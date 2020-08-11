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На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке пограничника Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура 01

По данным следствия, инспектор одного из отделов пограничного отряда требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за непривлечение к ответственности и содействии в незаконном пересечении государственной границы Украины гражданином Б., а также за "помощь" в незаконном перемещении через государственную границу Украины подакцизной группы товаров - табачных изделий.

11 августа, после совершения преступления, пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье пограничник задержан на взятке 600 долл. за помощь в контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура 03

Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также читайте: Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6195) Одесская область (3690) пограничники (1589) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
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https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7
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11.08.2020 19:27 Ответить
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Морду можна не ретушировать. И так ясно что не брат ермака
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11.08.2020 19:26 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7
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11.08.2020 19:27 Ответить
Оце бабліщє!!! Оце задєржаніє-іржаніє!!!
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11.08.2020 19:29 Ответить
Нашли о чём писать. Вся страна сидит на взятках - от президента со своей компанией
до последнего нищего. Не помажешь-- не поедешь.
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11.08.2020 19:31 Ответить
Нищеброд...

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5569
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11.08.2020 19:51 Ответить
350 долларов... Ура! Поймали главного коррупционера

Нет чтобы честно трудиться в свободное от госслужбы время. Некоторые так миллиардерами становятся Один вон за двадцать лет бессменной работы на государство ухитрился...
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11.08.2020 20:05 Ответить
начальству не відстьогував імєл дєрзость на лічний карман - покарали...
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11.08.2020 20:15 Ответить
КОгда эти сцуки уже нажруться??!!...)))
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11.08.2020 20:34 Ответить
уть!!!!!!!!!!!
за один раз две своих зарплаты хапнул!
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11.08.2020 21:22 Ответить
 
 