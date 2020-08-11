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Новости Арест Шепелева
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Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества. ДОКУМЕНТ

Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества. ДОКУМЕНТ

7 июня Деснянский районный суд г. Киева признал экс-нардепа Александра Шепелева виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Непосредственно указанным судебным решением Шепелев признан виновным в совершении 06.07.2014 года побега из-под стражи из помещения Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где тот содержался в связи с расследованием в отношении него правоохранительными органами Украины нескольких уголовных производств по фактам совершенных преступлений против личности и расхищения государственного имущества в особо крупных размерах, а также в предоставлении неправомерной выгоды (взятки) сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за совершение ими в его интересах действий, которые и создали условия для организации и совершения Шепелевым побега из-под стражи.

По итогу, за совершение инкриминированных ему преступлений Шепелев приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 грн и с конфискацией всего имущества.

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Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 01Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 02
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 03
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 04
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 05
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 06
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 07
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 08
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 09
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 10
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 11
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 12
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 13
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 14
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 15
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 16
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 17
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 18
Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы со штрафом и конфискацией всего имущества 19

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

приговор (1247) суд (25155) Шепелев Александр (68)


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Топ комментарии
+15
На до же хоть кого-то посадили, да еще с конфискацией...
Жду сегодня заморозков
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11.08.2020 17:25 Ответить
+11
Йула умеет гавно собирать.
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11.08.2020 17:16 Ответить
+10
ооо!.. это позитивчик!
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
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11.08.2020 17:33 Ответить
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Йула умеет гавно собирать.
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11.08.2020 17:16 Ответить
а таке ж воно було хуцпате..
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11.08.2020 18:59 Ответить
На до же хоть кого-то посадили, да еще с конфискацией...
Жду сегодня заморозков
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11.08.2020 17:25 Ответить
Это оранжевые садили
Луценко, Турчинов, Жюлька....

Зеленскому эти разборки на не на.
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11.08.2020 17:31 Ответить
Василий, жди апелляции !
Ещё не факт, что будет сидеть....
А там Верховный Суд и тоже 50/50, что сядет....
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11.08.2020 18:45 Ответить
Личико на фото классное, он из племени апачей или уже из племени сидячей?
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11.08.2020 17:30 Ответить
Судьи нелюди!
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11.08.2020 17:32 Ответить
ооо!.. это позитивчик!
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
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11.08.2020 17:33 Ответить
Это фсё наговоры.Его пытали и истязали,а потом выписали ксиву сотрудника МГБ ДНР силой принудили к сотрудничеству с ФСБ.
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11.08.2020 17:42 Ответить
Та ФСБ...
там пол Киева таких
Что с заявлениями Шепелева о краже 800 000 000 дол из помощи МВФ
Которые, как он говорит, свистнули Турчинов с Луценко.
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11.08.2020 18:06 Ответить
Для статистики посаженных...
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11.08.2020 17:37 Ответить
Да здраствует самый гуманный суд в мире!!!
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11.08.2020 17:48 Ответить
Надо еще имущество родственников конфисковать
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11.08.2020 17:55 Ответить
ура!
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11.08.2020 18:42 Ответить
Конфискация "всего" имущества? Это какая-то сказка! Кажется часто "все" означает "ничего"! Добегался экс- депутатик! От Юльки к Петьке приякорился! Возможно, это его не спасет!
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11.08.2020 18:44 Ответить
ты сейчас петьку приплёл из каких соображений ?

работа такая ?
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11.08.2020 18:56 Ответить
Люблю сладкое, особенно шоколад зеленый! Текст читай, дружбан, а то ты кроме цифирок ничего не видишь! С 2010 года бегунок регианалом числится!
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11.08.2020 19:43 Ответить
а Петя ни дня не был в партии регионов.

так какая связь ?
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11.08.2020 19:57 Ответить
а до 2010-го - в матьківщині. І що, Петро там також наслідив?
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11.08.2020 20:09 Ответить
А почему спросил? работа такая?
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12.08.2020 02:10 Ответить
Юлия Владимировна выходи,это же твоя кадра ,твой ставленник
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11.08.2020 20:27 Ответить
Ну на хрен ці листки обвинувачень? Обміняти на таксиста.
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11.08.2020 20:29 Ответить
Журналисту - 5 баллов!
По 5-бальной шкале.
Профессионал!
Умеет сканировать документы!
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11.08.2020 20:56 Ответить
Кстати, Антикоррупционный суд вынес уже пятый приговор. Так что, лед тронулся. Пошли посадки. Всех, кто 30 лет грабил эту несчастную страну, упакуют. Конфискация и тюрьма. Наслаждайтесь.
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12.08.2020 01:54 Ответить
 
 