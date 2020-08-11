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В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД

В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД

12 граждан Украины, членов экипажа судна Srakane, которые почти год находились в изоляции в бразильском порту, вернулись домой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна Srakane, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину.

Украинские консулы в Сан-Пауло установили контакты с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников.

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"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину", - отметили в МИД.

Автор: 

Бразилия (313) МИД (7030) моряки (1079)


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Топ комментарии
+9
Как вы яхту назовете, так она и поплывет...)))
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11.08.2020 21:18 Ответить
+5
Сраканє повернулись ?
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11.08.2020 21:14 Ответить
+4
В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД - Цензор.НЕТ 2155
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11.08.2020 21:25 Ответить
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О Раша Срака дубль два
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11.08.2020 21:14 Ответить
Сраканє повернулись ?
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11.08.2020 21:14 Ответить
Робота та суть їхньої ситуації точно відповідає назві судна.
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11.08.2020 21:28 Ответить
А судне на честь чого так "красиво" назвали
Прости господи.
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11.08.2020 21:17 Ответить
Тай буду Дурік Ковалько.
просто до ковальства мені як до
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3XS919HzKH0UG9MSnFaS1pwd0E
чото там тормозить
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11.08.2020 22:46 Ответить
Как вы яхту назовете, так она и поплывет...)))
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11.08.2020 21:18 Ответить
в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину", - отметили в МИД. Источник: https://censor.net/n3213170\\\\\\\\\\

Я бы заменил их. Английский я знаю - гьол = чувиха, папа = пахан, фарватер = ой бл*
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11.08.2020 21:19 Ответить
В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД - Цензор.НЕТ 2155
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11.08.2020 21:25 Ответить
Ну фсьо! Ще й кран поряд з Делфі буде лежати. Капець якийсь. Напишіть листа Ілону Маску, він вам щось порадить.
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11.08.2020 22:44 Ответить
читаю коменти недоумків і дивуюсь...
акуєть як смішно, наші українці рік не могли до дому попасти, а вони з назви пароплава глузують....
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11.08.2020 21:26 Ответить
гамасєкі
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11.08.2020 21:27 Ответить
Мля, який ти правильний, тебе не нудить від цього?
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11.08.2020 21:40 Ответить
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11.08.2020 22:51 Ответить
Это не украинцы. Это кацапская аудитория Петросяна, которая обсыкалась от хохота, когда он "шутил" по поводу названия Видал Сассун. И эта-же аудитория составляет большинство на Цензоре
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11.08.2020 21:33 Ответить
По перше, де був консул на протязі року?
Какая разніца. Головне за рік консул сраку підняв і почав, щось робить для матросів Srakane.
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11.08.2020 21:45 Ответить
а год консулы что делали?)!
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11.08.2020 21:53 Ответить
Что-что? Чесали название сУдна.
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11.08.2020 22:20 Ответить
Назва судна люто, скажено надає
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11.08.2020 22:33 Ответить
Ну название судна украинское . Это очевидно.
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11.08.2020 22:50 Ответить
 
 