ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

В Минске ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста рядом со станцией метро "Пушкинская".

Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии", передает Цензор.НЕТ.

Белорусское "Радио Свобода" передает, что ОМОН прибыл на площадь около 16:00.

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По информации издания Onliner, на Пушкинской собрались несколько сотен человек.

"На Пушкинскую приехал ОМОН, людей начали разгонять.

На Пушкинской сигналят автомобилисты. Сотрудник ОМОН ударил по одному из автомобилей палкой. Задержана девушка, которая ходила по проезжей части", - говорится в сообщениях.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.