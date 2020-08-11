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Москаль заявил об открытии нового производства против "слуги народа" Геруса за поставки электроэнергии в "Укрзализныцю"

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту возможного завладения средствами АО "Укрзализныця" при поставках ей электрической энергии, одним из фигурантов которого является председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом сообщил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА и председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, опубликовав соответствующую выдержку из Реестра досудебных расследований.

Москаль заявил об открытии нового производства против слуги народа Геруса за поставки электроэнергии в Укрзализныцю 01
Москаль заявил об открытии нового производства против слуги народа Геруса за поставки электроэнергии в Укрзализныцю 02
Москаль заявил об открытии нового производства против слуги народа Геруса за поставки электроэнергии в Укрзализныцю 03
Москаль заявил об открытии нового производства против слуги народа Геруса за поставки электроэнергии в Укрзализныцю 04

"По факту возможного завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением Герус А.М., который в настоящее время является народным депутатом Украины, а также членом НКРЭКУ Коваленко Д.В. и владельцем трейдинговой компании "НЭК" Притыкой А.Я. при поставке электроэнергии АО "Укрзализныця", - говорится в выписке из ЕРДР.
Расследование начато 29 июля по заявлению Геннадия Москаля.

Москаль отметил, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла данные относительно Геруса и его приспешников в ЕРДР только после того, как он обратился с заявлением в Государственное бюро расследований относительно невыполнения Венедиктовой решения суда.


"Теперь жду от госпожи Венедиктовой такого же оперативного выполнения и другого решения Печерского суда, обязывающего Офис генпрокурора зарегистрировать производство относительно государственной измены "слуги народа", многоуважаемого Андрея Геруса", - добавил Москаль.


Напомним, в мае 2020 народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что, по его данным, "Укрзализныця" переплатила более 300 млн грн за электроэнергию из-за коррупционной схемы. К организации этой схемы, по его информации могли иметь отношение председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка.

Эта схема, по словам Гончаренко, заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников была и ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-час.

Депутат отметил, что схема действовала в течение первого квартала 2020 года, и за это время хищения могли составить 321 млн грн.
Ранее сообщалось, что по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

Автор: 

Москаль Геннадий (1822) Укрзализныця (2766) Герус Андрей (185)


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Топ комментарии
+8
Пора зелебобиков лечить электричеством.
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11.08.2020 17:22 Ответить
+5
- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие! (с)
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11.08.2020 17:22 Ответить
+2
Сепарсько-коларадські потвори мают сидіти на нарах !!!При Зевладі сепарсько-коларадський реванш набирає оберти !!))
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11.08.2020 17:31 Ответить
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- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие! (с)
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11.08.2020 17:22 Ответить
И толку он в неприкасаемых как и Коболев.
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11.08.2020 17:22 Ответить
Сепарсько-коларадські потвори мают сидіти на нарах !!!При Зевладі сепарсько-коларадський реванш набирає оберти !!))
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11.08.2020 17:31 Ответить
Пора зелебобиков лечить электричеством.
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11.08.2020 17:22 Ответить
сам себя высечет)
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11.08.2020 17:26 Ответить
Ай яй яй. Бедный гудок😮
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11.08.2020 17:29 Ответить
Видимо не Зря ему рыло Ляшко начистил. Да еще кто-то из свободовцев добавлял.
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11.08.2020 17:31 Ответить
Герпеса на нары!!!.. и что б Ляшко каждый вечер его приходил навещать!
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11.08.2020 17:46 Ответить
"Вырви глаз" пойдет на кичу?
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11.08.2020 17:49 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года. Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
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11.08.2020 17:51 Ответить
"Это больше, чем преступление: это ошибка"
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11.08.2020 18:06 Ответить
і чия була е/е ?
на кого працював Герус ?

Герус дуже заважає ахметке, так що ахметка купив москаля
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11.08.2020 18:00 Ответить
Рідко який слуга урода неповинен сидіти,пожиттєво...
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11.08.2020 18:24 Ответить
Уявіть собі: Генадія Москаля замовляли і не один раз (!!!) Був головою , і не один раз, обасних адміністрацій і НІЯКА **** НЕ посміла на нього дцявкнути. А знаєте чому? Тому, що в нього є Єйця. У нього така агентура, що Баканову і не снилась.
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11.08.2020 20:40 Ответить
 
 