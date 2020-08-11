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На Одесской трассе в результате столкновения грузовиков погибли 2 человека, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 11 августа, около 17:00 на автодороге Киев – Одесса вблизи пгт Любашевка произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесской трассе в результате столкновения грузовиков погибли 2 человека, - Нацполиция 01

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum.

Водитель и пассажир DAFа погибли.

Смотрите: Водитель и трое пассажиров маршрутки погибли в результате лобового столкновения с грузовиком на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО

На Одесской трассе в результате столкновения грузовиков погибли 2 человека, - Нацполиция 02

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

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ДТП (7698) Одесская область (3690) Нацполиция (16607)


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солнце слепануло, бува
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11.08.2020 22:41 Ответить
 
 