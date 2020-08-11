НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. ФОТО
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя ОАСК Павла Вовка и еще шестерых судей этого суда.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе".
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
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Дела - не "будут" передаваться, а в множестве переданы и рассматриваются судом. Передаются и новые.
"У період роботи з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 5996 справ та матеріалів
У першому півріччі 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 203 кримінальних провадження стосовно 409 осіб"
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/analyses/justice_07.2020.pdf
Касательно приговоров, которых "нет":
В период до 30.06.2020 уже осуждены 10 человек
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/data/conviction_punishment/07.2020.pdf
В т.ч., примеры:
15 июня 2020
"ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком
Депутата Киевсовета приговорили к пяти годам лишения воли."
https://rus.lb.ua/pravo/2020/06/15/459845_visshiy_antikorruptsionniy_sud_vines.html
6 августа 2020
Высший Антикорсуд вынес пятый тюремный приговор
Экс-директор предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" получил 8 лет тюрьмы за растрату 8,6 млн гривен.
https://rus.lb.ua/news/2020/08/06/463382_visshiy_antikorsud_vines_pyatiy.html
Но самый замечательный результат - этот, ибо на таких лиц управы в стране не было никогда. А ВАКС - таки принял решение против "коллеги". Это - первый прецедент в отношении лица такого уровня :
3 августа 2020
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку Его подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей ОАСК.
https://rus.lb.ua/society/2020/08/03/463224_vaks_izbral_meru_presecheniya_glave.html
правда, совсем другой вопрос - а найдет ли?
ДРУГИХ МОРД ДЛЯ ВАС НЕТ.
Сколько платят? Это предложение найти....
Если посадят - будет Зеле серьёзный плюс, это не про Порошенко гавниться!