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Новости Агрессия России против Украины
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Краткосрочная цель - резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе, - начальник ГУР Минобороны Буданов

Краткосрочная цель - резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе, - начальник ГУР Минобороны Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе.

Об этом Буданов рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации", - сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что "президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня".

Среди других задач Буданов назвал "повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе, - внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации". Он также отметил необходимость "перестройки форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки".

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"Ещё одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения", - сказал начальник ГУР.

Говоря об угрозах безопасности Украины, Буданов отметил "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами". "Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов", - сказал Буданов.

Перед любой страной, отметил начальник ГУР, сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".

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"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.

Напоминаем, Буданов был назначен на должность начальника ГУР МО указом президента Зеленского 5 августа 2020 года.

Автор: 

Буданов Кирилл (466) Минобороны (9452) оборона (5252) разведка (4205) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.Источник: https://censor.net/n3213142

Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
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11.08.2020 18:44 Ответить
+7
Про военную составляющую среди гражданских, это он метко подметил... Шарикораспространителей и опзжистов надо начинать закрывать.
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11.08.2020 18:30 Ответить
+7
"президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня." - нет. Основа основ всех сегоднешних бед - это 73% овечек.
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11.08.2020 18:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
как же дураки не вчитываясь в смысл слова любят словечки бросать в своих понтах...Интенсификация (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. intensification, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. intensio напряжение, усиление) - процесс и организация развития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства. Процесс преобразования расхода ресурсов, а также применение нового оборудования позволяет вызвать рост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 производительности . Таким образом рост затрат окупается эффективным и экономичным использованием всех ресурсов (как материалов, так и рабочей силы)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] .Альтернативным подходом является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F экстенсификация , где увеличение производительности достигается за счёт количественного увеличения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C производственных мощностей . То есть, большее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 количество рабочей силы и техники. ВОПРОС ОТ МЕНЯ И КАКИМ БОКОМ все это к военной разведке в условиях войны??????
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11.08.2020 18:33 Ответить
Нам просто не повезло! Скотов квартальных не досмотрели!(((
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11.08.2020 18:45 Ответить
Так ніззя ж, бо ПИ-РИ-МИ-РІ-Є! Розвідку заборонено...
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11.08.2020 18:29 Ответить
сдохни, вымлядок
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11.08.2020 18:39 Ответить
Про военную составляющую среди гражданских, это он метко подметил... Шарикораспространителей и опзжистов надо начинать закрывать.
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11.08.2020 18:30 Ответить
и язьікоф нада брать
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11.08.2020 18:34 Ответить
"президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня." - нет. Основа основ всех сегоднешних бед - это 73% овечек.
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11.08.2020 18:34 Ответить
смойся в санузел, высер
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11.08.2020 18:40 Ответить
"той сороны", "некоторых стран"-похоже навчався в трускавци. гламурный хлопчык.
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11.08.2020 18:37 Ответить
Взагалі то, кажуть, ми відступаємо. Виводиться техніка, подалі йдуть військові.
Зате будують сепарам дороги, відновлюють інфраструктуру.
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11.08.2020 18:40 Ответить
"Та сторона", "некоторые страны", "глобальный мир", несколько умных слов по теории , конечно-же подлизать Прэжыдэнту - пока жиденький набор. Хотелось бы услышать что-то более внятное о состоянии наших военных Штирлицев
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11.08.2020 18:43 Ответить
"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.Источник: https://censor.net/n3213142

Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
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11.08.2020 18:44 Ответить
Мабуть цих країн декілька,десятків.
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11.08.2020 18:52 Ответить
Возможно у них и нас страны-агрессоры разные...
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11.08.2020 18:58 Ответить
А кто-то тут топил за этого Буданова, как за типо про украинского. А тут опять загадочная 'Та сторона'! Дядя, а как ты без пилотников разведничать собираешься?? Экстрасекс штоли?)
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11.08.2020 18:53 Ответить
Из назначений зеленского не было ни одного которому не хотелось плюнуть вслед. Похоже єто не исключение.
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11.08.2020 18:56 Ответить
При этом он подчеркнул, что "президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня".
все ясно с клиентом)
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11.08.2020 19:00 Ответить
именно так по мнению сценаристов из окружения вавия должна выглядеть передовая. я так понимаю это "блиндаж"
Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 8740
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11.08.2020 19:01 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Храбрец, который просто заходит в АТБ что то купить, просто храбро здоровается с военнослужащим которого предварительно заставили вытащить магазин и пистолета. -Еще два берета этому храброму господину-



Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 9887
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11.08.2020 19:12 Ответить
Это зяльоный *******.
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11.08.2020 19:46 Ответить
что говорит этот *******?
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11.08.2020 19:01 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw


https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw


Росияне пишут.Катер погранслужбы ФСБ сегодня в Азовском море вплотную подошел к берегу возле города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны. Если правда,то почему не задержали ? Так скоро росияне с ФСБ семьями на пляжах Бердянска загорать приплывут.

https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721


https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
2

@Zaraza19721

·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1293200775766835202 1 ч

В ответ
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw

Скоро.я так понимаю,что наш сцикунишка приказал не стрелять даже предупредительными. Следующий корабль будет с десантом.
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11.08.2020 19:02 Ответить
Понятно:
Побольше заумных слов, что бы 73% зе-тыпилов ни фига НЕ ПОНЯЛИ!
Что бы нестыковок не увидели, вранья не поняли.
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11.08.2020 19:07 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Знакомьтесь. Новое лицо в ГШ Полковник Христенко. Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с@ебался.

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 152

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 2907
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11.08.2020 19:10 Ответить
*****! Ещё одно бубачькино новое лицо! Спасибо, проблевалась...
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11.08.2020 19:43 Ответить
В прошлом возможно экономист или просто книжек начитался, так много букфв: интенсификация, что будем производить? И есть ли такой экономический термин(повторюсь это сугубо экономика и развитие промышленности) в армии НАТО? Просто интересно, мы туда стремимся.
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11.08.2020 19:32 Ответить
этак, гляди сова меч свой гденить махнет не глядя на дворницкую метлу
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11.08.2020 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA4O8kyu4IYVNvnpm2jbbKhKor69J1ctfR6A1QWEkBJ56QWvH-MI-EDbks_J_VJIo2yaQrxQgVOk5wo&hc_ref=ARQhT3zm_lffWyNn64zPVb_mV2wzy8v1GO3Up99T9kTXBLblKWyJzKhLQE3GSwm8LIE&fref=nf Михайло Ухман
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2617534961843880&set=a.1859994150931302&type=3 31 хв ·

Через вибори в Білорусії, майже всі уже забули про турне президента України по фронту. Дуже жаль, адже через цю показуху, яку для нього влаштували, Зеленський буде реально думати, що являється одним із найвеличніших правителів. А насправді???
1) Подивіться на фото _ це реальність, яку йому показали, а насправді, щоб ви розуміли, такого не має на жодних позиціях. Командуючий ООС Кравченко, як і Хомчак про це знають, проте вирішили "лизнути" Зеленському і Єрмаку дуже глибоко.
Бійці ходять в бронижилетах, шоломах, тільки в окопах чи безпосередньо на передні лінії, принаймні так має бути. Проте на КСП батальйону, роти чи взводу ніхто не одягає повне обмундирування. Маски _ це уже повна деградація, адже на данний момент цей елемент захисту практично відсутній по всій території Донецької області. На позиціях його просто не існує взагалі.

Що ж ми бачимо на фото? Бійців зігнали в стійло і змусили виконувати роль ідеальних роботів в камуфляжі..
Через кілька днів після того, як наших бійців відвідав Зеленський, я поспілкувався з нашими захисниками. Ось що я почув..
"Він взагалі не володіє ситуацію, Зєля не розуміє, що робиться на фронті. Хомчак йому показує створену картинку, а цей бобік киває головою і вдає, що все для нього підходить. При тому говорить: Ну.. вот хорошо. Не стріляємо, всі живі.. Ми можемо не воювати, правда!?" _ говорить один із командирів рот, який служить в районі Донецького аеропорту і бачив цю показуху..
"Зеленський з нами поїв каші на публіку, а потім вони привезли з собою "хамон" і коняк вартістю 7 тисяч гривень і почали по справжньому трапезувати. Це та реальність, яку ми не бачимо і до чого президент із генералами звикли" _ продовжує розмову офіцер Збройних сил України, який безпосередньо змушений був спілкуватися з президентом..
Тобто ви розумієте друзі до чого дійшов абсурд в нашій армії? Я вже не буду розказувати, як з Пісків вивозили сміття, щоб Зеленський не побачив недопалків.. Чи про зловживання алкоголем у компанії Тарана, Хомчака.., де вони всі кричали до міністра оборони: "Ей, містер..!"
В нас поки що не має перспективи розвитку, армія загальмувала, розвитку не буде, бойових командирів і бойові підрозділи змушують мовчати.. Всі, хто виступає за силовий варіант вирішення війни з Росією _ ворог..
Боротьба буде важкою, але ми ще не таке і не таких переживали.. В нас на руках зброя і вона стріляє..

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 6986
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11.08.2020 20:06 Ответить
 
 