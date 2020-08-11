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Новости Коронавирус и карантин
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Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний

Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний

Российская вакцина от коронавирусной инфекции прошла слишком мало клинических испытаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что в США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам, в то время как России до Штатов еще далеко.

По ее словам, в Соединенных Штатах сейчас шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, а в РФ еще не дошли до этого.

Конуэй также добавила, что США сейчас находятся на завершающей стадии создания двух вакцин из шести потенциальных препаратов. Она отметила, что, вероятно, в следующие несколько месяцев в стране появятся сотни миллионов доз вакцины.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27331) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
А вакцина на основе бояры? Тогда всё путём!
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11.08.2020 20:59 Ответить
+22
Палучілась! Єта руській прарив!

Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний - Цензор.НЕТ 7320
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11.08.2020 21:00 Ответить
+17
Доиспытают на населении. Как обычно.
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11.08.2020 21:00 Ответить
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Нарешті! У ху#ла є те, що знищить гвинторогих. Дайте цьому спонсору тероризму шнобелівську премію.
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11.08.2020 22:13 Ответить
"зныщить"? а если и вирус и лекарство от него у какцапов уже были? и это они выпустили вирус "в люди"?
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11.08.2020 22:24 Ответить
Припиніть! В теорії змов я не дуже вірю. Цей вірус має природнє походження, це вже факт.
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11.08.2020 22:28 Ответить
и что? какцапы, с помощью пленных немецких учённых, могли выявить инфекционного агента у летучих мышей, способного заражать людей, параллельно разработать вакцину... спустя десятки лет - запулить вирус в мир, чтобы вьехать со своей старой вакциной на белом коне - спасителей Человечества
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11.08.2020 22:32 Ответить
Я впевнена, що жодна країна в світі не стане купувати вакцину на расєі. Тому, все те, що було зроблено - мавпяча праця та гроши на вітер.
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11.08.2020 22:39 Ответить
Нет. Можно сп*здить разработку в США или Англии, быстро наладить производство подобия с помощью г*вна и палок, и сразу бросить в продажу чтобы испытать на россиянах. Если повезет и вакцина будет работать, через пару месяцев испытания на россиянах начнут продавать ее людям.
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11.08.2020 22:52 Ответить
коли заробляються сотні млрд зелених це і є змова
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11.08.2020 23:10 Ответить
Против вакцины лаптей нужны санкции!!!...кто привился...того в америку-не пускать
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11.08.2020 22:26 Ответить
Дык не прошла еще!
Просто Вашингтон испытывает вакцину на бабуинах, а Москва - на россиянах.
Дело в том что россияне и бабуины - человекоподобные приматы одного уровня.
Для испытания вакцины вполне пригодны.
Через пару месяцев, после испытания вакцины на россиянах, если все будет нормально ее можно будет испытывать на людях.
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11.08.2020 22:50 Ответить
Президент владимир пуйло объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.
пуйло заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9171305 сообщает ТАСС.
Как https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/moscow-expands-covid-19-vaccine-campaign-as-drug-nears-approval сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто https://echo.msk.ru/news/2688423-echo.html получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
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11.08.2020 22:53 Ответить
рашистская вакцина "новичок с короной"
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11.08.2020 23:02 Ответить
тут застолбить важно, а статистика подтянется
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12.08.2020 00:50 Ответить
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