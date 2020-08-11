Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди"

В течение всех 5 дней досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси официально заявленная явка вдвое превышает реальную.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке общественная организация по наблюдению за выборами "Честные люди".

Наблюдатели организации на 258 участках за все пять дней зафиксировали явку 77004 человек. При этом на этих же участках, по данным официальных протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составляет 128 281 человека. "Мы имеем доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - говорится в заявлении организации.

Наблюдатели считают, что абсолютное завышение количества тех, кто досрочно проголосовал, можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей. "С учетом того, что итоговая официальная явка составляет 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - пояснили в организации.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

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