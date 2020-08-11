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НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. ФОТО

НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя ОАСК Павла Вовка и еще шестерых судей этого суда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле в коридоре" подозрения главе суда Вовку и еще 4 судьям

НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП 01
НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП 02
НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП 03
НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП 04

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Автор: 

НАБУ (4241) розыск (844) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+34
Класс!.. лучшая новость за день!..
ну, теперь совместно с ФБР выявить денежные депозиты и счета, доли в спа-курортах и гостиницах, арестовать это все, и суммарно около + 100 млн баксов в бюджет Украины..
кстати, а как там судья Емельянов и его кореш бывший председатель Высш хоз суда поживают?!
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11.08.2020 20:22 Ответить
+19
Да, не было! При Порохе судья Вовк был отстранен от должности!
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11.08.2020 20:26 Ответить
+18
А они разве не на рабочем месте? Зачем этот цирк?
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11.08.2020 20:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Все же у некоторых проблемы с матчастью...

Дела - не "будут" передаваться, а в множестве переданы и рассматриваются судом. Передаются и новые.
"У період роботи з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 5996 справ та матеріалів
У першому півріччі 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 203 кримінальних провадження стосовно 409 осіб"
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/analyses/justice_07.2020.pdf


Касательно приговоров, которых "нет":
В период до 30.06.2020 уже осуждены 10 человек
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/data/conviction_punishment/07.2020.pdf

В т.ч., примеры:
15 июня 2020
"ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком

Депутата Киевсовета приговорили к пяти годам лишения воли."
https://rus.lb.ua/pravo/2020/06/15/459845_visshiy_antikorruptsionniy_sud_vines.html

6 августа 2020

Высший Антикорсуд вынес пятый тюремный приговор
Экс-директор предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" получил 8 лет тюрьмы за растрату 8,6 млн гривен.
https://rus.lb.ua/news/2020/08/06/463382_visshiy_antikorsud_vines_pyatiy.html

Но самый замечательный результат - этот, ибо на таких лиц управы в стране не было никогда. А ВАКС - таки принял решение против "коллеги". Это - первый прецедент в отношении лица такого уровня :

3 августа 2020
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку Его подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей ОАСК.
https://rus.lb.ua/society/2020/08/03/463224_vaks_izbral_meru_presecheniya_glave.html
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13.08.2020 00:12 Ответить
Ну и рожи! Тут никакого суда не нужно, что бы объявить их вне закона.
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11.08.2020 22:16 Ответить
об такие морды шестимесячных поросят хорошо бить.... так долго им что-то там вручали, что успели добежать до канадской границы. Украину пора переназвать на северно-африканскую республику. Патриоты руско и украиноговорящие, ватники и вышиватники, голодранцы и средний класс, прошу поддержать, смотрите петицию на сайте зеленопузого клоуна
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11.08.2020 22:23 Ответить
Ну и рожи, типа "их разыскивает милиция!" ))
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11.08.2020 22:24 Ответить
так вот теперь типа и разыскивает
правда, совсем другой вопрос - а найдет ли?
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11.08.2020 23:42 Ответить
Лица дегенератов.
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11.08.2020 22:34 Ответить
Але й морди, я вам скажу...
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11.08.2020 22:48 Ответить
Вони, як Портнов, будуть "ховатися", а їх будуть дуже "шукати"..Інтерпол пошле Україну, як завжди на.....Через років 5-ть вони повернуться, скажуть, що сиділи в Україні та не ховались...., їм виплатять по 5-ть млн. зарплатні за вимушений прогул, бо їх ніхто не звільнить без вироку суду...вони так і будуть суддями, як зараз..Грошей у них вистачить ще років на тисячу та ще й залишаться...Зеленський з своїми слугами з 95 кварталу їм ще співати буде на корпоративах у ВСП та КСУ....Яка ганьба нашій владі, що ВСІ ЦІ ПОКИДЬКИ вже за кордоном, а отримують зарплатню від України та є дійсними суддями!!
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11.08.2020 23:07 Ответить
просто махровая, вкрай обнаглевшая от безнаказанности судейская мразь. так ее!
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11.08.2020 23:07 Ответить
О, наконец-то! на экранах страны - любимый трэш!!! отпускаем-догоняем! а кто не спрятался - .... не виноват!
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11.08.2020 23:40 Ответить
Паша "Судья" Волк и шесть членов его банды...))
НАБУ оголосило в розшук голови ОАСК Вовка і ще шістьох суддів цього суду - Цензор.НЕТ 4998
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11.08.2020 23:41 Ответить
В Антарктиду их в одних трусиках и майке, понятно что обратно не смогут вернуться, ведь это не Мальдивы и сразу же сработает судовая реформа
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12.08.2020 00:45 Ответить
Вывесит на всех вокзалах, во всех учреждениях, магазинах, остановках общественного транспорта!
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12.08.2020 02:25 Ответить
Можно вывешивать где угодно, только они уже давно в далеких странах тратят наварованные денежки.
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12.08.2020 10:45 Ответить
МОРДЫ УКРАИНСКОГО ПРАВОСУДИЯ.
ДРУГИХ МОРД ДЛЯ ВАС НЕТ.
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12.08.2020 02:37 Ответить
Гавнюк, как там запоребриковое правосудие?
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12.08.2020 08:11 Ответить
Це "морди" не для українського народу. Це - ПАЛАЧІ УКРАЇНИ. Судити їх буде Народний Трибунал. Інші суди в Україні не здатні захищати Конституцію, Життєвий Простір українців, Безпеку в Україні, Державні Ознаки!
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12.08.2020 04:41 Ответить
Про Вовка промовка.
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12.08.2020 07:45 Ответить
Вовки зграями в судах,а ми и не знали.
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12.08.2020 11:02 Ответить
Блин! Если бы еще назначили вознаграждение за их головы.
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12.08.2020 08:30 Ответить
Та краще за шкури винагороду призначити... На підлогу постелити при вході до суду, як нагадування та пересторога для інших судей!!! Тай не витрачати державні кошти на суди над ними і на буцигарню для тих злодіїв!!!
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12.08.2020 18:45 Ответить
Вот по этому нужно все менять в этой системе. Сперва арест на 72 часа,затем к прокурору и в каталажку до суда. А там если наколядувало больше чем на 100000 тыс. дырку между рог и полная конфискация. Вот тогда, будит все работать правильно и без заоблачных зарплат.
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12.08.2020 10:20 Ответить
Как обычно. Долго, очень долго предупреждают что пора дергать со страны, а когда достаточно далеко сбежали, тогда можно и в розыск подавать. Но это еще не значит что их будут искать по-настоящему.
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12.08.2020 10:42 Ответить
Ничего сложного.
Сколько платят? Это предложение найти....
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12.08.2020 10:58 Ответить
Дай Бог, дай Бог....
Если посадят - будет Зеле серьёзный плюс, это не про Порошенко гавниться!
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12.08.2020 15:58 Ответить
ЗЕлепух сам на стрьомі від ФБР... Щоб бувай разом з Каломойшенським не залетіти на одну парашу з шконкою!
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12.08.2020 18:51 Ответить
Они что уже успели сбежать? или ещё в Украине находятся?
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12.08.2020 18:28 Ответить
"12345 я йду шукать, хто не заховався..." А цікаво, в тій грі в хованки, скільки фори часу їм дали, щоб сховатись! Бо інакше вже б мали бути стриножені і в стойлі на цугундер!!!
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12.08.2020 18:58 Ответить
"...одни только свиные рыла вместо лиц..." "Ревизор" Н.В.Гоголь.
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12.08.2020 22:46 Ответить
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