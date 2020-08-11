На Одесской трассе в результате столкновения грузовиков погибли 2 человека, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 11 августа, около 17:00 на автодороге Киев – Одесса вблизи пгт Любашевка произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum.

Водитель и пассажир DAFа погибли.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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