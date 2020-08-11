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ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле в коридоре" подозрения главе суда Вовку и еще 4 судьям

ОАСК вернул в Офис генпрокурора

Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что уведомление вручается или лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

"Вместе с тем, действующее законодательство ни в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия "администрации по месту работы", - отмечается в сообщении.

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Также подчеркивается, что согласно с нормами законодательства, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении работников, входящих в аппарат определенного суда.

"Вместе с тем, судья работает в штате определенного суда, однако, не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не имеют отношения к понятию "администрация места работы", указанного в ст. 135 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что готовы выполнять исключительно законные требования прокуроров, а потому, учитывая вышеизложенное и во исполнение требований действующего законодательства, вынужден был вернуть в Генеральную прокуратуру тексты документов, которые содержат название "Сообщение о подозрении".

Кроме того, аппарат суда обратил внимание служащих Офиса Генерального прокурора на то, что указанные документы не содержат также сведения о дате, месте, времени, способе, данные лиц, кому именно было передано сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснение прав подозреваемого.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+25
некомпетентная Венедиктова, которая не сдала тесты на судью Верховного Суда, снова села в лужу.. эпично!
алё, Зеленский!.. почему у тебя Генпрокурицей работает некомпетентная лошица?!
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11.08.2020 16:50 Ответить
+12
А що вона може. Дебільний КПК написав її бос - Портнов. По ньому посадити можно тільки лоха.
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11.08.2020 16:56 Ответить
+9
ааа, ну то змініть Закон і зобов'яжіть цих хит.опих гандонів у мантіях вручати. У чому проблема, а Слуги народу. У вас же монобільшість, ви про народ думаєте?
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11.08.2020 16:48 Ответить
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11.08.2020 16:41 Ответить
ОАСК повернув до Офісу генпрокурора "залишені на стільці в коридорі" підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям - Цензор.НЕТ 3185
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11.08.2020 16:55 Ответить
Оказалось, шо низзя...
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11.08.2020 16:56 Ответить
так Вовку таки підозрюють?
а якщо він Баканову пазваніт, розбійники?
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11.08.2020 16:45 Ответить
И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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11.08.2020 16:47 Ответить
ааа, ну то змініть Закон і зобов'яжіть цих хит.опих гандонів у мантіях вручати. У чому проблема, а Слуги народу. У вас же монобільшість, ви про народ думаєте?
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11.08.2020 16:48 Ответить
А проблема в тому,що одним з бенефіціарів слуг є такий собі пан портнов,який курує всю цю гнилу суддівську мафію.
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11.08.2020 17:00 Ответить
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"...(с)
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11.08.2020 16:48 Ответить
А судье что, - лишь Бог судия!?
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11.08.2020 16:48 Ответить
А за одно добавте туди, що суддя може бути затриманий для вручення повідомлення про підозру... для ума, так би мовити.
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11.08.2020 16:49 Ответить
Судей не подозревать надо, а пытать ГДЕ НАКАЛЯДОВАННОЕ СВОВАЛИ?
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11.08.2020 16:49 Ответить
некомпетентная Венедиктова, которая не сдала тесты на судью Верховного Суда, снова села в лужу.. эпично!
алё, Зеленский!.. почему у тебя Генпрокурицей работает некомпетентная лошица?!
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11.08.2020 16:50 Ответить
А що вона може. Дебільний КПК написав її бос - Портнов. По ньому посадити можно тільки лоха.
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11.08.2020 16:56 Ответить
Чому лошиця, а не коза?
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11.08.2020 17:15 Ответить
Чему вы удевляетесь, у сонцеликого зе тоже диплом заработан на помостках КВН. Или не знаете как защищали дипломы им подобные?
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11.08.2020 17:46 Ответить
Зеля рулит страной рояльным своим смычком Но клавишам сам этот процесс очень нравится...про последствия клавиши думать не могут физически.
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11.08.2020 16:54 Ответить
Ох бл@@@@ какое же это бенядиктовское кромешное и зашкварное антиюридическое позорище !!!
Такого унижения подобными назначениями давно правоохранительная система Украины не помнит
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11.08.2020 16:56 Ответить
дно
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11.08.2020 17:03 Ответить
слабо гнидам слугоуродівським заарештувати цю суддівську мерзоту? це ж не пат ріотів арештовувати які зелену шмарклю гівном називають, чи не так?
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11.08.2020 17:03 Ответить
Оголосити в розшук. В кайданах привезти в палату №6. При Прокурорах, Адвокатах, Свідках і Лікарях вручити Підозру в 3-х екземплярах. Під домашній арешт. Заборонити перетинати межі мікрорайону, де мешкає. до суду. Час до Суду оформити як відпустку за його рахунок. І так з кожним. Щоб знали, що із ************ над суспільством, не втечеш від відповідальності.
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11.08.2020 17:04 Ответить
У венедіктової і у вовка бос один - портнов.І бос наказав розігрувати цирк.
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11.08.2020 17:07 Ответить
В карцер, без суда, пожизненно.
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11.08.2020 18:15 Ответить
Не каких домашних арестов, в камеру к уголовникам и через 1 максимум 2 дня сам с повинной будет в двери ломится.
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11.08.2020 18:37 Ответить
Пока в генпрокуратуру не вернут Ю.Луценко в стране порядка не будет!
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11.08.2020 17:17 Ответить
Поки всіх вовків не перестріляють, діла не буде.
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11.08.2020 17:56 Ответить
Они просто издеваются над людьми. Представьте что могут сделать судьи над простыми гражданами.
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11.08.2020 18:06 Ответить
Очистить здание ОАСК от всех там находящихся, вплоть до уборщиц, само здание снести, как символ кривосудия в Украине, всех судей в Гаагу, под трибунал.
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11.08.2020 18:10 Ответить
Где учились эти следователи и сама генпрокурор? В каких институтах? Сообщите мне - я поеду сожгу там всё, к чертовой матери... Это же надо такими идиотами быть: в УПК еще РСФСРовском и УССРовском порядок извещений ведь был определен (и у вас с тех пор он не изменился).
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11.08.2020 18:19 Ответить
где где,там где презик.
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11.08.2020 18:39 Ответить
Хє_ рокурватура Працює....
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11.08.2020 18:28 Ответить
Це "вручення підозр", або умисне невиконання належним чином Закону прокурорами, щоб забезпечити опротестування підозр суддями у будь якому разі, або приголомшева НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ, як виконавців, так і їх керівників....Після такого ляпасу Венедиктова, або повинна звільнити виконавців, якщо вони саботували вручення підозр належним чином, або звільнитися сама, якщо вона не проконтролювала це дійство належним чином, як повинна була зробити, бо це неординарна справа! Зеленський, у будь якому разі, якщо себе ще поважає повинен спитати У СЕБЕ - хто керує країною Вовки та їх судді чи Президент?? Хоча і так зрозуміло, що Зеленського вже не сприймають Президентом навіть торчки з його оточення, вже не кажучи про розумних людей .....Яке горе країні, якою керують злодії у мантіях, некомпетентні прокурори та обторчені лідери...
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11.08.2020 19:30 Ответить
 
 