Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний

Российская вакцина от коронавирусной инфекции прошла слишком мало клинических испытаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.



Она отметила, что в США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам, в то время как России до Штатов еще далеко.



По ее словам, в Соединенных Штатах сейчас шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, а в РФ еще не дошли до этого.



Конуэй также добавила, что США сейчас находятся на завершающей стадии создания двух вакцин из шести потенциальных препаратов. Она отметила, что, вероятно, в следующие несколько месяцев в стране появятся сотни миллионов доз вакцины.





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