожил Сенцов.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.
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Може він його почухати хотів??
🤔
правят Слуги Олигархов
Вся правоведческая рать Украины ,лучшие бизнесмены начиная с 1986 и по это время. Затем -праведная православно христианская ,пославшая свой народ на заклание300 лет назад в чужоземное вековое рабство, но не потерявшая рейтига,затем - политическая .Затем - военная ,затем....
Так йому і треба!
Тепер местиме асфальт......
Тут після слова "Суддя" не вистачає уточнення: прізвище, ім'я, по-батькові.
Добре, хоча б, Цензор написав, що це
Шевченківський районний суд Києва.