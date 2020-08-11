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ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

В Минске ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста рядом со станцией метро "Пушкинская".

Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии", передает Цензор.НЕТ.

Белорусское "Радио Свобода" передает, что ОМОН прибыл на площадь около 16:00.

ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего 01

Смотрите также: Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации издания Onliner, на Пушкинской собрались несколько сотен человек.

"На Пушкинскую приехал ОМОН, людей начали разгонять. 

На Пушкинской сигналят автомобилисты. Сотрудник ОМОН ударил по одному из автомобилей палкой. Задержана девушка, которая ходила по проезжей части", - говорится в сообщениях.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) разгон (179) репрессии (2771) Минск (1562) ОМОН (112) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+21
Я ж говорил - цветы без "коктейля для Молотова" малоэффективны.
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11.08.2020 17:40 Ответить
+15
История гласит, что диктаторы "уходят" когда от них отказывается армия и другие силовики.
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11.08.2020 17:42 Ответить
+14
Это протест похоже Лука задавит снова. но Белорусь уже не будет прежней. Да и белорусы немного подучатся "воевать" с Лукой. Разберут свои ошибки.
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11.08.2020 17:40 Ответить
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"Б'ють та ще й плакать не дають"(с)
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11.08.2020 17:35 Ответить
Певно, протест завершився. Поки що.
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11.08.2020 17:37 Ответить
Основний протест почнеться, як завжди, після 19 години.
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11.08.2020 17:44 Ответить
Протестовать можно и с дома, кидай коктели мусорам на бошки
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11.08.2020 17:51 Ответить
Это же дикость - запрещать людям положить на тротуар цветы.... Это - преступление? Лукашенко и его наёмники в камуфляже сами роют себе могилы... С ними расправятся... жестоко... И будут правы... Если диктаторский беспредел не остановить вовремя, он уничтожит всё живое...
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11.08.2020 17:39 Ответить
История гласит, что диктаторы "уходят" когда от них отказывается армия и другие силовики.
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11.08.2020 17:42 Ответить
и могут не уходить а умирать своей смертью от старости, передавая власть детям.
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11.08.2020 18:49 Ответить
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1.Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
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11.08.2020 19:10 Ответить
Все это правда. Но есть еще засланные в ряды протестующих "казачки", которые исподволь руководят поведение толпы. Их нужно уметь находить и нейтрализовать. Первый "пострадавший", фото которого обошло все СМИ был из таких. Об этом уже писали сами белорусы в Телеграмме. Есть провокаторы, есть просто больные и буйные, которым насилие и бардак в кайф. Поэтому для настоящего сопротивление Луке нужен порядок и организация по типу армейской. Нужен штаб, координаторы, командиры, разведка, контрразведка, финансирование, снабжение, юридическая и медицинская служба и т.д. и т.п. А еще нужно много денег на все это. Очень много денег.
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11.08.2020 19:25 Ответить
Это протест похоже Лука задавит снова. но Белорусь уже не будет прежней. Да и белорусы немного подучатся "воевать" с Лукой. Разберут свои ошибки.
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11.08.2020 17:40 Ответить
******..
Зачищаете?
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11.08.2020 17:40 Ответить
Я ж говорил - цветы без "коктейля для Молотова" малоэффективны.
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11.08.2020 17:40 Ответить
Думаешь нужно подбодрить омон "Черёмухой"?Интересна квеста...
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11.08.2020 17:48 Ответить
К черемухе омон готов. А вот стать шашлыком - нет.
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11.08.2020 17:51 Ответить
Всегда мечтал дарить людям тепло и радость!
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11.08.2020 17:55 Ответить
"Мусора не люди" (с)
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11.08.2020 17:59 Ответить
можно подождать когда мусора по домам будут расходиться .а мусорок в подьезде не такой уже и грозный
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11.08.2020 17:43 Ответить
В такой ситуации они по домам не ходят, сидят на базах в полной аммуниции...
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11.08.2020 17:48 Ответить
какой домой они в казарме на чрезвычайном положении живут
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11.08.2020 17:49 Ответить
Вот зачем Лукашенко это делает?
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11.08.2020 17:44 Ответить
судьба.
а зачем Наполеона сто раз могли убить и не убили?
то же самое.
мне то все понятно, а те?
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11.08.2020 17:45 Ответить
Ниче не понятно, что ты написал.
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11.08.2020 17:47 Ответить
ты еврей?
я те говорю шо такая судьба и Лукаш ровно то делает, шо.... ну пресловутая "ванга" сказала бы ему.
это раз.
второе - за Наполеона я сказал уже. - неужели ты думаешь шо клерк в РИ, поставив бы ему звание как тот хотел, то Боунапарте бы бодро служил Александру номер три? вот так вот, и миллионы людей бы увы, остались со своими жизньями, со своими сынами, внуками, мужичками и прочим хозяйством.
я х.з. как те еще базарить да объяснять то?
давай не плужи
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11.08.2020 17:55 Ответить
Я понял. Такая судьба. Теперь мне все ясно.
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11.08.2020 17:57 Ответить
Потому что может, и ему за это ничего не будет.
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11.08.2020 18:53 Ответить
я бы заплатил мусорам 200евро шоб на мну открыли дело, а потом я бы.....
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11.08.2020 17:44 Ответить
Ну приїжджайте в Чернівці, я домовлюсь .
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11.08.2020 17:48 Ответить
Потом ты бы ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5324ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 50
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11.08.2020 17:50 Ответить
не, политическое убежище - свалил резко и получил британскую "ксиву"
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11.08.2020 17:51 Ответить
А, в цьому сенсі, так Тихановська отримала річну національну візу, в принципі вона не вартує 200 євро.
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11.08.2020 17:53 Ответить
Из-за 200 баксового дела никто бы её тебе не дал, а дали бы скорее ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3237
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11.08.2020 17:54 Ответить
а то я бы не сделал "угроз по телефону", поджога машины?
ясен пень что могли бы завернуть, мол - иди, сиди 2 годика, становись туберкулезником, слава Королеве?
я бы тупо сам подмутил - звонки, дело, ну, там пара фингалов, плюс статья в местном листрке "Праудзя"( ), имеется в виду шо по-моему "дела" хватает, а если нет - то на 500евро я бы просто обвешался бумагами шо и Канада бы приняла сразу, а не всякие .... не приведи Яхве, австрии какие-то
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11.08.2020 18:01 Ответить
Задумка интересная, но приняли бы тебя скорее в совсем другом месте ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4387
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11.08.2020 18:07 Ответить
то не криминалка, просто берешь копию и т.д., едешь в польшу, а потом "куда-то".(куд-куда-то (тоже вариант))
я был бы постарше(и возможно поумней, мона было бы туда, в Беларусь, паспорт и замутить чет такое)
писало шо кто-то свалил в Бриташку и захотел имя.фамилию вернуть, адвокат сказал -

чет не запомнил, то ли беларус литовцем назвался, то ли наш беларусом, но факт того шоб не рыпаться. я бы вполне удовлетворен был. Именем Борис Козлов.
Мне нравится это - кто нервируется - сразу отпадает и ты общаешься с адекватными людьми.)
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11.08.2020 18:15 Ответить
Вам з Аргентини легко іронізувати...
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11.08.2020 18:36 Ответить
та я Борис Козлов, просто забанили., я на своє нещастя тут, в ЮеЙ.
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11.08.2020 18:55 Ответить
ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 8915
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11.08.2020 17:53 Ответить
Это всё показательно,что будут пресекать на корню,на месте белорусов украинцы вышли бы под 100 тысяч после убийства жестого избиения называя от президента протестующим овцами,мало народа ведь сам Минск это 2 млн,что кроме молодёжи всё устраивает? Если б вышли в таком количестве то мусора расбежались бы, как 1 декабря в Киеве 2014 и елку оставили как увидет колона на несколько км с парка Шевченко и до майдана ,где мужики под 40,50лет в толпе? как у нас было
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11.08.2020 17:54 Ответить
Минск только в начале своего пути. Ну и народ там немного с другим менталитетом. Да и весь эфир в Белоруси монополизирован Рашо ТВ. Отсюда и особенности этого протеста.
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11.08.2020 18:09 Ответить
Моя совість чиста: капітан міліції звільнився зі служби і викликав захоплення білорусів.

https://24tv.ua/moya-sovist-chista-kapitan-militsiyi-zvilnivsya-novini-bilorus_n1394274

ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3508
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11.08.2020 18:13 Ответить
і скільки йому заплатили за приклад?
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11.08.2020 18:22 Ответить
Все мечтаешь продаться подороже?
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11.08.2020 18:29 Ответить
а то можна подумати що у нього свідомість зашкалює....
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11.08.2020 18:32 Ответить
Больше вариантов кроме ,,продаться ,,нет?
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11.08.2020 18:57 Ответить
ну є, якщо не продався, то закінчений буратіно, який не розуміє наслідки для країни...
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11.08.2020 21:59 Ответить
якщо в протестуючого в голові азарт був - то тепер його має....чого з дуру виходити на протести, не маючи плану дій, не маючи реальних засобів на зміни на краще....а змінити на гірше ці протестанти таки зуміють....
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11.08.2020 18:22 Ответить
Був такий ублюдок чаушеску,так от,за два дня до того,як його поставили до стінки,рейтинг у нього був 94 відсотки...
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11.08.2020 20:05 Ответить
Луку ждёт сценарий чаушеску
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11.08.2020 20:22 Ответить
Потрібно було їх арештувати, ане розганяти...
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11.08.2020 20:33 Ответить
 
 