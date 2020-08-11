РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7552 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
21 157 58

В Харьковском погранотряде выявлен военнослужащий, ранее "служивший" в бандформировании "Оплот" на Донбассе. ФОТО

Пограничник, в прошлом состоявший в НЗФ "Оплот", выявлен в Харьковском пограничном отряде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Харьковском погранотряде выявлен военнослужащий, ранее служивший в бандформировании Оплот на Донбассе 01

"Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и до февраля 2015 года находился в составе НЗФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие", - говорится в сообщении.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил "службу" задержанный, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал для проживания в г. Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе. ВИДЕО

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Пограничнику вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.

Автор: 

Госпогранслужба (6641) пограничники (1589) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Харьковщина (5577) наемники рф (2094)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
А вот зачем рожу заретушировали? Таких "героев-обдроченцев" надо знать в лицо
показать весь комментарий
11.08.2020 20:22 Ответить
+30
у этих тварей родина там где колбаса
показать весь комментарий
11.08.2020 20:26 Ответить
+18
... но в раде таких больше половины.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не про кляту? Не Цікаво.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:19 Ответить
переобуйте оплотовца в розовые галифе...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:21 Ответить
а можно и в деревянный макинтош, не?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:25 Ответить
розовые галифе в деревянном макинтоше?
мастера инсталляции заревнуют..
показать весь комментарий
11.08.2020 20:28 Ответить
а если ещё добавить белые тапочки....
показать весь комментарий
11.08.2020 20:29 Ответить
у этих тварей родина там где колбаса
показать весь комментарий
11.08.2020 20:26 Ответить
В Лисичанском тоже был в том году такой же случай
показать весь комментарий
11.08.2020 20:21 Ответить
И кто больше вреда нанес, он или Медведчук?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:21 Ответить
Оба.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:48 Ответить
Не аргумент.
Тот факт что до Медведчука не добрались не означает что не придет его время
показать весь комментарий
12.08.2020 11:35 Ответить
А вот зачем рожу заретушировали? Таких "героев-обдроченцев" надо знать в лицо
показать весь комментарий
11.08.2020 20:22 Ответить
Може сепарня і в ЗСУ "служить"
показать весь комментарий
11.08.2020 20:23 Ответить
Если раскаялись и готовы искупить кровью, то почему бы и нет?
показать весь комментарий
11.08.2020 21:06 Ответить
Потому что никто их не примет.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:26 Ответить
если бы было так ... у нас даже пропаганды в этом направлении не ведется, (раньше, правда, немного было, чисто для очистки совести, наверное, для тех кто "стоял на блокпостах и не участвовал").
показать весь комментарий
11.08.2020 23:11 Ответить
... но в раде таких больше половины.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:24 Ответить
Прочла "порноотряде"
показать весь комментарий
11.08.2020 20:24 Ответить
хто про що думає...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:30 Ответить
але задумка непогана...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:33 Ответить
Хто про що
показать весь комментарий
11.08.2020 20:38 Ответить
Всі по різному заробляли на життя, будівельник завжди думає про цеглу, а ...
показать весь комментарий
11.08.2020 21:17 Ответить
Мне нравится ход ваших мыслей - сразу видно, что вы знаете толк в извращениях!
показать весь комментарий
12.08.2020 05:20 Ответить
Так он исправился и решил верой и правдой служить Украине, или его посадят на госпаёк за граты?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:26 Ответить
Обменяют на таксиста при следующем обмене.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:33 Ответить
А могут и на бомжа поменять.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:38 Ответить
Він з гіві та моторИлою служив?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:26 Ответить
Так він контрактник
показать весь комментарий
11.08.2020 20:27 Ответить
От "дивина"...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:29 Ответить
"Отличное фото", и что самое главное, рожа очень чётко видна.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:39 Ответить
Просто шок и сколько у нас таких служит в том числе на границе, и по ночам пропускают туда сюда за поребрик.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:40 Ответить
наивный? контрабас с РФ не прекращался ни на день!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:54 Ответить
Та ты шо, а Я надеялся и верил что у нас везде кристально чистые сотрудники начиная с оаск.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:59 Ответить
Так сложилось, что в Украине даже сантехник коррупционер.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:23 Ответить
Так же как в ЕС и с ЕС, даже в штатах на границе с Мексикой контрабас идет постоянно. Пограничников не хватает, служить никто не хочет набирают по объявлению, срочников берут все больше и больше.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:21 Ответить
Где би не работать, лишь би не работать.
Девіз совкових прапорщиків.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:41 Ответить
Шикарное, традиционное фото урода. Как обычно, можно обезьяну посадить...какая разница кого ретушировать?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:51 Ответить
И он еще не начальник погранотряда?! Проклятый аргентинский кокс так долго не отпускает ЗЕ!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:52 Ответить
Выходит По употреблял, ведь он завербовался во времена По, выходит По тоже наркоман, или ты ошибся?
показать весь комментарий
11.08.2020 21:24 Ответить
Он долго скрывал свое прошлое, но после вскрытия, ЗЕбобик должен был его назначить, минимум, начальником погранотряда. Ведь хомчака-иловайского он назначил на высшую должность в ВСУ. А что там употреблял По - не знаю. Никогда его не уважал и его сторонником не был. А вот ты, точно, идешь с ЗЕ по одной "дорожке".
показать весь комментарий
11.08.2020 21:40 Ответить
Ой ! Читать такое страшно! И не из-за этого засранца ,а из-за тех, кто его проверял ,допускал до службы в ПОГРАН войске ....Вы совсем опутинели?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:54 Ответить
Его зовут По-ро-ше-н-ко! Это он и начал развал ВСУ и силовиков, и принес стали набирать всех подряд, в том числе и этого.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:26 Ответить
Убейся об стенку, холуй путинский.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:42 Ответить
Нужно срочно вернуть Пороха пускай разваливает дальше,тогда бойцам на передовой но что у них забрали точно вернут.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:46 Ответить
Без лица не считается.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:55 Ответить
Не, ну что, гэпа поцанчика своего пристроил. Отстегньот колясочнику копеечку малую на хлебушек.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:06 Ответить
При чем тут Гепа? Он что, есть командиром ХПЗ?
показать весь комментарий
11.08.2020 21:26 Ответить
Гэпа - хазяин этих титуханов! Гэпа ненавидит Украину и только и ждёт, когда *уйло сюда привалит. У него каравай уже засох.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:33 Ответить
Так такого лайна в МВС де керує Сабаков багато... мусорья 90 % зрадники.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:39 Ответить
Зато он собрал все справки и характеристики...
Особиста за такое надо привлечь к ответственности вместе с оплотчиком...
показать весь комментарий
11.08.2020 21:41 Ответить
А налогичный случай был у нас в части...
Поступило вказивка с верхнего штаба...на должность начальника склада брать только неместных с положительными характеристиками...
И тут раз и вакансия нарисовалась...И подкатывает сверчек не местный и характеристики уже готовы...подходит по всем параметрам...и все уже подписали ему папирець включая особиста с которым тот побеседовал..собираемся идти к командиру...И тут замполит 2-го бата..ребята в зеньки ему гляньте внимательно...ну мы стоим и??!!!...Он же вор...у него же на морде написано...И какого черта он поперся из Днепра в Бессарабию???
Ну давай запросы подавать в ту часть где служил...оказалось брал в долг и не отдавал, подозревался в кражах личных вещей ит.д и тп...
показать весь комментарий
11.08.2020 21:49 Ответить
ничего удивительного
филиал фсб занят более важными вещами
показать весь комментарий
11.08.2020 21:54 Ответить
при каждой воиской части есть особый отдел, тут большой вопрос к харьковскому СБУ
показать весь комментарий
11.08.2020 22:07 Ответить
А сколько таких в Офисе Президента?
показать весь комментарий
11.08.2020 22:12 Ответить
Ну хоть от призыва не слинял в отличии от преза.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:41 Ответить
Вже тут написали - продовжу. Не захищаю цього бандюгу але починати треба з резидента ФСБ "козиря" в чиєму офісі "служить" президентом ЗЕклоун потім можна взятись за "медведчуків" з "рабіновичами" "бойками" і "дкркачами" дивись з часом може руки дійдуть і до нашого "СБУ" з прокуратурами і судами. Ой щось я розмріявся і чисто забув де я живу.
показать весь комментарий
12.08.2020 08:43 Ответить
Его нужно "понять и простить"
показать весь комментарий
12.08.2020 08:54 Ответить
 
 