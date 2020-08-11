Закон об игорном бизнесе, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщило о коррупционных рисках в нормах закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК отметило, что, несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
В НАПК сообщили, что ранее была проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, вследствие чего обнаружено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:
- процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определена;
- широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективных решений ее членов и формирования коррупционных практик;
- введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);
- основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;
-процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.
В НАПК считают, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:
- в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;
- другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.
Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.
"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", - подчеркнули в антикоррупционном ведомстве.
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Фсьо! Тепер заживемо! Останню проблему в державі вирішили! а мо то вимога МВФ ?
шмаркля не был бы собой, не обос*равшись даже в таком деле...
податок на пай пару сотень гивень в год
а казино десять миллионов баксов для открыться
хотя какая тебе разница? Ты никогда не будешь играть в казино и никогда у тебя не будет пая
https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss
Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
на бюджет 2021 уже заложено 4 лярда доходов от игорки
не повторяй брехню, оаспространяемую подфуйловниками
2. И только после чтения Закона суй сюда свое лицо обсуждать Закон
це той напівграмотний намагається представити ситуацію так, ніби казино ніч не буде платити державі і типу щось можливо буде корупційна складова
платіж за дозвіл буде значний, крапка
недоїмку до бюджету чи чергові хотілки головних тримачів акції ЗЕнедоумка
плюс обычные ежедневные хозяйственные мероприятия, аренда помещения, освещение, озрана, персонал и т.д.
Так что разницы практически нет.
буде.
Зеленский в курсе, для этого закон и создавался.
Дождались когда Бубочка подпишет закон и только после этого начали его "мочить".
Даже слушать не хочется.
Закон не читал, них не понимаю но резко осуждаю
А доводы представленные НАПК, это вообще фигня.
есть покупка лицензии
280 митллионов гривен на 4 года
это освобождение от уплаты??
если ты можешь заплатить в бюджет 280 млн, то пользуйся этим освобождением, открывай казино и станешь мегаолигархом
Даже в кофейне человек 70 в день бывает, а в казино человек 300-400 зайдет.
И если каждый из них оставит хотя бы тысячу, то в год будет от 110 до 150 миллионов.
у тебя с головой все в порядке???
в казино 300-400 в день не зайдет
и те, что зайдут, могут и выиграть
есди ты никогда не был в казино, зачем лезешь обсуждать то, о чем не имеешь малейшего понятия?
Может у тебя готовый бизнес-план по казино просчитан?
Четыре года назад знакомый сдавал в Броварах 100кв м помещение под онлайн-казино за 60 000 гривен в месяц!
А это периферия где не так много посетителей!
для онлайн-казино неважно местоположение, ибо єто онлайн, там нет физических посетителей, хоть в Броварах хоть в селе Криве Коліно
Він винний Бені за посаду.
Що тоді, що зараз "ігровим бізнесом" буде заправляти криміналітет.
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
То де воно ? !
Крадуть же менше, а ціни ростуть, нічого нового окрім капітуляції, в нас немає, країна нікуди не рухається, не розвивається.
То де тобі покращало ?
і ніяких алекватних аргументів ти навести не можеш...
крім одного-єдиного, що зрада Зеленського абсолютно очевидна і крапка
Коли, голосив за Зеленського, ти розраховував на непогіршення життя ?
Що для тебе змінились з його приходом ?
Від чого ти себе позбавив разом з програшем Петра ?
В чому твій бонус ?
в "Слуги Однорукого Бандита"
он вище адепт КАКА Я РАЗНІЦА не відчуває погіршень... щаслива людина, мабуть татко з мамою їсти купують і ще памперси міняють
Я се представляю как зе с беней говорит когда опять что то пошло не так)
- Игрь Валеричь, опять жопа! Что делать будем? а то у меня уже обещания заканчиваются.
Як що читав то зрозумів про що?
Откаты от кацапской мафии за лоббистский закон уже взял---вот и отрабатывает не читая!
Какая вам разница? Лишь бы не Порох!