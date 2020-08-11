Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний
Российская вакцина от коронавирусной инфекции прошла слишком мало клинических испытаний.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.
Она отметила, что в США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам, в то время как России до Штатов еще далеко.
По ее словам, в Соединенных Штатах сейчас шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, а в РФ еще не дошли до этого.
Конуэй также добавила, что США сейчас находятся на завершающей стадии создания двух вакцин из шести потенциальных препаратов. Она отметила, что, вероятно, в следующие несколько месяцев в стране появятся сотни миллионов доз вакцины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто Вашингтон испытывает вакцину на бабуинах, а Москва - на россиянах.
Дело в том что россияне и бабуины - человекоподобные приматы одного уровня.
Для испытания вакцины вполне пригодны.
Через пару месяцев, после испытания вакцины на россиянах, если все будет нормально ее можно будет испытывать на людях.
пуйло заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9171305 сообщает ТАСС.
Как https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/moscow-expands-covid-19-vaccine-campaign-as-drug-nears-approval сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто https://echo.msk.ru/news/2688423-echo.html получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.