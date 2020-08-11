Местные выборы в некоторых громадах Донецкой и Луганской областях, где ранее говорилось о невозможности голосования, могут состояться, - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 громадах Донецкой и 8 – Луганской областей, для которых ЦИК ранее определила невозможность их проведения, все же могут состояться при соблюдении определенных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Комиссии во вторник вечером.

В сообщении отмечается: "8 августа 2020 Центральная избирательная комиссия приняла постановление № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 г.". Этим постановлением была установлена невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины выборов 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Также Комиссия приняла к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на пяти избирательных участков невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

В связи с большой актуальностью этого вопроса и вниманием к нему со стороны общества, а также с целью минимизации спекуляций на эту тему считаем необходимым обнародовать документы, на основании которых ЦИК принимала соответствующее решение (письмо Донецкой ОГА-ОВЦА, письмо Луганской ОГА-ОВГА).

Также обращаем внимание, что в этой конкретной ситуации Комиссия, как всегда, действовала на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины и законами Украины.

В соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 4 Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" предусмотрено, что к полномочиям областных военно-гражданских администраций отнесено предоставление выводов Центральной избирательной комиссии о возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведение соответствующих выборов на отдельных территориях.

7 августа 2020 в Комиссию поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА об избирательных участках, на которых возможно / невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов. При этом, как следует из полученных документов, ВГА свои выводы о невозможности проведения выборов основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесены вопросы безопасности.

При этом Комиссия в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения / непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

"ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации ", - отметил Председатель Комиссии А. Диденко.

"Поэтому решение Центральной избирательной комиссии является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах ВГА. Если же кто-то ставит под сомнение наличие фактических оснований для непроведения выборов на определенных территориях, то это уже вопрос к законности и обоснованности выводов областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей ", - добавил Олег Диденко.

Кроме того, есть смысл напомнить, что 8 августа 2020 своим постановлением № 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020" ЦИК назначила 1439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

"Политика безопасности ситуация может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссии поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 ", - акцентировал Глава ЦИК.