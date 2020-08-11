В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД

12 граждан Украины, членов экипажа судна Srakane, которые почти год находились в изоляции в бразильском порту, вернулись домой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна Srakane, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину.

Украинские консулы в Сан-Пауло установили контакты с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников.

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"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину", - отметили в МИД.