В Харьковском погранотряде выявлен военнослужащий, ранее "служивший" в бандформировании "Оплот" на Донбассе. ФОТО
Пограничник, в прошлом состоявший в НЗФ "Оплот", выявлен в Харьковском пограничном отряде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и до февраля 2015 года находился в составе НЗФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие", - говорится в сообщении.
В январе 2015 года подразделение, в котором проходил "службу" задержанный, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал для проживания в г. Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.
Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Пограничнику вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.
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мастера инсталляции заревнуют..
Тот факт что до Медведчука не добрались не означает что не придет его время
Девіз совкових прапорщиків.
Особиста за такое надо привлечь к ответственности вместе с оплотчиком...
Поступило вказивка с верхнего штаба...на должность начальника склада брать только неместных с положительными характеристиками...
И тут раз и вакансия нарисовалась...И подкатывает сверчек не местный и характеристики уже готовы...подходит по всем параметрам...и все уже подписали ему папирець включая особиста с которым тот побеседовал..собираемся идти к командиру...И тут замполит 2-го бата..ребята в зеньки ему гляньте внимательно...ну мы стоим и??!!!...Он же вор...у него же на морде написано...И какого черта он поперся из Днепра в Бессарабию???
Ну давай запросы подавать в ту часть где служил...оказалось брал в долг и не отдавал, подозревался в кражах личных вещей ит.д и тп...
филиал фсб занят более важными вещами