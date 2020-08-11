В Харьковском погранотряде выявлен военнослужащий, ранее "служивший" в бандформировании "Оплот" на Донбассе. ФОТО

Пограничник, в прошлом состоявший в НЗФ "Оплот", выявлен в Харьковском пограничном отряде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и до февраля 2015 года находился в составе НЗФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие", - говорится в сообщении.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил "службу" задержанный, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал для проживания в г. Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

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Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Пограничнику вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.