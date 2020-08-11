Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что советник директора одного из государственных предприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

За 1 млн гривен взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн. При этом пшеница на склад так и не поступила. В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв Украины и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

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Злоумышленник собирался предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащей государству, на общую сумму около 8 млн гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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