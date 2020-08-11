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Новости Силовики
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В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" на 5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью столичной полиции задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято товара на 5 млн грн, - Нацполиция 01

Правоохранители задержали мужчину у почтового отделения, откуда он должен был выслать посылку с расфасованными наркотиками.

В машине злоумышленника и по месту его проживания в Киевской области в ходе обысков были обнаружены и изъяты килограмм кокаина, 400 таблеток "экстази", 500 граммов марихуаны, 50 граммов "гашиша", 300 марок ЛСД и 300 граммов псилоцибиновых грибов. Также был изъят прибор для упаковки и герметизации пакетов с наркотиками в консервные банки, фасовочные пакеты, веса, черновые записи о количестве сбыта наркотиков и гаджеты, с помощью которых делец договаривался о продаже.

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В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято товара на 5 млн грн, - Нацполиция 02

По данным полиции, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 5 миллионов гривен.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Одессы, 1983 года рождения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников схемы распространения наркотиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Киев (25793) наркотики (2159) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+8
Зеля?!)
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11.08.2020 19:55 Ответить
+8
Спалился на том что указал в накладной вес посылки до тысячных.
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11.08.2020 20:00 Ответить
+6
Дурилка картонная. Попытался на рынок ментовни влезть без спроса.
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11.08.2020 19:56 Ответить
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Зеля?!)
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11.08.2020 19:55 Ответить
зелю Авакян снабжает
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11.08.2020 19:58 Ответить
Та понятно, шо авакян. Крепко поцан на должности укоренился. Може шо-то знает про нашего найвпливовішого ідійота **********?!)
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11.08.2020 20:11 Ответить
дозу))) точно выверенную дозу ))))
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11.08.2020 20:41 Ответить
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11.08.2020 21:51 Ответить
Масштаб не тот.
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11.08.2020 20:42 Ответить
не ЗЕля ,а КОка.
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11.08.2020 20:58 Ответить
Дурилка картонная. Попытался на рынок ментовни влезть без спроса.
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11.08.2020 19:56 Ответить
Когда был ленин маленький
С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной...
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11.08.2020 20:02 Ответить
В стране,где родился,где строил и рос
Великий всевидящий ленин,
Какой-то паршивый,пошарпанный пес
Затеял пору обновлений...)))
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11.08.2020 20:12 Ответить
Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Зелин Владимир БенИч.(
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11.08.2020 20:16 Ответить
ой, пля, угроза! Смотри!
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11.08.2020 21:15 Ответить
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11.08.2020 20:26 Ответить
Они просто не знали, шо то был найвпливовіший в усьому Світі буба криворожскій!) А то б не затримували. Ну взяли б развєшо трішки грошей...)
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11.08.2020 20:04 Ответить
там еще у уроженеца Кривого Рога на тесле поискать можно
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11.08.2020 19:56 Ответить
тесла фсё... спалили... (так не доставайся же ты никому))))
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11.08.2020 20:43 Ответить
Кокса на 5лямов .... Мощная крыша раз так развернулся.... Завтра в раде будет ломка/ухода)))))
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11.08.2020 19:58 Ответить
Первое фото подкачало!
Все вроде бы правильно: есть кокс, Рэйндж Ровер, но никакого стиля!
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11.08.2020 19:59 Ответить
точку нелоха подлый рюкзаков накрыл....
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11.08.2020 19:59 Ответить
Кокаїн - наркотик еліт, людина хотіла приносити радість простим людям. Але не зареєстрував свій ФОП на міжнародну торгівлю
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11.08.2020 20:00 Ответить
Я - маленькая лошадка,
И мне живётся несладко.
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день, и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег,
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать, мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать, валяться и брыкаться,
Чтобы были друзья или хотя бы один,
Но я работаю как волк, в моей тележке кокаин.
Я умру очень рано, и я знаю об этом:
Может быть, не весной, может быть, ранним летом,
Я люблю слушать песни и костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин.
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11.08.2020 20:02 Ответить
Носков?
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11.08.2020 20:32 Ответить
Аматори збивають ціну, офіциос жорстоко покарає
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11.08.2020 20:36 Ответить
Найк Борзов.
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11.08.2020 20:37 Ответить
Спалился на том что указал в накладной вес посылки до тысячных.
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11.08.2020 20:00 Ответить
хтось надел жёлтые штаны без лицензии офиса с мендельштрассе...
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11.08.2020 20:15 Ответить
Киву взяли?
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11.08.2020 20:15 Ответить
дрочуна?
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11.08.2020 20:18 Ответить
Онан варвара
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11.08.2020 20:28 Ответить
Надо развивать бизнес в Украине-игральный,наркотики,шлюхи-как раз те области бизнеса,которые так удны Стране. От зеленых с любовью.
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11.08.2020 20:24 Ответить
***
- алло! мы хотим заказать дорожку! скока скока??? вы там совсем аху***... шо?...аааа! так это не боулинг? оооо...пардон!
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11.08.2020 20:46 Ответить
Все що людям полегшує життя без великих затрат, мирова еліта забороняє. Поперше: - чернь не повинно жити щасливо, по-друге можно заробити шалені гроші. Між воєнних років (між І і ІІ світовими войнами) кокаїн продавали в аптеках, як ліки від нежиті.
Коноплю козаки добавляли в тютюн, щоб у походах не вживати алкоголь, люди робили своє життя більш яскравим, а світова влада сказала:"Ні". Народ повинен працювати і бухати на вихідні.
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11.08.2020 20:54 Ответить
Бухими легше управляти. А від психоделіків у людей розвивається "надлишкова" креативність, починають боротися за мир у всьому світі - якій владі таке треба?
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11.08.2020 21:41 Ответить
Аргентинский? Конфискат срочно сдать на хранение в ОП, а то запасы заканчиваются.
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11.08.2020 20:56 Ответить
Зачем писать цену????? Разве можно легально это все купить? В любом государстве? Вот к чему цена, ущерб государству чтоли в ее размере что ли...
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11.08.2020 21:00 Ответить
Бедный Вова. Где же он теперь харчеваться будет?
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11.08.2020 21:06 Ответить
https://twitter.com/atipovyiUkr

https://twitter.com/atipovyiUkr Атиповий Атипун https://twitter.com/atipovyiUkr @atipovyiUkr https://twitter.com/atipovyiUkr/status/1293105747723788288 9 ч

Машину Богдана спалили, щоб шарій не міг зібрати біоматеріал Зєлєнского - джерело
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11.08.2020 21:11 Ответить
У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2425
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11.08.2020 21:18 Ответить
Он работал без кассового аппарата
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11.08.2020 21:27 Ответить
От ***! Где то пачками ловят наркоторговцев... нарко магазины закрывают...
А мне , блин , хоть бы какой никакой задрипаный "закладочник" попался б,
что бы ограбить его эдак грамм на десять !
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11.08.2020 21:28 Ответить
Вчера ко мне возле метро какой-то придурок подкатил, сует типа визитки приговаривая:"Оружие, наркотики". "Не"-говорю, "я по бабам". Отстал.
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11.08.2020 21:53 Ответить
Честно?
Всё мля! Машину нах - буду ездить только пешком! Туда - сюда только метром...
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11.08.2020 21:57 Ответить
задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" ...главному эксперту качество плана не пондравилось. Убрали, не хрен туфту гнать.
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12.08.2020 08:15 Ответить
 
 