РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7102 посетителя онлайн
Новости
2 222 65

Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Согласно информации, закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст.186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.

Также читайте: Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг

"Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно информации, удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и увеличению туристической привлекательности Украины.

"Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для улучшения ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики", - отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киносообщество призвало власть спасти Довженко-Центр: под угрозой сохранение украинского кинонаследия

Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21077) кино (1537)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Найважливіший закон.
Як для себе написав.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:10 Ответить
+11
без "як" - закон для підтримки гівнопрдукції Кварталу на росії.
За рахунок українського бюджету.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
+8
Уявляю який би сморід стояв би. Хоча, й заслужений. А тут так тихо. Нарід все влаштовує.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка (версия прокуроров США)

http://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki МОШЕННИКИ | ВТР, 2020-08-11 08:26

http://argumentua.com/print/stati/kak-kolomoiskii-i-**********-krali-dengi-iz-privatbanka-versiya-prokurorov-ssha Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 9826Версия для печати

Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Перевод и адаптация издания "https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/ ТЕКСТИ ", номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1302006/download оригинале .
16. Больше десяти лет http://argumentua.com/novosti/patr-ot-svo-kishen-kolomoiskii-perev-v-tsentrenergo-na-ros-iske-vug-llya-bihusinfo-v-deo Игорь Коломойский и http://argumentua.com/reportazh/m-n-yust-ssha-ts-ino-zvinuvativ-kolomoiskogo-ta-**********a-u-krad-zhts-m-lyard-v-dolar-v Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.
17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов делали запросы на кредитование в Приватбанке, и эти запросы всегда выполнялись (учитывая то, что банк был в их собственности и под их полным контролем), и редко возвращали их в банк, разве что с помощью новых кредитов.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:10 Ответить
А наше правосудие не судит тех кто крадет миллиардами. Зеленая тварь об этом молчит.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:14 Ответить
Так зебилы готовятся - камеры ремонтируют, тюрьмы выкупают. Прямо как Эскобар в свое время.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:54 Ответить
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 3858
показать весь комментарий
11.08.2020 19:15 Ответить
Найважливіший закон.
Як для себе написав.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:10 Ответить
без "як" - закон для підтримки гівнопрдукції Кварталу на росії.
За рахунок українського бюджету.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
Ага, правда зазвичай піднімають конкурентноспроможність вітчизняних виробників, а тут навпаки, іноземцям льготи, мабуть Голівуд на межі банкрутства.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:39 Ответить
Певно для своїх офшорних компаній постарався. І для російських партнерів.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:43 Ответить
А чому "певно"?
показать весь комментарий
12.08.2020 08:40 Ответить
Порошенко подписал указ удешевляющий производство конфет для Росии)
показать весь комментарий
11.08.2020 19:11 Ответить
Уявляю який би сморід стояв би. Хоча, й заслужений. А тут так тихо. Нарід все влаштовує.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:19 Ответить
Источник инфы? На ру.сру ссылки не проходят...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:17 Ответить
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 8998
показать весь комментарий
11.08.2020 20:30 Ответить
Зеленский, почему цену на газ повысили на сумасшедшие цифры? Повысили цену на газ, а цена за транспортировку газа больше ,чем просто цена на газ, а плюс ПДВ, этот просто ужас , что эти твари вытворяют. Люди уже в шоке, а их обдирают и обдирают каждый месяц практически.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:12 Ответить
Обрали Голобородька,то майте що маєте !!))
показать весь комментарий
11.08.2020 19:19 Ответить
Кто? Я их не выбирала и хватит тут брехни разводить порохоботские. Я олигархат не избираю, напиши себе на лбу. Олигархат - это смерть для Украины, при чем любого цвета.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:23 Ответить
В яких країнах, крім людожерських диктатур, нема олігархів по вашому?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:41 Ответить
Они не сидят в президентских креслах и не лезут управлять страной и писать законы. В РФ сидит олигархат и это по твоему нормально? Что хорошего когда страной управляют те, кто ее уничтожает уже 29 лет?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:46 Ответить
Вона у нас взагалі не голосувала, бо ждала, коли "Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте, и бесплатно покажет кино...".
показать весь комментарий
12.08.2020 07:15 Ответить
зачем же ты его выбрала ?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:21 Ответить
твой голос участвует в голосовании, даже если ты не голосуешь.

и то, что ты этого не в состоянии понять - это не оправдание
показать весь комментарий
11.08.2020 19:36 Ответить
Шоколадный тролль, ты все никак не успокоишься со своей агитацией за барыгу - олигарха, который ровно такой же как Коломойский?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:40 Ответить
Понасобиралось тут шоколадных ботов мала куча. Только Зеленского критикую, сразу набегают нечисти рогатые. Геть, твари. Все олигархи и шоколадные и зеленые и голубые - это злейшее зло для народа.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:43 Ответить
Та я шо-то не заметил, шоб Порошенко свой бизнес строил за счёт бюджета Украины, как Коломойский.

Засунь своё "ровно такой же" себе в то место, которым ты думаешь.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:44 Ответить
Все олигархи служат сатане и Порощенко также.Такие реалии, шоколада.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:47 Ответить
то есть, кроме какого-то сатаны, фактов высасывания бюджета Украины в бизнес Порошенко у тебя нет.

а вот по Бене таких фактов целый букет - от Центрэнерго до Укрнафты
показать весь комментарий
11.08.2020 19:55 Ответить
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 7930
показать весь комментарий
11.08.2020 19:27 Ответить
Этот котел для тех олигархических проституток, которые тут за олигархов агитируют.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:29 Ответить
ну так ты именно за олигарха Коломойского и агитировала, обсырая Пороха
показать весь комментарий
11.08.2020 19:37 Ответить
Шоколадная свыня такой же олигарх как и Коломойский, а ты его шакал гнилой. Агитируешь тут за барыгу уже второй год. Брысь нечистая сила. Тьфу 3 раза.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:39 Ответить
в том-то и дело, что Коломойский, которого ты привела к власти - это худший из всех украинских олигархов.

Это реальный мародёр
показать весь комментарий
11.08.2020 19:42 Ответить
№72
показать весь комментарий
11.08.2020 19:57 Ответить
Зйомки 95 кварталу повинні бути безкоштовними.🐸
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
Усє артісти толька за спасіба!
показать весь комментарий
11.08.2020 19:18 Ответить
На кооперативах 95 квартал буде безкоштовно працювати.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:19 Ответить
как говорится своя рубашка ближе к телу..

а вообще это бизнес на крови и циничноё мародёрство
показать весь комментарий
11.08.2020 19:14 Ответить
В стране больше нет проблем насколько он ограничен в своем развитии актер продолжает играть роль президента в окружении хозяев Коломойского Авакова Ермака марионетка
показать весь комментарий
11.08.2020 19:15 Ответить
А где "няньки"??!
показать весь комментарий
11.08.2020 19:16 Ответить
бо главним із всєх іскуств в странє являєтся кіно.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:17 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1133684307003873?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленая команда может не врать, только когда молчит. И то в половине случаев врет, даже когда мочит.

Я напоминаю что айтишникам обещали что-то другое.
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 4376
показать весь комментарий
11.08.2020 19:18 Ответить
а нечего народные программы отечественного производства продавать за копейки соросу
показать весь комментарий
11.08.2020 19:23 Ответить
Какие к *ерту "народные программы"? Вы создавали эти "программы"? Это ваши "копейки"? Вы их заработали? Какое вам дело за сколько они и кому продают свои собственные разработки.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:32 Ответить
при производстве программ они воздухом дышат ?

а воздух по Конституции, как и газ - достояние всего народа.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:03 Ответить
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 9112
показать весь комментарий
11.08.2020 19:28 Ответить
теперича сериал слуга народа будут снимать практически на халяву
показать весь комментарий
11.08.2020 19:22 Ответить
зареєстрував компашку в офшорах - і знімаєш в Україні практично безкоштовно.
оце так підтримка власного виробника.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:23 Ответить
Раша в восторге от нашего вождя-полководца .
показать весь комментарий
11.08.2020 19:24 Ответить
Так вони його й спорядили на такий подвиг.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:14 Ответить
А подать в международн суд на все руские кинокомпании которие 100500 фильмов и сериалов в окупированом Криму отснимали, и ошкурить их по полной программе религия непозволяет?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:36 Ответить
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 6143

вода дякуємодужедякуємодякуємо.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:56 Ответить
Противно уже на эти р*жи смотреть. Выглядят сущими ид*от*ми
показать весь комментарий
12.08.2020 07:34 Ответить
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 7051
показать весь комментарий
11.08.2020 20:13 Ответить
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е

В.А. Зеленский Полное собрание зашкваров. Киев, 2020
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 3014
показать весь комментарий
11.08.2020 20:13 Ответить
Шо, Кловуняра. используем служебное положение в личных целях? Будешь мудень отвечать и за это.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:22 Ответить
"Иностранные компании", это ЗЕ-ОФШОРчики, разумеется!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:39 Ответить
ТОВ «Грин Филмс» Green Family LTD буде знімати кіно в Україні!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:47 Ответить
Как же мы без этого закона жили!?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:52 Ответить
ДА КАК ОН ПОСМЕЛ!)))
показать весь комментарий
11.08.2020 20:56 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

· 4 ч

Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты. Безмозглый и коррумпированный ублюдок. http://zpr.io/HpJFk
показать весь комментарий
11.08.2020 22:06 Ответить
 
 