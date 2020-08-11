ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО
В Минске ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста рядом со станцией метро "Пушкинская".
Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии", передает Цензор.НЕТ.
Белорусское "Радио Свобода" передает, что ОМОН прибыл на площадь около 16:00.
По информации издания Onliner, на Пушкинской собрались несколько сотен человек.
"На Пушкинскую приехал ОМОН, людей начали разгонять.
На Пушкинской сигналят автомобилисты. Сотрудник ОМОН ударил по одному из автомобилей палкой. Задержана девушка, которая ходила по проезжей части", - говорится в сообщениях.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот некоторая информация, которая поможет.
1.Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
Зачищаете?
а зачем Наполеона сто раз могли убить и не убили?
то же самое.
мне то все понятно, а те?
я те говорю шо такая судьба и Лукаш ровно то делает, шо.... ну пресловутая "ванга" сказала бы ему.
это раз.
второе - за Наполеона я сказал уже. - неужели ты думаешь шо клерк в РИ, поставив бы ему звание как тот хотел, то Боунапарте бы бодро служил Александру номер три? вот так вот, и миллионы людей бы увы, остались со своими жизньями, со своими сынами, внуками, мужичками и прочим хозяйством.
я х.з. как те еще базарить да объяснять то?
давай не плужи
ясен пень что могли бы завернуть, мол - иди, сиди 2 годика, становись туберкулезником, слава Королеве?
я бы тупо сам подмутил - звонки, дело, ну, там пара фингалов, плюс статья в местном листрке "Праудзя"( ), имеется в виду шо по-моему "дела" хватает, а если нет - то на 500евро я бы просто обвешался бумагами шо и Канада бы приняла сразу, а не всякие .... не приведи Яхве, австрии какие-то
я был бы постарше(и возможно поумней, мона было бы туда, в Беларусь, паспорт и замутить чет такое)
писало шо кто-то свалил в Бриташку и захотел имя.фамилию вернуть, адвокат сказал -
чет не запомнил, то ли беларус литовцем назвался, то ли наш беларусом, но факт того шоб не рыпаться. я бы вполне удовлетворен был. Именем Борис Козлов.
Мне нравится это - кто нервируется - сразу отпадает и ты общаешься с адекватными людьми.)
https://24tv.ua/moya-sovist-chista-kapitan-militsiyi-zvilnivsya-novini-bilorus_n1394274