На Одесской трассе в результате столкновения грузовиков погибли 2 человека, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 11 августа, около 17:00 на автодороге Киев – Одесса вблизи пгт Любашевка произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum.
Водитель и пассажир DAFа погибли.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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Валерий Шляхов
показать весь комментарий11.08.2020 22:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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