Офис ГПУ и посол Нидерландов Мол обсудили дальнейшее сотрудничество перед очередным заседанием суда в Гааге по сбитому Россией боингу МН17

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов и посол Королевства Нидерланды в Украине Иоганнес де Мол обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT (международной совместной следственной группе). Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки "БУК" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - цитирует Мамедова во вторник вечером пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.