На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке пограничника Белгород-Днестровского пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
По данным следствия, инспектор одного из отделов пограничного отряда требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за непривлечение к ответственности и содействии в незаконном пересечении государственной границы Украины гражданином Б., а также за "помощь" в незаконном перемещении через государственную границу Украины подакцизной группы товаров - табачных изделий.
11 августа, после совершения преступления, пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/
до последнего нищего. Не помажешь-- не поедешь.
Нет чтобы честно трудиться в свободное от госслужбы время. Некоторые так миллиардерами становятся Один вон за двадцать лет бессменной работы на государство ухитрился...
за один раз две своих зарплаты хапнул!