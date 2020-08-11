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Новости Революция в Беларуси
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Евросоюз не исключает введения мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

Евросоюз не исключает введения мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

Анализ отношений Евросоюза с Беларусью после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорится в сообщении, распространенном в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - отмечается в документе.

В заявлении от имени Евросоюза подчеркивается, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов. "В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам", - считает Боррель.

При этом он подчеркивает, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

"Государственные власти, - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, - применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

"Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - заявил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что "народ Беларуси заслуживает лучшего".

Боррель призвал политическое руководство Беларуси "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия".

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - заверил глава европейской дипломатии от имени 27 государств-членов Европейского союза.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) санкции (11580) Боррель Жозеп (784) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Страшно то как . Может сначала озабоченность ?
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11.08.2020 20:45 Ответить
+6
евросоюз не исключает?
можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
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11.08.2020 20:42 Ответить
+6
Может введут, а может и нет. Всё в мире относительно и непредсказуемо, а тем более старые пердуны из Евросоюза.
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11.08.2020 20:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это против луки ?
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11.08.2020 20:37 Ответить
Наивные ,ну сколько можно ?
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12.08.2020 00:56 Ответить
Кто же эти лица? Интересно....
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11.08.2020 20:37 Ответить
Свита Лукавого !
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11.08.2020 20:53 Ответить
пару директоров школ и учителей из изберкомиссий получат запрет на выезд из их курятника в цивилизованный мир. ну, может, есчо счета их арестуют и всю зарубежную недвижимость.
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11.08.2020 20:40 Ответить
евросоюз не исключает?
можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
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11.08.2020 20:42 Ответить
Торгуються.
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11.08.2020 20:44 Ответить
А хтось бодай щось уже довів? Чи маємо лише брехливу заяву луки про його 80% проти брехливої заяви тіхановської про її 80%? А далі дивимось хто симпатичніший і ухвалюємо рішення.
Добре, що маємо в РБ протести проти свавілля. Але, нажаль, вони не мають лідера, тому приречені. НМВД.
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11.08.2020 20:43 Ответить
В том и дело, что в такой ситуации выборы теряют легитимность.
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11.08.2020 20:46 Ответить
Лукавый 100% й диктатор ! И какие вообще могут быть выборы при диктатуре ?!
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11.08.2020 20:58 Ответить
Такі, наприклад, як за Кучми.
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11.08.2020 21:23 Ответить
так цей диктатор хоч розкрасти країну не дав....а наші демократи тільки країну в борги загнали....
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11.08.2020 22:14 Ответить
Ги.ги.

Розкрасти країну не дав - усе тільки собі забрав та Московії продав. А вже в борги загнав (до московитів в першу чергу) так, що після нього гамерикам з гейропами знову доведеться гуманітарку гнати літаками-поїздами аби голоду не було.
На жаль, Білорусію після Луки чекає шлях Венесуели мадурської.
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11.08.2020 22:31 Ответить
ну добре, а взамін Лукашенка хто - куховарка с кацепетівки?
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11.08.2020 22:42 Ответить
Хтось то буде, Лука не вічний, як і москальська годувальгиця. Як і хунта, що стоїть за Лукою.

Одне точно - чим пізніше Білорусь позбудеться Луки, тім гірше будуть наслідки для білорусів.
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11.08.2020 23:34 Ответить
ДРУГИМ не дал...
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12.08.2020 09:02 Ответить
Может введут, а может и нет. Всё в мире относительно и непредсказуемо, а тем более старые пердуны из Евросоюза.
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11.08.2020 20:44 Ответить
так что бацькина песня про бандитов вагнеровцев выдала его))))бандитов-фашистов называть ребятами(((это жесть!!!с шевронами как у фашистов "наша работа смерть!!!!нужны еще доказательства???
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11.08.2020 20:44 Ответить
Страшно то как . Может сначала озабоченность ?
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11.08.2020 20:45 Ответить
Он отметил, что "народ Белоруссии заслуживает лучшего".Источник: https://censor.net/n3213167

які вони кумедні, ті ЄВРОСєки...
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11.08.2020 20:56 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45

https://twitter.com/mykolayovych45

а пам'ятаєте тезу "Майдан без політиків", яку в Україні розганяли деякі недорогенькі?
тепер ми бачимо наочно, чим закінчуються такі протести
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11.08.2020 20:57 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292921374105903109 21 ч

Лайфхак.
Як вивести людей на опіздюлювання, їх злити і уїбати в невідомому напрямку.
У нас помню такий Мустафа Найем і Єгор Соболєв були. Які студентів під беркутню підклали, а самі уїбенили в невідомому напрямку.
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11.08.2020 21:23 Ответить
Из серии зашкваров депутатов:
Гончаренко из ЕС зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов и нелегитимности президента Лукашенка!
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11.08.2020 20:59 Ответить
Єврпопікі, а вам не пікуй?
Чи Пуйлович грошенят підкинув.
Сябрам подобався "совковий заповідник".
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11.08.2020 20:59 Ответить
Зе🤢🤡👃🏻🎹💩жопики ,так это ж вы ,видите в глазах ***** мир!
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12.08.2020 01:05 Ответить
Ой як страшно аж жуть
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11.08.2020 21:01 Ответить
лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси привлекать или наказывать глупо! Они,
мешками с бульбой битые...
с мозгами лукашенком кастрированными...
с мозолями на языке от жополизства страдающие...

Оставьте их в покое пока главного усатого идиота не забьют палками на площади)
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11.08.2020 21:11 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVbYXsHKKFyyXgD1L5iUNaCFpG2xnmRBi7oNnIyGNLeE8bvCBe5qk8b7JXtRfDH7hSQD3ct5AtOpCY4gUiw23NMDzmTQ33PGOuZvRuC6TtnYacXiFKo8CpMiEYwUo45vkM&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.

Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:

- Тихановская - кукла Путина;

- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.

Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.

Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.

Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).

Да, возможно повторение армянского сценария.

Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.

Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.

На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?

Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.

Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.

Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!

UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
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11.08.2020 21:17 Ответить
В чем-то правильно сказано: Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров.
Но не слишком ли мы высокого мнения о себе? Когда же мы начнем поддерживать гражданское общество у себя в Украине, причем правильно поддерживать. Чтобы оно наконец начало рождать новых, нормальных лидеров? Почему у НАС нет нормальных лидеров? Если бы были, то люди не выбирали бы по приколу клоуна олигарха. И не надо рассказывать, что Порох золото, а это народ такой, что голосует не за тех, то есть не за золотого Пороха.
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11.08.2020 21:51 Ответить
ну ненадо уж так самоуничижительно...ничего в нас ненормального нет.в любой стране мира10-20% пассионариев,30% ретроградов и около 50% болота,которое примкнет то к одним,то к другим.
ждем следующей волны синусоиды,когда 50 примкнут к пассионариям
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11.08.2020 22:26 Ответить
Я говорю о том, что нам надо заниматься рождением и лелеянием лидеров для себя. Это абсурдно помогать другим в том, что мы сами для себя не умеем.
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11.08.2020 22:40 Ответить
"большинство украинцев в нас не верят.Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..
сами виноваты - 26 лет терпеть... терпилы
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11.08.2020 21:55 Ответить
Жопу подотрите своими мерами...лука выставил очко под китай... и теперь будет у ***** сосать, а пекину выставлять жопу для введения товаров и технологий....
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11.08.2020 21:32 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews


https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293244763370663938 35 мин

Евросоюз может направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.
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11.08.2020 21:33 Ответить
А они уже априори определили, что были фальсификации?
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11.08.2020 21:46 Ответить
На Западе очень много людей с высоким интеллектом. Они поднимают высокие технологии и Запад за счет них процветает. Но что-то Западу с политиками не везет. Много каких-то не понимающих простых вещей. Наверно в политику идут те, кто не годятся больше никуда. Отсюда и тупо без нормальных фактов определили, что были фальсификации.
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11.08.2020 22:05 Ответить
Бывает, что умные люди несут нелепую чушь; но иногда они это делают сознательно, глядя на уровень аудитории или в зависимости от целей, которые желают достичь своими высказываниями.
Похоже, в данном случае товарищ хотел снова завести впавшую в уныние протестную публику Беларуси.
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11.08.2020 22:17 Ответить
ну так ви недооцінюєте політиків - вже Україну зробили сировинною базою, тепер черга до Білорусії дійшла...
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11.08.2020 22:19 Ответить
О Меркельша как раз в эту группу подходит, то есть в ту где не годятся больше никуда
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12.08.2020 01:11 Ответить
Есть такая версия, что у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к "старшему брату" и стать ещё более управляемым.
Частично может быть. Но я уверена, что государственность он сдавать не будет. А это главное.
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11.08.2020 21:55 Ответить
так воно до того йде - розіграється карта ослаблення Білорусії руками буратін....
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11.08.2020 22:17 Ответить
Я подивилася сторінку. Ви один із вкрай небагатьох адекватних коментаторів на сенсорі.
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11.08.2020 23:01 Ответить
а в чём по-вашему выражается так называемая государственность Беларуси? лично я, не вижу там никакой государственности.
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12.08.2020 13:27 Ответить
качан кукурузы и две картошки ложили они на ваши меры как и путлер. Кушайте больше гороха, производите газ и вот только тогда говорите о мерах. Вас там скоро в европе беженцы в унитазах топить будут за толерантность.
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11.08.2020 22:29 Ответить
Да у нас уже почти всё китайское и уже пожалуй с годов так 90 своё только пожалуй сырьё ,обидно но так оно и есть, многие заводы, ну например харьковский Миол вообще своего не производят ,а лишь тупо перепродают и клеят свои шильдики что китайцев в принципе устраивает как бы не наше гавно и нам проще а вот ещё для примера в магазинах сети АТБ часто продают товар как бы заводов днепропетровских предприятий ,но на самом деле корни то у большинства этих товаров китайские и так кругом
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12.08.2020 01:08 Ответить
Что опять выразят глубокую озабоченность?
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12.08.2020 01:09 Ответить
Пока они расчумаются бацька еще пару сроков успеет отбарабанить)
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12.08.2020 09:44 Ответить
Я думаю ложили они на эти меры.
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12.08.2020 10:16 Ответить
евросоюз в своём репертуаре. всё как обычно: озабоченность и унылая болтовня
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12.08.2020 13:24 Ответить
 
 