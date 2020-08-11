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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Офис ГПУ и посол Нидерландов Мол обсудили дальнейшее сотрудничество перед очередным заседанием суда в Гааге по сбитому Россией боингу МН17

Офис ГПУ и посол Нидерландов Мол обсудили дальнейшее сотрудничество перед очередным заседанием суда в Гааге по сбитому Россией боингу МН17

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов и посол Королевства Нидерланды в Украине Иоганнес де Мол обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT (международной совместной следственной группе). Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки "БУК" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - цитирует Мамедова во вторник вечером пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Автор: 

Нидерланды (1615) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Мамедов Гюндуз (115) Йеннес де Мол (6)


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Топ комментарии
+1
цікаво, а кліп 95го кварталу і хору шнурьовки "горіла тесла палала" сьогодні буде?
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11.08.2020 19:54 Ответить
+1
Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17 - Цензор.НЕТ 5632
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11.08.2020 20:13 Ответить
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цікаво, а кліп 95го кварталу і хору шнурьовки "горіла тесла палала" сьогодні буде?
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11.08.2020 19:54 Ответить
Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17 - Цензор.НЕТ 5632
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11.08.2020 20:13 Ответить
А мне интересно, а с малазийцами обсуждали?
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11.08.2020 21:09 Ответить
Малайзийской стороне никто не препятствовал участию в расследовании, но их официальные лица делают весьма странные голословные заявления о, якобы, "политизированности" следствия. Участие любой стороны является добровольным, никто никого на аркане не тянет, и если для малайзийских властей продажи пальмового масла важнее совести и чести, переубеждать их никто не станет. На суд мнение Малайзии не повлияет - суду нужны факты, а не мнения.
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12.08.2020 07:39 Ответить
«Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.Источник: https://censor.net/n3213160»

Оооооооооооооо. А це вже цікаво....
Тобто, замість чіткої однозначної відповіді, проросійські врємєнщики завихляли сракою....
Намьок понятєн. Канешно случая такого не буде.
Путін не дозволить прийняти таке рішення.
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11.08.2020 20:05 Ответить
Цікаво наскільки цей Мамедов володіє державною мовою..?
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11.08.2020 20:16 Ответить
Суду і слідству це абсолютно точно нецікаво.
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12.08.2020 07:43 Ответить
Зе- перамога, тагагищи!!
Вопрос компенсаций пассажирам и компании за сбитый Ираном лайнер провален полностью. Иран воспользовавшись неумелыми и не продуманными действиями украинской стороны фактически избежал страховых санкций и полного расследования гибели рейса PS752. Зеленский обещавший помощь семьям погибших тоже не выполнил обещаний.
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12.08.2020 07:12 Ответить
Для Украины это не имеет значения, и вообще было бы странно, если бы государство боролось за частные интересы третьих лиц. Стоимость лайнера покроет страховка, если случай является страховым, т.е. предусмотрен страховым договором. Если МАУ не будет удовлетворена, авиакомпания может подать заявление в суд - суммы там немалые, десятки миллиардов долларов. Но это деньги не украинские, это личные деньги акционеров - Коломойского, Боголюбова и других.
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12.08.2020 07:56 Ответить
Интересная интерпретация . Но как это компенсирует смерти убитых иранской ракетой пассажиров ?
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12.08.2020 08:20 Ответить
Никак. Смерть пассажиров деньгами компенсировать невозможно в принципе, ибо на том свете никакая валюта не котируется. Страховка - другое дело, она включается в стоимость билетов. Некоторые пассажиры при желании могут застраховать свою жизнь, заключив ещё и отдельные договоры - это не запрещается. Пассажиры страхуются на случай смерти или вреда здоровью, и в случае смерти застрахованного страховка выплачивается их родственникам. Членов экипажей лайнеров страхуют их работодатели, а компенсация балансовой стоимости уничтоженного имущества авиакомпании (самолёта) не имеет к этому никакого отношения. Это не интерпретация, это условия договоров.
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24.08.2020 08:22 Ответить
 
 