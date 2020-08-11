Офис ГПУ и посол Нидерландов Мол обсудили дальнейшее сотрудничество перед очередным заседанием суда в Гааге по сбитому Россией боингу МН17
Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов и посол Королевства Нидерланды в Украине Иоганнес де Мол обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.
"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT (международной совместной следственной группе). Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки "БУК" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - цитирует Мамедова во вторник вечером пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.
10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оооооооооооооо. А це вже цікаво....
Тобто, замість чіткої однозначної відповіді, проросійські врємєнщики завихляли сракою....
Намьок понятєн. Канешно случая такого не буде.
Путін не дозволить прийняти таке рішення.
Вопрос компенсаций пассажирам и компании за сбитый Ираном лайнер провален полностью. Иран воспользовавшись неумелыми и не продуманными действиями украинской стороны фактически избежал страховых санкций и полного расследования гибели рейса PS752. Зеленский обещавший помощь семьям погибших тоже не выполнил обещаний.