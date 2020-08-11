Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди"
В течение всех 5 дней досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси официально заявленная явка вдвое превышает реальную.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке общественная организация по наблюдению за выборами "Честные люди".
Наблюдатели организации на 258 участках за все пять дней зафиксировали явку 77004 человек. При этом на этих же участках, по данным официальных протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составляет 128 281 человека. "Мы имеем доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - говорится в заявлении организации.
Наблюдатели считают, что абсолютное завышение количества тех, кто досрочно проголосовал, можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей. "С учетом того, что итоговая официальная явка составляет 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - пояснили в организации.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот некоторая информация, которая поможет.
1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
Через неделю зондер-команды, защищающие власть, будут физически вымотаны так, что не смогут выполнять свои обязанности. И резервов у них никаких нет. В том числе нет свободных мест в обезьянниках, ИВС, КПЗ и тюрьмах - все они будут забиты под завязку в первые два дня беспорядков.(с)
https://inforesist.org/v-rade-zaregistrirovali-proekt-postanovleniya-o-nepriznanii-vyborov-v-belarusi/?fbclid=IwAR10dwDaWed6MSIUM4giRJ9UMaUXLyll1d9edRMmMrpLfDdLPIZ26vqHH_Y
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов. Об этом в своем Telegram-канале https://inforesist.org/goto/https://t.me/oleksiihoncharenko/3063 сообщил нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В документе парламенту предлагается принять заявление о нелегитимности результатов голосования и прекращения насилия против мирных граждан.
Нардепы межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» призвали Раду не признавать результаты выборов в РБ.
Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.
ну и напомню, как выглядит Оля и как выглядят госорганы.
Часто досрочное проводится принудительно и в рабочее время: на предприятиях, в воинских частях и т.п. Более того, "явка" остается стабильно высокой независимо от реальной нагруженности участков. Даже когда протяжении избирательной недели по участкам летали мухи, в конце всегда имелась ненормально высокая доля досрочников (каждый раз минимум треть избирателей не шмогла, как положено, в воскресенье) и высокий конечный результат. В этот раз в последний день был ажиотаж, на участках километровые очереди, а на досрочках тоже рекорд 40+ % и конечная явка - как обычно, около 90, а не процентов 120-140, как должно было бы получиться. На первых, демократических выборах в 1994 г. было в двух турах по 60-70%, а потом поперло.
Все мы помним, что ПЕРВЫМИ в Украине применила НАСИЛИЕ именно - ВЛАСТЬ! Беркутня целенаправлено начала избивать ночью МИРНЫХ СТУДЕНТОВ... Тем самым ВЛАСТЬ дала полное ПРАВО гражданскому обществу на ответное насилие, чтобы снести тиранию...
И люди правильно сделали, что устроили бунт, ведь в итоге президент Янукович предал Украину, предал граждан и сбежал в другую страну, тем самым еще раз доказав правоту народа!
Если же первыми, насилие применяют граждане, то тогда власть имеет полное право применять адекватные силовые действия (но ограниченные рамками закона)!!!
Нет такой страны, как Белоруссия! Есть Беларусь!
Тебя научить могу..
Народ Украины поддерживает народ Беларуси в своем праве выбирать свободно!
Долой диктаторов и самодуров!