Наемники РФ стреляли из подствольного гранатомета в районе Марьинки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"После обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета возле Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что с момента установления режим прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Итоги за прошлые сутки

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская провокация была зафиксирована в районе населенного пункта Красногоровка. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеского обстрела нет.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 41 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 303 транспортных средства и 4 994 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 619 человек. В обратном направлении - 951 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 119 человек, в обратном направлении - 169 человек. КПВВ "Марьинка", по вине оккупантов, не функционировал.

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