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Новости Революция в Беларуси
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Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди"

Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации

В течение всех 5 дней досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси официально заявленная явка вдвое превышает реальную.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке общественная организация по наблюдению за выборами "Честные люди".

Наблюдатели организации на 258 участках за все пять дней зафиксировали явку 77004 человек. При этом на этих же участках, по данным официальных протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составляет 128 281 человека. "Мы имеем доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - говорится в заявлении организации.

Наблюдатели считают, что абсолютное завышение количества тех, кто досрочно проголосовал, можно оценить в 24%, или 1,2 млн  голосов из 6,8 млн избирателей. "С учетом того, что итоговая официальная явка составляет 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - пояснили в организации.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Читайте: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) подсчет (68) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+14
Бульбофюрер выборы продул. Причем позорно. Причем какой-то Тихановской, которая есть вообще никто и звать ее никак. Так шо держится хитрозачесанное чмо только на штыках. Причем есть основания считать шо штыки эти - русские.
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11.08.2020 18:47 Ответить
+11
И вот тут важно не перепутать - Госдума за законность, а Конгресс США - кукловоды-провокаторы!

Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 1657
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11.08.2020 18:45 Ответить
+9
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.

https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
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11.08.2020 18:53 Ответить
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Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5140
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11.08.2020 18:43 Ответить
Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 3743
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11.08.2020 18:45 Ответить
И вот тут важно не перепутать - Госдума за законность, а Конгресс США - кукловоды-провокаторы!

Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 1657
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11.08.2020 18:45 Ответить
Бульбофюрер выборы продул. Причем позорно. Причем какой-то Тихановской, которая есть вообще никто и звать ее никак. Так шо держится хитрозачесанное чмо только на штыках. Причем есть основания считать шо штыки эти - русские.
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11.08.2020 18:47 Ответить
Суворов тоже водил штыки в страны Европы подавлять протесты. Ничего не изменилось в амплуа па-рашки.
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11.08.2020 18:49 Ответить
Суворов. чи не перший, російський інтернаціоналист, типу "ихтамнет" !!))
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11.08.2020 18:55 Ответить
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.

https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
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11.08.2020 18:53 Ответить
Чем отличаются маргинальный протест от социального? Первый носит малочисленный и, что еще более важно, разовый характер. Социальные выступления имеют длительный, часто - непрерывный характер (Хабаровск это наглядно демонстрирует) и, самое главное, у протестующих очень большой обилизационный резерв. Да, каратели могут одни сутки держать оборону в полном составе. Но на второй день в строю останется не более 25-30% личного состава, им же надо спать, есть, отдыхать. Повстанцы же, сменяя друг друга (каждый день выходить на улицы будет только один из десяти), могут демонстрировать свою силу непрерывно в течении десятков дней, да еще по нарастающей.

Через неделю зондер-команды, защищающие власть, будут физически вымотаны так, что не смогут выполнять свои обязанности. И резервов у них никаких нет. В том числе нет свободных мест в обезьянниках, ИВС, КПЗ и тюрьмах - все они будут забиты под завязку в первые два дня беспорядков.(с)
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11.08.2020 18:58 Ответить
Если мир это схавает, то грош цена такому сообществу. Лукашенко уже не президент, он проиграл выборы.
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11.08.2020 18:47 Ответить
При чем тут мировое сообщество? Тут уже выбор самих белорусов.
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11.08.2020 19:00 Ответить
При том, что лука уже обьявил себя президентом. Трое известных диктаторов уже поздравили его. То есть приняли. Если примут остальные, то, значит, грош цена такому миру, в котором на преступления против людей закрывают глаза
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11.08.2020 19:07 Ответить
Это не выбор. Лукашенко украл победу и сфальсифицировал выборы
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11.08.2020 19:08 Ответить
Выбор в смысле или бороться с режимом или терпеть дальше. Если выберут борьбу, то 99% должны сделать сами белорусы. А мировое сообщество выразит поддержку и обеспокоенность.
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11.08.2020 19:13 Ответить
А если Лукашенко все-таки удастся задавить протест репрессиями? Я именно об этом. Так и будем делать вид, что все ок? Смеяться над плоскими шуточками бацки, наблюдать их ролевые игры с путлером, верить в то, что он любит Украину и 'не предаст нас '? Он своих предал и растоптал, и никто не может точно сказать на сегодня, как далеко этот козел готов зайти в своей агонии
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11.08.2020 19:18 Ответить
Ничего не поможет, подлый бубочка уже нагадил

https://inforesist.org/v-rade-zaregistrirovali-proekt-postanovleniya-o-nepriznanii-vyborov-v-belarusi/?fbclid=IwAR10dwDaWed6MSIUM4giRJ9UMaUXLyll1d9edRMmMrpLfDdLPIZ26vqHH_Y

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов. Об этом в своем Telegram-канале https://inforesist.org/goto/https://t.me/oleksiihoncharenko/3063 сообщил нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В документе парламенту предлагается принять заявление о нелегитимности результатов голосования и прекращения насилия против мирных граждан.
Нардепы межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» призвали Раду не признавать результаты выборов в РБ.
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11.08.2020 19:21 Ответить
Интересно даже, интрига. Что скажут адепты святого питра
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11.08.2020 19:24 Ответить
Тссссс, у них разрыв шаблона будет, ведь бубочка=зелёное монобольшинство=скорее всего одобрят=PROFIT!!
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11.08.2020 19:27 Ответить
А адепти Петра за Луку?
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11.08.2020 19:32 Ответить
Вчера были да, к моему удивлению
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11.08.2020 19:44 Ответить
А де тут Бубочка? навіть не знав що у нас є група " За демократичну Біларусь".
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11.08.2020 19:27 Ответить
Будешь смеяться, но я тоже Телеграмма у меня нет, не могу глянуть, что там лёшик гончаренко написал, ссыль там есть https://t.me/oleksiihoncharenko/3063
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11.08.2020 19:29 Ответить
Я даже не сомневаюсь, что задавит, и довольно скоро. Таких как Янукович вряд-ли ещё найдёшь.
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11.08.2020 19:27 Ответить
Це більше від спільноти залежить, Каддафі з Чаушеску теж янголами не були.
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11.08.2020 19:30 Ответить
Навіть більше скажу, Янукович був злодієм і покидьком, але він теж не був диктатором.
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11.08.2020 19:36 Ответить
Каддафі не ангел, це правда, але після нього в Лівії повстанці один одного мочать не по дитячому. І кінця цьому немає. Яник просто сидів на відсотках, мав свій гешефт. У Луки є ресурс І він буде користуватися цим. Якщо поліція і армія не вийдуть з підпорядкування, опозиції кінець.
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12.08.2020 10:37 Ответить
Шшш, не роби кіпіш! Лукашенко - це кумир Янелоха.
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11.08.2020 19:48 Ответить
Ты уже в Украине порядок навела. Теперь нам скорее о своем майдане снова пора думать, а не заниматься чужими.
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11.08.2020 19:49 Ответить
тут давеча Машке кокс забористьій подогнали...

Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5668
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11.08.2020 18:51 Ответить
Гребе не по децкі, Маньку Аблігацію !!))
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11.08.2020 18:53 Ответить
Тут и литры самогона будет мало
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11.08.2020 19:08 Ответить
Организм людини не витримає необхідної дози !!)))
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11.08.2020 19:12 Ответить
Роками тримату цю кобиляку на посаді спікера МЗС це якесь збочення, чи у мордви дійсно такий еталон.
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11.08.2020 19:28 Ответить
Це здіпець,красота єгіпетська,Нефіртіті з Клеопатрою відпочивают та гризут нігті !!))
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11.08.2020 19:07 Ответить
Беларусь в Європу, Лукашенко в жопу !!))
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11.08.2020 18:52 Ответить
В Беларуси началась общенациональная забастовка. Отказались работать Белшина, Электротехнический завод имени Козлова (на видео), Белэнергосетьпроект, Жабинковский сахарный и Минский маргариновый заводы.
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11.08.2020 18:56 Ответить
както вроде маловато для общенациональной пять заводов...
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11.08.2020 19:40 Ответить
На секундочку к событиям в России. Помните маленькую Олю Конституцию? Сегодня суд запретил ей приближаться к зданиям государственных органов ближе чем на 10 метров! А как же её по ментовкам и судам таскать?
ну и напомню, как выглядит Оля и как выглядят госорганы.
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5494
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11.08.2020 18:54 Ответить
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 9275
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11.08.2020 18:54 Ответить
Независимый наблюдатель на выборах в БЕларуси Брест сш №14Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 3215
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11.08.2020 18:54 Ответить
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 8007
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11.08.2020 18:56 Ответить
Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 3969
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11.08.2020 19:14 Ответить
Была еще молодая команда бывшего мэра Киева Черновецкого.
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11.08.2020 22:17 Ответить
Факты говорят обратное, у них все 5 раз и без досрочного явка была 80-90%
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11.08.2020 18:58 Ответить
Была явка, или была НАРИСОВАНА явка?
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11.08.2020 19:27 Ответить
Да была, раньше если и рисовали то чуточку. Я после общения с беларусами даже не сомневаюсь в том , что они бежали голосовать за бацьку роняя тапки.... но 2020 год сюрпрайзов + коронавирус и понеслось
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11.08.2020 19:37 Ответить
Тобто вибори фальсифіковані.
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11.08.2020 19:01 Ответить
А що мало бути по іншому !!!))
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11.08.2020 19:04 Ответить
Досвід риганалів пригодився.
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11.08.2020 19:17 Ответить
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 4984
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11.08.2020 19:02 Ответить
Це точно, кацапи зразу танками душить народ будуть. Там стільки накрали, що просто їх не виперти
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11.08.2020 19:10 Ответить
Лидер КПРФ поддержал Лукашенко и ОМОН за убийства и избиения избирателей Беларуси.

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 3656
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11.08.2020 19:09 Ответить
Что сейчас в Минске ?Писали на 19-00 митинг есть стримы ?
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11.08.2020 19:10 Ответить
Я смотрю Белсатnews по-беларусски, но нам, естественно, перевод не нужен , есть стримы
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11.08.2020 19:56 Ответить
СЕгодня и сейчас вырубили мобильный интернет.Таракану - тараканово!
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11.08.2020 19:11 Ответить
Но у СМИ спутниковая связь хотя их могли не пустить туда ... Нехило имеем под боком Северную Корею ...А говорили в Беларуси классные дороги ....Так и в Голландии и в Польше классные дороги но там менты не гоняются за моложью ..Я так понял Лукашеску дал вводную крепить всю молодеж Беларуси .
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11.08.2020 19:16 Ответить
екс-президент України Янукович також прокоментував вибори в Білорусі:

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 9453
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11.08.2020 19:18 Ответить
Соскучился уже. Ничего скоро Саша приедет на пмж в Ростов.
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11.08.2020 19:44 Ответить
Ложь. Досрочное голосование в Беларуси на выборах и референдумах эксплуатируется давно в целях подтасовки нужных цифр и завышения явки. Приписанные данные выглядят правдоподобнее, если их размазать по нескольким дням. Журналы и бюллетени на досрочке плохо охраняются.

Часто досрочное проводится принудительно и в рабочее время: на предприятиях, в воинских частях и т.п. Более того, "явка" остается стабильно высокой независимо от реальной нагруженности участков. Даже когда протяжении избирательной недели по участкам летали мухи, в конце всегда имелась ненормально высокая доля досрочников (каждый раз минимум треть избирателей не шмогла, как положено, в воскресенье) и высокий конечный результат. В этот раз в последний день был ажиотаж, на участках километровые очереди, а на досрочках тоже рекорд 40+ % и конечная явка - как обычно, около 90, а не процентов 120-140, как должно было бы получиться. На первых, демократических выборах в 1994 г. было в двух турах по 60-70%, а потом поперло.
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11.08.2020 19:20 Ответить
Не знаю как в Белорусии, а в Украине "майдан" был ОПРАВДАН тупыми, провокационными действиями власти...

Все мы помним, что ПЕРВЫМИ в Украине применила НАСИЛИЕ именно - ВЛАСТЬ! Беркутня целенаправлено начала избивать ночью МИРНЫХ СТУДЕНТОВ... Тем самым ВЛАСТЬ дала полное ПРАВО гражданскому обществу на ответное насилие, чтобы снести тиранию...
И люди правильно сделали, что устроили бунт, ведь в итоге президент Янукович предал Украину, предал граждан и сбежал в другую страну, тем самым еще раз доказав правоту народа!

Если же первыми, насилие применяют граждане, то тогда власть имеет полное право применять адекватные силовые действия (но ограниченные рамками закона)!!!
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11.08.2020 19:55 Ответить
Научись правильно писать название страны, которую обсуждаешь!
Нет такой страны, как Белоруссия! Есть Беларусь!
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11.08.2020 20:57 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

Тебя научить могу..
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11.08.2020 21:11 Ответить
Ты своего искусственного языка не знаешь! Ваша https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2 раша википедия сама это признает. ) Читай свою же ссылку внимательней, "учитель"! официальное название - Респу́блика Белару́сь
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11.08.2020 21:59 Ответить
Надеюсь, что в связи с последними событиями там, "Федеративная республика Белоруссия" не состоится...
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11.08.2020 22:27 Ответить
Очень надеюсь что Зеленский еще не выступил в поддержку Лукашенко?
Народ Украины поддерживает народ Беларуси в своем праве выбирать свободно!
Долой диктаторов и самодуров!
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11.08.2020 20:56 Ответить
Оппозиция называла Лукашенко "Саша 3%". Но завышенность по досрочному голосованию никак не тянет, чтобы из 3% стало 80%. Что-то те 3% оказались брехливыми.
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11.08.2020 22:24 Ответить
 
 