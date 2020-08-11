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Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция 01

Установлено, что советник директора одного из государственных предприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

За 1 млн гривен взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн. При этом пшеница на склад так и не поступила. В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв Украины и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 млн, - советник главы МВД Апостол

Злоумышленник собирался предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащей государству, на общую сумму около 8 млн гривен.

Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция 02

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол

Автор: 

взятка (6195) Госрезерв (57) Киев (25792) Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+17
Во, а говорили миши, простите крисы. Вот какая откормленная криса попалась.
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11.08.2020 17:20 Ответить
+12
Упитанный дядька... проклятый глютен...
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11.08.2020 17:21 Ответить
+11
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1172
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11.08.2020 17:40 Ответить
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Поймали Мышиного Короля?
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11.08.2020 17:19 Ответить
Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5327
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11.08.2020 17:24 Ответить
Помічника
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11.08.2020 17:53 Ответить
Во, а говорили миши, простите крисы. Вот какая откормленная криса попалась.
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11.08.2020 17:20 Ответить
Упитанный дядька... проклятый глютен...
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11.08.2020 17:21 Ответить
Но есть и хорошие новости.Глютеновой энтеропатии у него нет .Умял 2700 вагонов зерна даже не икнул.
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11.08.2020 17:30 Ответить
да что вы понимаете в углеводах!..
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11.08.2020 17:35 Ответить
Жирный пацючок попался.
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11.08.2020 17:23 Ответить
На этого пузана повесят все украденное на миллиард зерно из Госрезерва?
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11.08.2020 17:25 Ответить
Ну так этот пузан один из тех, кто это зерно разворовывал в реальности. Надеюсь, что и других тоже поймают.
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11.08.2020 17:29 Ответить
Такие схемы крышуют не рядовые советники-пузаны, а товарищи повыше, которые и сделают его козлом отпущения. Пообещают недолго держать в тюрьме, и дело "раскроют".
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11.08.2020 17:41 Ответить
Вы не в теме...нынче все так называемые "смотрящие", которые и занимаются крышеванием подобных схем, оформляются именно как советники.
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11.08.2020 18:11 Ответить
Смотрящий приставлен кем-то, на то он и смотрящий.
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11.08.2020 18:20 Ответить
Ага, жидомассонами приставлен.
Так называемые "смотрящие" - это и есть бандиты, присосавшиеся к государственным структурам со своими схемами, они могут быть как подчинены бандиту покрупнее, так и быть вполне самостоятельными фигурами.
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11.08.2020 18:25 Ответить
Ну вот, вьі и сам не исключили его подчиненность другим особам.
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11.08.2020 18:29 Ответить
не .не жирный,всего на пять лет условно.В нашей стране за такое больше не дают.Вот если бы курицу у прокурора .тогда червонец.
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05.11.2020 21:35 Ответить
Ну и?.....
190 тысяч тонн зерна из ГосРезерва за прошлый год он украл? В одиночку?
Кого еще арестовывают?
И с кого будут украденные миллиарды компенсировать конфискациями?
...
p.s.: что-то я подозреваю, у этого чиновника в собственности только старый жигули и квартира однушка в хрущевке.
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11.08.2020 17:28 Ответить
Почему в одиночку и почему только он один? Вы хотите, чтобы всех в один момент арестовали?
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11.08.2020 17:30 Ответить
Потому, что в новости НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ что правоохранители арестовали и "частного предпринимателя", который платил за фальшивые документы.
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11.08.2020 17:35 Ответить
И ту снимает у тещи.
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11.08.2020 17:31 Ответить
упитанный... не родственник злочевского?
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11.08.2020 17:31 Ответить
Это не мышь, это тот ещё хомяк с закромами и защёчными карманами.
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11.08.2020 17:33 Ответить
Эва как мыша мутировала! А почему одиночный результат? Такие схемы в одиночку не крутятся. Порешали, что он будет "ивана" тянуть?
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11.08.2020 17:37 Ответить
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1172
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11.08.2020 17:40 Ответить
от почали і "зернових марамої душити" і до "абналічкі добралися "
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11.08.2020 17:51 Ответить
Шо вы постоянно этих уродов прячете за ретушь!?
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11.08.2020 18:09 Ответить
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4150
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11.08.2020 18:12 Ответить
задержан!!!!?!?! - ой ржу немагу......
в країні що перетворилася в помийну яму і не лише зеленовилупками, такою інформацією тільки дітей смішити. навіть зелохторат вже не сміється, хіба що на кутні і не на кухні.
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11.08.2020 18:25 Ответить
Це інший факт. А що по попередньому епізоду, де вже все вивезли?
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12.08.2020 09:26 Ответить
 
 