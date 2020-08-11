Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 г.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.
Согласно информации, закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст.186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.
Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.
"Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине", - говорится в сообщении.
Согласно информации, удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и увеличению туристической привлекательности Украины.
"Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для улучшения ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики", - отмечается в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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http://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki МОШЕННИКИ | ВТР, 2020-08-11 08:26
http://argumentua.com/print/stati/kak-kolomoiskii-i-**********-krali-dengi-iz-privatbanka-versiya-prokurorov-ssha Версия для печати
Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Перевод и адаптация издания "https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/ ТЕКСТИ ", номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1302006/download оригинале .
16. Больше десяти лет http://argumentua.com/novosti/patr-ot-svo-kishen-kolomoiskii-perev-v-tsentrenergo-na-ros-iske-vug-llya-bihusinfo-v-deo Игорь Коломойский и http://argumentua.com/reportazh/m-n-yust-ssha-ts-ino-zvinuvativ-kolomoiskogo-ta-**********a-u-krad-zhts-m-lyard-v-dolar-v Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.
17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов делали запросы на кредитование в Приватбанке, и эти запросы всегда выполнялись (учитывая то, что банк был в их собственности и под их полным контролем), и редко возвращали их в банк, разве что с помощью новых кредитов.
Як для себе написав.
За рахунок українського бюджету.
и то, что ты этого не в состоянии понять - это не оправдание
Засунь своё "ровно такой же" себе в то место, которым ты думаешь.
а вот по Бене таких фактов целый букет - от Центрэнерго до Укрнафты
Это реальный мародёр
а вообще это бизнес на крови и циничноё мародёрство
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1133684307003873?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Зеленая команда может не врать, только когда молчит. И то в половине случаев врет, даже когда мочит.
Я напоминаю что айтишникам обещали что-то другое.
а воздух по Конституции, как и газ - достояние всего народа.
оце так підтримка власного виробника.
вода дякуємодужедякуємодякуємо.
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії
В.А. Зеленский Полное собрание зашкваров. Киев, 2020
@VALMICHEL7
· 4 ч
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты. Безмозглый и коррумпированный ублюдок. http://zpr.io/HpJFk