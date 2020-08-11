Сенцов о приговоре Кольченко: "Мы что, уже живем в России или в Беларуси?"

Бывший узник Кремля Олег Сенцов возмущен приговором Шевченковского суда Киева экс-узнику России Александру Кольченко за участие в акциях у посольства Беларуси.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сашке Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и, видимо, еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?", - отметил Сенцов.

Сенцова возмутило то, что на открытый суд не пустили прессу, а "милицейские" протоколы, "не соответствуют действительности, зафиксированной на видео".

"Судья, идентифицировавшая Сашу и точно знала кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостное неповиновение сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система которую никто не реформировал и не планирует реформировать показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" - подытожил Сенцов.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

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