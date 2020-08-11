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Новости Революция в Беларуси
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Сенцов о приговоре Кольченко: "Мы что, уже живем в России или в Беларуси?"

Сенцов о приговоре Кольченко:

Бывший узник Кремля Олег Сенцов возмущен приговором Шевченковского суда Киева экс-узнику России Александру Кольченко за участие в акциях у посольства Беларуси.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сашке Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и, видимо, еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?", - отметил Сенцов.

Сенцова возмутило то, что на открытый суд не пустили прессу, а "милицейские" протоколы, "не соответствуют действительности, зафиксированной на видео".

"Судья, идентифицировавшая Сашу и точно знала кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостное неповиновение сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система которую никто не реформировал и не планирует реформировать показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" - подытожил Сенцов.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) суд (25155) Сенцов Олег (1154) Кольченко Александр (251) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+40
Зелене сєпарське лайно розповзається по владним кабінетам України.
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11.08.2020 16:37 Ответить
+37
Так узнайте...
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11.08.2020 16:34 Ответить
+23
Всегда поражали люди, которые поддерживают политические преследования против своих сограждан. Сидят такие в комментах: "И правильно, что вас бьют! Закон надо уважать! Мочите несогласных!" Такие твари писали доносы на соседей при Сталине. На таких держатся тоталитарные режимы.
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11.08.2020 16:52 Ответить
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Страница 2 из 2
Большинство украинского народа готовы умереть за своих близких. Но более высокое состояние доступно далеко не всем. Святых,мудрецов ,умных и сильных Провидение сеет на всякой территории разумно и системно. В потребной пропорции....само собой. Наверно мы так погрузились на дно,что чистилища - операцию по нашему нац. спасению нельзя доручить куче простонародных простофиль.Ждем рождения совести уровня национального достояния. (не благодарите за мой философский скетч)
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11.08.2020 17:28 Ответить
Так писали шо он ТОЛЬКО яйцо достал-а его и повязали по падазрению в метанийо...
Може він його почухати хотів??
🤔
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11.08.2020 16:56 Ответить
мы живем в стране где
правят Слуги Олигархов
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11.08.2020 16:56 Ответить
И "слуги путена"....
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11.08.2020 17:13 Ответить
Нами правят Жиры.
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11.08.2020 17:17 Ответить
К слову о 95% украинских продажно-имбицильных судьях.
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11.08.2020 17:08 Ответить
Я вот с уважением отношусь к нашим судам. Это же надо так поднатореть в бизнесе ,что на апологии законности заработать миллионные СОСТОЯНИЯ. И не потерять свою шкуру ! И не сесть на кол.!Великолепная бизнесчуйка!
Вся правоведческая рать Украины ,лучшие бизнесмены начиная с 1986 и по это время. Затем -праведная православно христианская ,пославшая свой народ на заклание300 лет назад в чужоземное вековое рабство, но не потерявшая рейтига,затем - политическая .Затем - военная ,затем....
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11.08.2020 17:38 Ответить
А то не знаєш де. - в зеленій цвілі.
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11.08.2020 17:14 Ответить
Кольченко не бог, а международные законы и ответственность за неповиновение органам власти никто не отменял! Сенцову почему-то в голову не пришло бросать яйца в посольство Беларси... так почему потом ставать на защиту нарушителей?
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11.08.2020 17:20 Ответить
Зеленский зеленеет от зависти, глядя, как по-скотски, бесчеловечно ведут себя кремлёвская крыса и белорусская гнида...Хотелось бы, как они, убивать, сажать, терроризировать, вершить судьбы по своему паскудному усмотрению.... Но, этого в Украине не будет, никогда, ни при каком правящем клоуне....Не стоит и пробовать поставить украинцев на колени....
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11.08.2020 17:29 Ответить
Гєть зелену мерзоту
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11.08.2020 17:31 Ответить
Зачем? Зачем вы хотите лучшее поучительное средство для истребления народной инфантильности и национальной глупости .,ЗАПРЕТИТЬ. Пусть живет и развивается в соответствии со своей нишевой формой! Мир от этого лучше или хуже не станет,поверьте.
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11.08.2020 17:44 Ответить
Мы живем в ЗЕбиленде.
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11.08.2020 17:59 Ответить
Я живу в Україні. А те що якась купка жидів хоче тут зробити собі ЗЕбіленд то це вже їм вирок.
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11.08.2020 19:29 Ответить
Олег расценивает Украину, как беззубое, беззаконное образование. В принципе, оно так и есть. Что хош, то и твори. Анархия - мать порядка. Бардак - наше все!
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11.08.2020 18:05 Ответить
"Это гнилая правоохранительная и судебная система которую никто не реформировал и не планирует реформировать показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" , именно так, но спасибо за это надо сказать и Порошенко и Зеленскому, один довел дело до реванша, другой его реализовывает, через агентов путина в офисе президента.
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11.08.2020 18:22 Ответить
Ты когда в Украину приехал-в 2014-м? Судьи в Украине принимают беспредельные решения с момента независимости страны и изменть это невозможно,как невозможно убрать из экономики и политики олигархов,продажных депутатов, коррумпированых милиционеров, взяточников врачей и прочая, прочая... По одной простой причине- это такой же "пересічний українець", только "вышедший в люди". Можно менять управленческие структуры, тосовать кадры- ЛЮДЕЙ НЕ ПОМЕНЯЕШЬ"!
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11.08.2020 20:31 Ответить
В Україні окупованій криміналітетом...
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11.08.2020 18:29 Ответить
Ганьбище суддям! Ганьба ментам!
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11.08.2020 18:52 Ответить
Треба виймати вила !!!!
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11.08.2020 19:58 Ответить
А якого цей дебіл туда поперся?!
Так йому і треба!
Тепер местиме асфальт......
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11.08.2020 20:35 Ответить
Приятно на бутилочці сидіти? Привикай, скоро будеш сидіти на палі.
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12.08.2020 08:38 Ответить
Чувак просто не понял кто у руля. В кресле рука кремля сидит, а он еще не проснулся. Эх.
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11.08.2020 21:54 Ответить
>>> "Суддя, яка ідентифікувала Сашка та точно знала кому виносе вирок. ... "

Тут після слова "Суддя" не вистачає уточнення: прізвище, ім'я, по-батькові.
Добре, хоча б, Цензор написав, що це
Шевченківський районний суд Києва.
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12.08.2020 00:31 Ответить
Це Олежку, результат того, що дозволяють бидлу голосувати під час війни.
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12.08.2020 08:37 Ответить
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