Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Согласно информации, закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст.186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.

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"Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно информации, удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и увеличению туристической привлекательности Украины.

"Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для улучшения ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики", - отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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