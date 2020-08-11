Евросоюз не исключает введения мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель
Анализ отношений Евросоюза с Беларусью после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорится в сообщении, распространенном в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - отмечается в документе.
В заявлении от имени Евросоюза подчеркивается, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов. "В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам", - считает Боррель.
При этом он подчеркивает, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".
"Государственные власти, - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, - применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".
"Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - заявил глава европейской дипломатии.
Он отметил, что "народ Беларуси заслуживает лучшего".
Боррель призвал политическое руководство Беларуси "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия".
"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - заверил глава европейской дипломатии от имени 27 государств-членов Европейского союза.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
Добре, що маємо в РБ протести проти свавілля. Але, нажаль, вони не мають лідера, тому приречені. НМВД.
Розкрасти країну не дав - усе тільки собі забрав та Московії продав. А вже в борги загнав (до московитів в першу чергу) так, що після нього гамерикам з гейропами знову доведеться гуманітарку гнати літаками-поїздами аби голоду не було.
На жаль, Білорусію після Луки чекає шлях Венесуели мадурської.
Одне точно - чим пізніше Білорусь позбудеться Луки, тім гірше будуть наслідки для білорусів.
які вони кумедні, ті ЄВРОСєки...
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https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45
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а пам'ятаєте тезу "Майдан без політиків", яку в Україні розганяли деякі недорогенькі?
тепер ми бачимо наочно, чим закінчуються такі протести
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292921374105903109 21 ч
Лайфхак.
Як вивести людей на опіздюлювання, їх злити і уїбати в невідомому напрямку.
У нас помню такий Мустафа Найем і Єгор Соболєв були. Які студентів під беркутню підклали, а самі уїбенили в невідомому напрямку.
Гончаренко из ЕС зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов и нелегитимности президента Лукашенка!
Чи Пуйлович грошенят підкинув.
Сябрам подобався "совковий заповідник".
мешками с бульбой битые...
с мозгами лукашенком кастрированными...
с мозолями на языке от жополизства страдающие...
Оставьте их в покое пока главного усатого идиота не забьют палками на площади)
БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.
Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:
- Тихановская - кукла Путина;
- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.
Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.
Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.
Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).
Да, возможно повторение армянского сценария.
Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.
Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.
На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?
Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.
Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.
Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!
UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
Но не слишком ли мы высокого мнения о себе? Когда же мы начнем поддерживать гражданское общество у себя в Украине, причем правильно поддерживать. Чтобы оно наконец начало рождать новых, нормальных лидеров? Почему у НАС нет нормальных лидеров? Если бы были, то люди не выбирали бы по приколу клоуна олигарха. И не надо рассказывать, что Порох золото, а это народ такой, что голосует не за тех, то есть не за золотого Пороха.
ждем следующей волны синусоиды,когда 50 примкнут к пассионариям
сами виноваты - 26 лет терпеть... терпилы
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https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293244763370663938 35 мин
Евросоюз может направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.
Похоже, в данном случае товарищ хотел снова завести впавшую в уныние протестную публику Беларуси.
Частично может быть. Но я уверена, что государственность он сдавать не будет. А это главное.