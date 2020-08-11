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Новости Революция в Беларуси
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Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа

Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ.

По его словам, Литва также готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса. "Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент.

"Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал Науседа.

В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Читайте: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Науседа Гитанас (288) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
це поганий знак для Луки - свого часу переговори за посередництвом ЄС закінчились , для Яника , втечею в Ростов ...
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11.08.2020 21:35 Ответить
+4
Интересно, Евросоюз в этот раз озабочен,или озадачен? Вот в чём вопрос!
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11.08.2020 21:35 Ответить
+4
та-дам!

https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews



"Русская служба Би-би-си" нашла владельца машины, им оказался кинопродюсер из Москвы Вальдемар Грубов.
"Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной группы", - объяснил мужчина.
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11.08.2020 21:38 Ответить
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11.08.2020 21:31 Ответить
Полковник Кольт?
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11.08.2020 21:34 Ответить
Дядя Коля, подровняет всех вокруг, если говорить будут в своё оправдание неправильно или невнятно..
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11.08.2020 21:59 Ответить
Это кто, я тамошних персоналий не знаю?
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11.08.2020 22:08 Ответить
Та понятно что не знаешь.. ты на ник свой посмотри - ты его хоть знаешь??
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11.08.2020 23:19 Ответить
У тебя претензии ко мне или к моему никнейму?
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11.08.2020 23:26 Ответить
Не задавай глупых вопросов, чтобы не слушать глупых ответов..
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11.08.2020 23:27 Ответить
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11.08.2020 23:28 Ответить
Картинки рисуешь..?? правильно, рисуй.. с картинками у тебя лучше получится чем мычать тут бестолку.. терзай братан, я в тебе уверен - в художестве ты тут точно всех победишь..
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12.08.2020 02:20 Ответить
Отродясь этой ерундой не страдал. Только боты здесь на форуме постоянно картинки простят.
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12.08.2020 08:37 Ответить
А чим може допомогти ЄС?
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11.08.2020 21:32 Ответить
прислать нуланд с печеньками
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11.08.2020 21:38 Ответить
Не пустять, або обміняють печенюжки на картоплю.
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11.08.2020 21:42 Ответить
Будуть вимагати визнання результатів виборів не дійсними і проведення нових ?
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11.08.2020 21:54 Ответить
Вимагати подібного від влади Бєларусі контрпродуктивно.
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11.08.2020 21:59 Ответить
А по-Вашому, про що вестимуть перемовини ?
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11.08.2020 22:00 Ответить
гарними обіцянками світлого "завтра" ...такого як в Україні ...ліс земля надра ...
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11.08.2020 22:12 Ответить
Интересно, Евросоюз в этот раз озабочен,или озадачен? Вот в чём вопрос!
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11.08.2020 21:35 Ответить
Уже обеспокоен. Это уже всерьёз.
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11.08.2020 21:36 Ответить
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12.08.2020 12:05 Ответить
не сильно "озабочен" всежтаки зима на носі ...
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11.08.2020 22:13 Ответить
на цьому мінський процес по врегулюванню на донбасі завершився...і тут кравчук добив...
і, як пообіцяв, взявся за розробку нового будапештського меморандуму
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11.08.2020 22:48 Ответить
це поганий знак для Луки - свого часу переговори за посередництвом ЄС закінчились , для Яника , втечею в Ростов ...
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11.08.2020 21:35 Ответить
так він в курсі ...
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11.08.2020 22:13 Ответить
Лукашенко не такой дурак как Янык, того как лоха кинули представители ЕС когда соглашение с представителями майдана подписывали.
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11.08.2020 21:35 Ответить
Он стал не меньшим дураком ровно в тот момент, когда опубликовал результат 80%ного экзитпола. Сознательная демонстрация силы+показное пренебрежение к избирателям должны были по его логике запугать тех. А получилось наоборот.
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11.08.2020 21:46 Ответить
Евросоюз может,а власть Украины по старинке смотрит что скажет Мацква- ква -ква
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11.08.2020 21:36 Ответить
Ну не скажи, поздравлять то Зеля Таракана не стал.
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11.08.2020 21:38 Ответить
Хотя бы власть Украины намекнули Лукашенко ,что у нас не Гражданская война и что 2013 году Лукашенко побоялся помочь Украине отстоять украинский Крым,ради того чтобы оттянуть неизбежную оккупацию республики Беларусь Московией, Московия пользуется сцикливостью соседей и по одиночку захватывает их земли.
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11.08.2020 21:42 Ответить
Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа - Цензор.НЕТ 319
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11.08.2020 22:00 Ответить
оні ріскуют опоздать

https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293202033600757760 3 ч

Госсми сообщили, якобы возле "Риги" найден микроавтобус на российских номерах с амуницией для уличных беспорядков.
"Полностью загружен амуницией, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков." Палатки это серьёзно

Что интересно, этот бус стоит в Минске с 29 0ктября 2015 года. Но теперь он с татуировкой, а значит террорист

Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа - Цензор.НЕТ 5152
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11.08.2020 21:37 Ответить
та-дам!

https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews



"Русская служба Би-би-си" нашла владельца машины, им оказался кинопродюсер из Москвы Вальдемар Грубов.
"Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной группы", - объяснил мужчина.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:38 Ответить
Кто туда поедет кийком по башке получить?
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11.08.2020 21:38 Ответить
... и вообще с шизофреником договориться ни о чем не возможно (из учебника психиатрии)
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11.08.2020 21:40 Ответить
больше чем уверен что такое сумасбродство ни в Литве ни в Польше невозможно. Этого совдеповского занюханного выщкварка Луку нужно забыть как дурной сон.
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11.08.2020 21:40 Ответить
Китай и Московия любят Луку,потому что у него целый питомник советского колхозного народа.
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11.08.2020 21:45 Ответить
был
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11.08.2020 23:09 Ответить
Це вже щось.Головна задача-це поламати гру путіна.Тобто,щоб лукашенко діяв не за інструкціями путіна -ввести воєнне положення,а запропонувати альтернативу.Тіхановську не вважати опозицією,а як протеже путіна.
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11.08.2020 21:44 Ответить
Да вы гений в области Realpolitik.
Короче, по аналогии, чтобы маньяк не насиловал вашу жену/дочь/соседку/незнакомую женщину незаконно и против вашей воли, вы должны по закону разрешить ему ее насиловать.
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11.08.2020 22:40 Ответить
Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа - Цензор.НЕТ 8278
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11.08.2020 21:45 Ответить
Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа - Цензор.НЕТ 2188
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11.08.2020 21:52 Ответить
ну, і де ті 80 з копійками..?

https://mobile.twitter.com/pastorkopf

https://mobile.twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://mobile.twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://mobile.twitter.com/pastorkopf/status/1293096630883950592 11 ч

Якщо в Білорусі Майдан, то де їх Антимайдан, який типу за Лукашенка?
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11.08.2020 22:12 Ответить
Есть "Антимайдан". ОМОН называется. Набирают сброд с улицы. Ничего не нужно. Только, кажется, чтобы отслужил в армии, не имел судимостей (ну, если раньше пронесло без них, то потом их уже и не будет, все содеянное после найма на службу будет автоматически считаться содеянным строго по закону) и, конечно, палку в лапах мог удержать. Взамен - хорошая зарплата, спорт и физкультура, квартиры, льготные кредиты, ранняя пенсия.

Как тут не поддержать Лукавого, с таким-то счастьем?
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11.08.2020 22:46 Ответить
Наивная Литва
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11.08.2020 21:54 Ответить
Литві би краще в собі розібратись - у 2019 році зайняла за даними ВООЗ 4-е місце по кількості суїцидів....мабуть від доброго життя....а ще вчити когось зібралась....
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11.08.2020 22:06 Ответить
Litva neploxo zyviot po sravneniju s Belorus.Tut sredniaja zarplata 1400 evro v mesiac.Ne tom delo vybori nado bylo delat cesnyje,podcioti i t.d.Tut takogo netu,Ukraine takze netu
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11.08.2020 22:25 Ответить
Litve progolosovali tak dva raza bolse ona nabrala golosov cem Luka.Vot byli ************ i takije cifry.Ja ne za nejio ili ruski mir tak nado cesno provodit vybori
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11.08.2020 22:29 Ответить
а відносно суїцидів що скажете пане? Далеко Литва Білорусь випередила в цьому питанні, далеко.....
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11.08.2020 22:30 Ответить
Cesno govoria neznaju.No zarplati tut gorazdo vyse.Vot smotriu vraci sredniaja zarplata 3250 evro,medsestricka 1850 evro,ucitel 1400 srednem.Eto ploxo?
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11.08.2020 22:40 Ответить
minimalka 607 evro tut u nas,mense nepolucis jesli rabotajes
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11.08.2020 22:41 Ответить
а ціни які? вартість комунальних послуг?
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11.08.2020 22:45 Ответить
Ceny produktov i tovarov kak u vas Ukraine.Elektricestvo tut doroze,a za otoplenyje tak kak skazat gde bolse nado platit.Dumaju poxoze na skolko mne skazali skolko platyt
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11.08.2020 22:49 Ответить
vodka,cigareti toze tut doroze
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11.08.2020 22:50 Ответить
зеленский учителям о 4000 долл говорил...а это намного больше 1850 евро...
а вот для минималки в 19000грн еще нужно денег поднапечатать...и это по силе молодым властелинам
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11.08.2020 22:55 Ответить
Slisal sto zelenski uciteliam po 4000 evro platyt
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11.08.2020 23:00 Ответить
Лучше бы признали диктатора луку, как Эрдогана...приняли в НАТО, поставили военные базы...остальное нам пофиг
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11.08.2020 22:33 Ответить
Лука гордый.. навряд ли захочет с ними говорить.
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11.08.2020 22:42 Ответить
govorili oni uze ne raz mezdu saboj
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11.08.2020 22:46 Ответить
Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа - Цензор.НЕТ 9379
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11.08.2020 22:49 Ответить
При себе они должны иметь средства против бешенных собак и наручники.
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12.08.2020 11:11 Ответить
 
 