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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ стреляли из подствольного гранатомета в районе Марьинки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ стреляли из подствольного гранатомета в районе Марьинки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"После обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета возле Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что с момента установления режим прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Итоги за прошлые сутки

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская провокация была зафиксирована в районе населенного пункта Красногоровка. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеского обстрела нет.

Также читайте: Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 41 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 303 транспортных средства и 4 994 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 619 человек. В обратном направлении - 951 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 119 человек, в обратном направлении - 169 человек. КПВВ "Марьинка", по вине оккупантов, не функционировал.

Читайте также: Хомчак об одиночных выстрелах наемников РФ во время перемирия: "Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные и не долетают до наших позиций"

Автор: 

обстрел (28205) Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Из гранатомета стреляли но все ок,мы на провокацию не отвечали,пускай стреляют ещё,ведь не попали же, уже как анекдот звучит
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11.08.2020 17:46 Ответить
+6
Интересно, Зеленский высказывает своё возмущение нарушениями соглашений по тишине? Или он делает вид, что это соответствует договорённостям? Тогда пусть и наши воины постреливают по лугандонской территории .... Несистемно, эпизодически, песпорядочно ....
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11.08.2020 17:47 Ответить
+3
Як сказав мудрєйший та найвеличніший Зеленський, кацапи ще не встигли донести інформацію про повне припинення вогню до всіх своїх підлеглих
А вже три тижні минуло
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11.08.2020 18:26 Ответить
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Из гранатомета стреляли но все ок,мы на провокацию не отвечали,пускай стреляют ещё,ведь не попали же, уже как анекдот звучит
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11.08.2020 17:46 Ответить
Яценюк: Ми осуждаем насилие. Это не наш план
Главное - не поддавайтесь на провокации, у нас мирная акция
Мы это уже проходили
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11.08.2020 17:49 Ответить
так вчора казала Тіхановська
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11.08.2020 17:51 Ответить
Интересно, Зеленский высказывает своё возмущение нарушениями соглашений по тишине? Или он делает вид, что это соответствует договорённостям? Тогда пусть и наши воины постреливают по лугандонской территории .... Несистемно, эпизодически, песпорядочно ....
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11.08.2020 17:47 Ответить
"Постреливания" уже не считаются нарушением ..????
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11.08.2020 17:50 Ответить
Тільки коли по нашим позиціям. А по ордловських не можна. Це буде обтріл і порушенням домовленностей.
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11.08.2020 18:36 Ответить
Надо ядерную бомбу построить и лупануть им обратку!
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11.08.2020 18:07 Ответить
Опять "тишину нарушали", шалунишки.
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11.08.2020 18:18 Ответить
Як сказав мудрєйший та найвеличніший Зеленський, кацапи ще не встигли донести інформацію про повне припинення вогню до всіх своїх підлеглих
А вже три тижні минуло
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11.08.2020 18:26 Ответить
тю..шо вы выдумываете...
они ж неприцельно и провокационно - считай (докладывай ) не стреляли
только преЗЕденту не говорите...а то он расстроится... опять без каски и броника туда (ну как "туда")))... будет рваться выпить-закусить-побалантрасить...
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11.08.2020 20:38 Ответить
 
 