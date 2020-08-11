На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке пограничника Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

По данным следствия, инспектор одного из отделов пограничного отряда требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за непривлечение к ответственности и содействии в незаконном пересечении государственной границы Украины гражданином Б., а также за "помощь" в незаконном перемещении через государственную границу Украины подакцизной группы товаров - табачных изделий.

11 августа, после совершения преступления, пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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