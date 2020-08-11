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Новости Агрессия России против Украины
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В населенных пунктах на линии разграничения работы по восстановлению жилья не начались из-за отсутствия гарантий безопасности, - Донецкая ОГА

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из-за отсутствия гарантий безопасности не могут начать работы по восстановлению жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ в некоторых населенных пунктах на линии разграничения в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, об этом заявил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игорь Бойко.

"Если мы имеем в виду восстановительные работы вдоль линии разграничения, то такой вопрос, как дополнительный режим тишины на конкретный объект или конкретный населенный пункт, где будут осуществляться работы по восстановлению жилья, нам до сих пор необходимо согласовывать с неконтролируемой территорией. К сожалению, некоторые населенные пункты, такие, как Травневое, Гладосово, окрестности поселка Зайцево, у Авдеевки - до сих пор там нет такого режима тишины, и там работы не выполняются", - отметил Бойко.

В то же время в Донецкой ОГА констатировали, что есть позитивное движение в восстановлении коммуникаций, так как "Вода Донбасса" и ДТЭК получают дополнительные гарантии безопасности для работы в "серой зоне".

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жилье (911) ОГА (2394) Донецкая область (10119) перемирие (1689)


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Скоро вже почнуть відновлювати житло, а потім розводити війська (відводити наших воїнів)...
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11.08.2020 17:19 Ответить
Як це нема такої тиші, щоб ремонтні роботи проводити ? І гарантій нема ?

А хлопців лишили без жодних обіцянок і стріляти їм не можна. Можна тільки по них.
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11.08.2020 17:20 Ответить
Та що ж за холєра? Для ремонтних робіт немає тиші...А по наших воїнах "пастрєлєвать" то тишею називається?
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11.08.2020 17:37 Ответить
Если вы решили заканчивать войну. То это фактически новая граница с РФ. Какое жилье возле границы?!? Если решили продолжать бороться, то восстанавливать и жить там рано, может снова прилететь. Людей надо эвакуировать в любом случаи.
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11.08.2020 17:53 Ответить
Мы с Вами думаем синхронно....Потому. что правы....
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11.08.2020 17:59 Ответить
Какое восстановление жилья? Путинские уроды подвозят материалы, возводят укрепления, подтягивают технику и новые вооружения.... Жителей с нашей стороны надо эвакуировать, отселять в тыл.... Надо минировать линию разграничения, строить укрепления и защитные сооружения, надо подвозить артиллерию, снаряды....Надо готовиться к отражению наступления....Это понимают все, но Зеленский ведёт себя "под дурака."..
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11.08.2020 17:57 Ответить
А как же " режим полного и всеобъемлющего прекращения огня" ?
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11.08.2020 22:08 Ответить
 
 