Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества. ДОКУМЕНТ
7 июня Деснянский районный суд г. Киева признал экс-нардепа Александра Шепелева виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.
Непосредственно указанным судебным решением Шепелев признан виновным в совершении 06.07.2014 года побега из-под стражи из помещения Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где тот содержался в связи с расследованием в отношении него правоохранительными органами Украины нескольких уголовных производств по фактам совершенных преступлений против личности и расхищения государственного имущества в особо крупных размерах, а также в предоставлении неправомерной выгоды (взятки) сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за совершение ими в его интересах действий, которые и создали условия для организации и совершения Шепелевым побега из-под стражи.
По итогу, за совершение инкриминированных ему преступлений Шепелев приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 грн и с конфискацией всего имущества.
8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").
Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.
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Жду сегодня заморозков
Луценко, Турчинов, Жюлька....
Зеленскому эти разборки на не на.
Ещё не факт, что будет сидеть....
А там Верховный Суд и тоже 50/50, что сядет....
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
там пол Киева таких
Что с заявлениями Шепелева о краже 800 000 000 дол из помощи МВФ
Которые, как он говорит, свистнули Турчинов с Луценко.
работа такая ?
так какая связь ?
По 5-бальной шкале.
Профессионал!
Умеет сканировать документы!