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Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду

Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода

Фонд государственного имущества и завод "Большевик" (АО "ПКМЗ") проигрывают суды по делу о незаконной продаже пяти цехов завода через государственное предприятие СЕТАМ в октябре 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале.

По данным Холодова, незаконная продажа цехов завода оспорена в трех судебных процессах. Один из них ФГИ и "Большевик" проиграли в первой инстанции (дело в апелляции), второй - проигран в апелляции (дело в Верховном С=суде) и еще один суд первой инстанции запланирован на сегодня, 11 августа.

Холодов отмечает, что юристы завода "Большевик" не ходят на судебные заседания и не готовят документы для судов вовремя.

"Дело № 910/14858/19 сегодня будет слушаться в первой инстанции. До этого заседание многократно переносилось, на заседания ходит адвокат ФГИ, но представители завода не являются в суд. Неявка истца в суд дает возможность судье рассматривать дело без его присутствия, что приближает шансы на победу к нулю. Еще одно дело из этого же пакета - 580/383/20 - ФГИ проиграл в первой инстанции, завтра, 12 августа, назначено заседание апелляционного суда", - пишет Холодов.

Третье дело 580/3147/19, отмечает нардеп, "Большевик" уже тоже проиграл в апелляции.

"Причина проигрыша: отзыв на иск был подан некачественно, из аргументов было только то, что пропущены сроки. По сути иска у государства возражений не было. Теперь дело будет слушать Верховный суд", - написал Холодов.

Нардеп отмечает, что ситуация с судами вокруг завода "Большевик" - катастрофическая.

"Большевик" и ФГИ проигрывают инстанцию за инстанцией. Если дела будут проиграны - рейдерский захват части предприятия будет легитимизован. И даже если мы потом с позором уволим Сенниченко и его ставленников за профнепригодность – активы стоимостью в 1,5 млрд грн это государству уже не вернет. В ситуацию нужно вмешиваться сейчас, пока государство не проиграло окончательно", - пишет он.

Нардеп просит президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу ОП Андрея Ермака и главу фракции СН Давида Арахамию вмешаться в ситуацию.

"Я готов найти нормальных адвокатов для защиты государственных активов", - резюмирует Холодов.

Напомним, 13 августа заканчивается срок подачи документов на конкурс по отбору советников по приватизации для завода "Большевик" (АО "ПКМЗ"). 25 августа будет выбран победитель.

Cтоимость акций (уставный капитал) "ПКМЗ" - 11 миллионов 145 тысяч гривен.

Ранее, 7 октября 2019 года, через государственное предприятие СЕТАМ были проданы 2 цеха завода "Большевик" №10 и №14 площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м) склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв.м), находящиеся по адресу проспект Победы 49/2.

Все имущество находилось под налоговым арестом, по этому факту заведено уголовное дело. Директор "Большевика" был уволен.

Купила 5 цехов "Большевика" компания "Агромил Дистрибьюшн", которая сразу же передала имущество в ипотеку финансовой компании "Меридиан" (принадлежит UDP девелопера Василия Хмельницкого).

Автор: 

приватизация (1043) рейдерство (918) Холодов Андрей (77) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+5
Точно как юристы Малюськи по делу Суркисов. Неофициально сливают.
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11.08.2020 18:18 Ответить
+5
понятно кто отжимает цеха, он никогда ни за что не платил реальные деньги, )) а юристы в доле видать
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11.08.2020 18:21 Ответить
+5
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду - Цензор.НЕТ 8272
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11.08.2020 18:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зато нету диктатуры!!!
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11.08.2020 18:15 Ответить
Ага....а де ви бачили у нас демократію???
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11.08.2020 18:19 Ответить
У нас с 90-х извращенная форма феодализма-подобие капитализма. А демократия - это лапша на уши лохторату с телевизора.
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11.08.2020 18:24 Ответить
абсолютно згідний, але для буратін підійде....
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11.08.2020 18:30 Ответить
"Демократия - это форма правления, при которой каждый получает то, чего заслуживает большинство." - а большинство - это 73% и точка.
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11.08.2020 18:36 Ответить
Холодов: держава програє суди із захоплення цехів заводу "Більшовик", потрібно терміново міняти керівництво ФДМ і юридичну команду - Цензор.НЕТ 5118
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11.08.2020 19:17 Ответить
Я не казав до в нас демократія.
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11.08.2020 18:29 Ответить
А у диктатора попрлобуй потом отобрать. Но ті, я вижу, сам из диктаторских.
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11.08.2020 18:23 Ответить
Суди продажні, повна фікція, працюють проти України і українців.
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11.08.2020 19:00 Ответить
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11.08.2020 18:18 Ответить
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду - Цензор.НЕТ 8272
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11.08.2020 18:22 Ответить
Точно как юристы Малюськи по делу Суркисов. Неофициально сливают.
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11.08.2020 18:18 Ответить
І ви хочете правову державу мати.....Та хай би до нас Лукашенко переїжджав.....може би порядок навів...
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11.08.2020 18:18 Ответить
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду\\\\\\\\\\\

Словься буечество наше сволотное......
тьху! мрази, большевики тут убили как минимум 15млн., а если учесть сталинские войны, то + 20млн., и вот нам "декоммунизация".... тьху.
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11.08.2020 18:20 Ответить
понятно кто отжимает цеха, он никогда ни за что не платил реальные деньги, )) а юристы в доле видать
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11.08.2020 18:21 Ответить
Государство садит только тех, у кого не стоит на шухере..
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11.08.2020 18:23 Ответить
многостаночник ты наш холодов.... и в табачке спец и в адвокатуре... жаль только что после шухера попытаешься отсидеться на Кипре как всегда. паспорт смотри не потеряй.
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11.08.2020 18:23 Ответить
Если государство проигрывает - то есть шанс н демократию.
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11.08.2020 18:26 Ответить
И кто то теперь будет расказывать про милиардные инвестиции которые нас вот вот завалят!!! При таких судах и такой системе токо полный даун понесет в страну деньги чтобы тут что то строить!! на спикуляции деньги принесут (пирамида ОВГЗ) а вот что то строить ищите дураков!!
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11.08.2020 18:27 Ответить
Балалаечник,ты заблудился?Дуй на ленту.сру,там ваши про нищенствующих хохлов и польские унитазы сутками воют.
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11.08.2020 18:47 Ответить
Юристы Большевика, которые его продавали, получают второй урожай, проигрывая дела по его возвращению государству...
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11.08.2020 18:45 Ответить
А кому проигрывает то, можно поинтересовацца?
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11.08.2020 18:53 Ответить
Эту суку Сенниченко надо гнать к чертовой матери вместе с его шефунчиком Бубочкой.
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11.08.2020 19:02 Ответить
Держава не програє! Держава, як казав Людовік XIV, це я, а у нас Держава це кодло ЗЕгенератів. Їх Держава не програє а продає. Нагло і безсоромно призначаючи корумпованих суддів, прокурорів і "недоадвокатів" саме для "програшу", тобто за відкат і хабар.
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11.08.2020 19:23 Ответить
Суддів треба міняти.
Судді повинні застосовувати закони, а не думку сторін.
А закони будуть ті самі як при одній команді ФДМУ, так і при іншій.
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12.08.2020 10:10 Ответить
 
 