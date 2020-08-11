Краткосрочная цель - резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе, - начальник ГУР Минобороны Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе.
Об этом Буданов рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации", - сказал Буданов.
При этом он подчеркнул, что "президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня".
Среди других задач Буданов назвал "повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе, - внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации". Он также отметил необходимость "перестройки форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки".
"Ещё одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения", - сказал начальник ГУР.
Говоря об угрозах безопасности Украины, Буданов отметил "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами". "Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов", - сказал Буданов.
Перед любой страной, отметил начальник ГУР, сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".
"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.
Напоминаем, Буданов был назначен на должность начальника ГУР МО указом президента Зеленского 5 августа 2020 года.
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Зате будують сепарам дороги, відновлюють інфраструктуру.
Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
все ясно с клиентом)
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Храбрец, который просто заходит в АТБ что то купить, просто храбро здоровается с военнослужащим которого предварительно заставили вытащить магазин и пистолета. -Еще два берета этому храброму господину-
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Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
Росияне пишут.Катер погранслужбы ФСБ сегодня в Азовском море вплотную подошел к берегу возле города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны. Если правда,то почему не задержали ? Так скоро росияне с ФСБ семьями на пляжах Бердянска загорать приплывут.
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https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
2
@Zaraza19721
·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1293200775766835202 1 ч
В ответ
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw
Скоро.я так понимаю,что наш сцикунишка приказал не стрелять даже предупредительными. Следующий корабль будет с десантом.
Побольше заумных слов, что бы 73% зе-тыпилов ни фига НЕ ПОНЯЛИ!
Что бы нестыковок не увидели, вранья не поняли.
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Знакомьтесь. Новое лицо в ГШ Полковник Христенко. Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с@ебался.
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Через вибори в Білорусії, майже всі уже забули про турне президента України по фронту. Дуже жаль, адже через цю показуху, яку для нього влаштували, Зеленський буде реально думати, що являється одним із найвеличніших правителів. А насправді???
1) Подивіться на фото _ це реальність, яку йому показали, а насправді, щоб ви розуміли, такого не має на жодних позиціях. Командуючий ООС Кравченко, як і Хомчак про це знають, проте вирішили "лизнути" Зеленському і Єрмаку дуже глибоко.
Бійці ходять в бронижилетах, шоломах, тільки в окопах чи безпосередньо на передні лінії, принаймні так має бути. Проте на КСП батальйону, роти чи взводу ніхто не одягає повне обмундирування. Маски _ це уже повна деградація, адже на данний момент цей елемент захисту практично відсутній по всій території Донецької області. На позиціях його просто не існує взагалі.
Що ж ми бачимо на фото? Бійців зігнали в стійло і змусили виконувати роль ідеальних роботів в камуфляжі..
Через кілька днів після того, як наших бійців відвідав Зеленський, я поспілкувався з нашими захисниками. Ось що я почув..
"Він взагалі не володіє ситуацію, Зєля не розуміє, що робиться на фронті. Хомчак йому показує створену картинку, а цей бобік киває головою і вдає, що все для нього підходить. При тому говорить: Ну.. вот хорошо. Не стріляємо, всі живі.. Ми можемо не воювати, правда!?" _ говорить один із командирів рот, який служить в районі Донецького аеропорту і бачив цю показуху..
"Зеленський з нами поїв каші на публіку, а потім вони привезли з собою "хамон" і коняк вартістю 7 тисяч гривень і почали по справжньому трапезувати. Це та реальність, яку ми не бачимо і до чого президент із генералами звикли" _ продовжує розмову офіцер Збройних сил України, який безпосередньо змушений був спілкуватися з президентом..
Тобто ви розумієте друзі до чого дійшов абсурд в нашій армії? Я вже не буду розказувати, як з Пісків вивозили сміття, щоб Зеленський не побачив недопалків.. Чи про зловживання алкоголем у компанії Тарана, Хомчака.., де вони всі кричали до міністра оборони: "Ей, містер..!"
В нас поки що не має перспективи розвитку, армія загальмувала, розвитку не буде, бойових командирів і бойові підрозділи змушують мовчати.. Всі, хто виступає за силовий варіант вирішення війни з Росією _ ворог..
Боротьба буде важкою, але ми ще не таке і не таких переживали.. В нас на руках зброя і вона стріляє..