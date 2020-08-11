В населенных пунктах на линии разграничения работы по восстановлению жилья не начались из-за отсутствия гарантий безопасности, - Донецкая ОГА

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из-за отсутствия гарантий безопасности не могут начать работы по восстановлению жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ в некоторых населенных пунктах на линии разграничения в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, об этом заявил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игорь Бойко.

"Если мы имеем в виду восстановительные работы вдоль линии разграничения, то такой вопрос, как дополнительный режим тишины на конкретный объект или конкретный населенный пункт, где будут осуществляться работы по восстановлению жилья, нам до сих пор необходимо согласовывать с неконтролируемой территорией. К сожалению, некоторые населенные пункты, такие, как Травневое, Гладосово, окрестности поселка Зайцево, у Авдеевки - до сих пор там нет такого режима тишины, и там работы не выполняются", - отметил Бойко.

В то же время в Донецкой ОГА констатировали, что есть позитивное движение в восстановлении коммуникаций, так как "Вода Донбасса" и ДТЭК получают дополнительные гарантии безопасности для работы в "серой зоне".

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