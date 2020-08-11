В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" на 5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью столичной полиции задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задержали мужчину у почтового отделения, откуда он должен был выслать посылку с расфасованными наркотиками.

В машине злоумышленника и по месту его проживания в Киевской области в ходе обысков были обнаружены и изъяты килограмм кокаина, 400 таблеток "экстази", 500 граммов марихуаны, 50 граммов "гашиша", 300 марок ЛСД и 300 граммов псилоцибиновых грибов. Также был изъят прибор для упаковки и герметизации пакетов с наркотиками в консервные банки, фасовочные пакеты, веса, черновые записи о количестве сбыта наркотиков и гаджеты, с помощью которых делец договаривался о продаже.

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По данным полиции, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 5 миллионов гривен.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Одессы, 1983 года рождения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников схемы распространения наркотиков.

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