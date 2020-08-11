В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" на 5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью столичной полиции задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители задержали мужчину у почтового отделения, откуда он должен был выслать посылку с расфасованными наркотиками.
В машине злоумышленника и по месту его проживания в Киевской области в ходе обысков были обнаружены и изъяты килограмм кокаина, 400 таблеток "экстази", 500 граммов марихуаны, 50 граммов "гашиша", 300 марок ЛСД и 300 граммов псилоцибиновых грибов. Также был изъят прибор для упаковки и герметизации пакетов с наркотиками в консервные банки, фасовочные пакеты, веса, черновые записи о количестве сбыта наркотиков и гаджеты, с помощью которых делец договаривался о продаже.
По данным полиции, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 5 миллионов гривен.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Одессы, 1983 года рождения. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников схемы распространения наркотиков.
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С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной...
Великий всевидящий ленин,
Какой-то паршивый,пошарпанный пес
Затеял пору обновлений...)))
Все вроде бы правильно: есть кокс, Рэйндж Ровер, но никакого стиля!
И мне живётся несладко.
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день, и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег,
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать, мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать, валяться и брыкаться,
Чтобы были друзья или хотя бы один,
Но я работаю как волк, в моей тележке кокаин.
Я умру очень рано, и я знаю об этом:
Может быть, не весной, может быть, ранним летом,
Я люблю слушать песни и костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин.
- алло! мы хотим заказать дорожку! скока скока??? вы там совсем аху***... шо?...аааа! так это не боулинг? оооо...пардон!
Коноплю козаки добавляли в тютюн, щоб у походах не вживати алкоголь, люди робили своє життя більш яскравим, а світова влада сказала:"Ні". Народ повинен працювати і бухати на вихідні.
https://twitter.com/atipovyiUkr Атиповий Атипун https://twitter.com/atipovyiUkr @atipovyiUkr https://twitter.com/atipovyiUkr/status/1293105747723788288 9 ч
Машину Богдана спалили, щоб шарій не міг зібрати біоматеріал Зєлєнского - джерело
А мне , блин , хоть бы какой никакой задрипаный "закладочник" попался б,
что бы ограбить его эдак грамм на десять !
Всё мля! Машину нах - буду ездить только пешком! Туда - сюда только метром...