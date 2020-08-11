Никто не поверит, что видео Тихановской с призывом к белорусам не выходить на улицы записано добровольно, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что видео с заявлением белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, на котором она призвала людей отказаться от протестов, записывали под давлением.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Никто в здравом уме не поверит, что видео было записано добровольно. Это еще одно доказательство того, какими методами ломают дух человека и нации. Мы являемся свидетелями таких методов в последние недели", - говорится в сообщении.

Также глава Литвы заявил, что Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. А Литва "всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии".

Ситуацию с эскалацией протестов в Беларуси президент Литвы пообещал сегодня обсудить с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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Ранее в сетия появилось видео, на котором Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

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