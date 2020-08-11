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Новости Борьба с коррупцией
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Закон об игорном бизнесе, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК

Закон об игорном бизнесе, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщило о коррупционных рисках в нормах закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК отметило, что, несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

В НАПК сообщили, что ранее была проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, вследствие чего обнаружено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

- процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определена;

- широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективных решений ее членов и формирования коррупционных практик;

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- введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);

- основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;

-процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

В НАПК считают, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

- в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

- другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

Также смотрите: Рада легализовала игорный бизнес в Украине. ВИДЕО

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", - подчеркнули в антикоррупционном ведомстве.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) игорный бизнес (408) НАПК (1227)


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Топ комментарии
+18
Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК - Цензор.НЕТ 5720
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11.08.2020 22:39 Ответить
+16
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
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11.08.2020 22:44 Ответить
+14
турборежим фотографов и таксистов, В ПРИНЦИПЕ не может иметь других результатов!
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11.08.2020 22:40 Ответить
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Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК - Цензор.НЕТ 5720
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11.08.2020 22:39 Ответить
🤣
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11.08.2020 22:41 Ответить
кто банкует..... еврей Вова ......главный шулер по Украине... для того они и приняли ТАКОЙ ЗАКОН это у них в состоянии зародыша заложено еще...одно... гешефты.. ничего кроме гешефта..у нас сие называют украл и коррупция...
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11.08.2020 22:52 Ответить
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7765

Фсьо! Тепер заживемо! Останню проблему в державі вирішили! а мо то вимога МВФ ?
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11.08.2020 23:07 Ответить
Зеля служит сатане и его ждет судьба Януковича и Лукашенка. Пусть сам уходит, пока не погнали.
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11.08.2020 23:17 Ответить
как тебя щтырит, полнолуние?
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11.08.2020 23:23 Ответить
А ты зелин памперс?
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11.08.2020 23:54 Ответить
Зеленский подписал закон об игральном бизнесе с двумя взаимоисключающими определениями регулятора.


шмаркля не был бы собой, не обос*равшись даже в таком деле...
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11.08.2020 23:20 Ответить
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2346
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11.08.2020 23:20 Ответить
сравнил вибратор с пальцем
податок на пай пару сотень гивень в год
а казино десять миллионов баксов для открыться
хотя какая тебе разница? Ты никогда не будешь играть в казино и никогда у тебя не будет пая
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11.08.2020 23:25 Ответить
турборежим фотографов и таксистов, В ПРИНЦИПЕ не может иметь других результатов!
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11.08.2020 22:40 Ответить
бунт на корабле
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11.08.2020 22:41 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
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11.08.2020 22:44 Ответить
брехня
на бюджет 2021 уже заложено 4 лярда доходов от игорки
не повторяй брехню, оаспространяемую подфуйловниками
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11.08.2020 22:51 Ответить
1. читай Закон
2. И только после чтения Закона суй сюда свое лицо обсуждать Закон
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11.08.2020 23:09 Ответить
не плутай поняття податки і плата за ліцензії
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11.08.2020 23:07 Ответить
я не плутаю
це той напівграмотний намагається представити ситуацію так, ніби казино ніч не буде платити державі і типу щось можливо буде корупційна складова
платіж за дозвіл буде значний, крапка
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11.08.2020 23:11 Ответить
платіж за ліцензію це одне, а ще ж податки з прибутку, це різні речі, от саме про податки з прибутків він і говорив, чи ти різниці не розумієш?
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12.08.2020 08:08 Ответить
і бюджета 2021 ще немає, навіть проекта
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11.08.2020 23:08 Ответить
у тебе нема
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11.08.2020 23:12 Ответить
його ніде ще нема, а як маєш поділись.
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12.08.2020 08:09 Ответить
А що ж вони туди запишуть?
недоїмку до бюджету чи чергові хотілки головних тримачів акції ЗЕнедоумка
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11.08.2020 23:19 Ответить
а вони так бюджет і формують
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12.08.2020 08:05 Ответить
4 лярда - это лицензии, а налог от прибыли игорного бизнеса отменили на 4 года... так что не314зди ты зеленое чучело..
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11.08.2020 23:18 Ответить
после долгих дискуссий решили не брать налог на прибыль, ибо как раз именно там и есть коррупция, а просто должны заплатить одно казино 10 миллионов баксов за лицензию
плюс обычные ежедневные хозяйственные мероприятия, аренда помещения, освещение, озрана, персонал и т.д.
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11.08.2020 23:22 Ответить
все равно - это очень мутная схема..
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11.08.2020 23:30 Ответить
Что не делает дурак, все он делает не так...
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11.08.2020 22:44 Ответить
А як же тоді Вава буде отримувати відкати?
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11.08.2020 22:48 Ответить
Бабло уже на кипрские оффшоры уплыло. Теперь отрабатывать надо.
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11.08.2020 23:11 Ответить
В Италии все азартные игры и лотереи - монополия государства.
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11.08.2020 22:49 Ответить
В Украине есть государство в государстве: мафия из судей, чиновников и олигархов.
Так что разницы практически нет.
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11.08.2020 22:58 Ответить
а в нас монополія Бені.
буде.
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11.08.2020 23:00 Ответить
"Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован."

Зеленский в курсе, для этого закон и создавался.
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11.08.2020 22:52 Ответить
А НАПК - те ещё хитровыделанные ТРОЛЛИ!
Дождались когда Бубочка подпишет закон и только после этого начали его "мочить".
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11.08.2020 22:52 Ответить
Сделали из него полного идиота и что с того?
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11.08.2020 22:54 Ответить
Он сам с этой задачей хорошо справляется.
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11.08.2020 22:57 Ответить
приказ кремлевского плешивого карлика: сорвать запуск игорки в Украине любой ценой
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11.08.2020 22:55 Ответить
Боятся, что мы Крым в рулетку отыграем?
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11.08.2020 22:58 Ответить
ты даже не в курсе почему в Украине игорку закрыли в 2009??
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11.08.2020 23:15 Ответить
Очередные консперологические фантазии из кацапских методичек?
Даже слушать не хочется.
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12.08.2020 09:13 Ответить
главный посыл допысувачив Цензора:
Закон не читал, них не понимаю но резко осуждаю
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11.08.2020 22:54 Ответить
Да, освободить казино от уплаты налогов это очень альтруистично!
А доводы представленные НАПК, это вообще фигня.
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11.08.2020 22:56 Ответить
налога нет
есть покупка лицензии
280 митллионов гривен на 4 года
это освобождение от уплаты??
если ты можешь заплатить в бюджет 280 млн, то пользуйся этим освобождением, открывай казино и станешь мегаолигархом
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11.08.2020 23:01 Ответить
Фактически, да это освобождение от налогов.
Даже в кофейне человек 70 в день бывает, а в казино человек 300-400 зайдет.
И если каждый из них оставит хотя бы тысячу, то в год будет от 110 до 150 миллионов.
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11.08.2020 23:10 Ответить
взять 10 миллионов баксов просто так - это освободить от налогов??????????
у тебя с головой все в порядке???
в казино 300-400 в день не зайдет
и те, что зайдут, могут и выиграть
есди ты никогда не был в казино, зачем лезешь обсуждать то, о чем не имеешь малейшего понятия?
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11.08.2020 23:19 Ответить
А ты имеешь?
Может у тебя готовый бизнес-план по казино просчитан?
Четыре года назад знакомый сдавал в Броварах 100кв м помещение под онлайн-казино за 60 000 гривен в месяц!
А это периферия где не так много посетителей!
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11.08.2020 23:28 Ответить
какой ті умній! я просто горжусь, что нахожусь с тобой на одном форуме!
для онлайн-казино неважно местоположение, ибо єто онлайн, там нет физических посетителей, хоть в Броварах хоть в селе Криве Коліно
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11.08.2020 23:34 Ответить
А тут 99% пишут в стиле:
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4428
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11.08.2020 22:58 Ответить
Я вам даже больше скажу. Закон подрывает экономику Лукашенко. Не Беларуси даже, а именно Лукашенко и его сыновей - под ними этот бизнес и игорных домов понапихали в каждом спальном районе в расчете на игрозависимых богатых туристов. Украинцы к нам больше не поедут. Не хватит денег платить ОМОНу, в Беларуси начнется Майдан, Путін нападе, и прости-прощай ненька Україна. Я правильно излагаю?
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11.08.2020 22:58 Ответить
Нет времени думать стратегически. Подумаешь, надо параллельно вносить изменения еще в ряд законов и выискивать противоречия в принятом.
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2219
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11.08.2020 22:59 Ответить
Зеленський для цього і прийшов - щоб підвищити корупційні ризики для держави.
Він винний Бені за посаду.
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11.08.2020 22:59 Ответить
А хто кому що винен був, коли при свиночолому на кожному вуглі по десятку ігрових залів стояли? То не було ніяк не зв'язано з корупцією?
Що тоді, що зараз "ігровим бізнесом" буде заправляти криміналітет.
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11.08.2020 23:03 Ответить
от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
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11.08.2020 23:06 Ответить
ще не вечір ....
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11.08.2020 23:16 Ответить
на годинник глянь, дурню, уже ніч
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11.08.2020 23:28 Ответить
правильно цілуй портрета ЗЕнедоумка і спатки вкладайся, а вранці тобі буде черговий серіал Ну там терорист з фільмом чи інший йолоп з заручниками
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11.08.2020 23:31 Ответить
Ти ж сподівався на покращення !
То де воно ? !
Крадуть же менше, а ціни ростуть, нічого нового окрім капітуляції, в нас немає, країна нікуди не рухається, не розвивається.
То де тобі покращало ?
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11.08.2020 23:38 Ответить
це мабуть гвардієць ЗЕботоХфеми, он як старається
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11.08.2020 23:40 Ответить
тобто на моє питання ніякої аргументованої відповіді немає...
і ніяких алекватних аргументів ти навести не можеш...
крім одного-єдиного, що зрада Зеленського абсолютно очевидна і крапка
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11.08.2020 23:48 Ответить
Не відповіла, бо твоє питання ірраціональне.
Коли, голосив за Зеленського, ти розраховував на непогіршення життя ?
Що для тебе змінились з його приходом ?
Від чого ти себе позбавив разом з програшем Петра ?
В чому твій бонус ?
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12.08.2020 08:51 Ответить
Предлагаю в этой связи переименовать "Слуг Урода"
в "Слуги Однорукого Бандита"
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11.08.2020 23:19 Ответить
В воюющей, нищей стране, со стремительно падающей экономикой разогревать игровую эпидемию, убивающую молодёжь - это тягчайшее преступление, за которое ПреЗедент ответит не одним годом тюрьмы.... В лучшем для него случае...
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11.08.2020 23:22 Ответить
та кому ви це пояснюєте
он вище адепт КАКА Я РАЗНІЦА не відчуває погіршень... щаслива людина, мабуть татко з мамою їсти купують і ще памперси міняють
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11.08.2020 23:34 Ответить
когда суд?
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11.08.2020 23:50 Ответить
Скоро.... Гораздо быстрее, чем Вы надеетесь...
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12.08.2020 10:06 Ответить
Я то думаю, зе кричал не вешайте мой портрет, знал же кто главный) Скакал и отвешивал поклоны на за зановесом беня)
Я се представляю как зе с беней говорит когда опять что то пошло не так)
- Игрь Валеричь, опять жопа! Что делать будем? а то у меня уже обещания заканчиваются.
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11.08.2020 23:41 Ответить
Так работать невозможно, надо в напк набрать новые лица.
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11.08.2020 23:46 Ответить
можно набить старые
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12.08.2020 00:07 Ответить
ЯнєлохМінє42 його взагалі читав?
Як що читав то зрозумів про що?
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12.08.2020 00:46 Ответить
А чего вы ждали от зеленой, тупой и жадной прислуги?

Откаты от кацапской мафии за лоббистский закон уже взял---вот и отрабатывает не читая!
Какая вам разница? Лишь бы не Порох!
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12.08.2020 01:19 Ответить
если сам Зеленский создаёт коррупционные риски, то логично что все законы что он подписывает несут также коррупционные риски
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12.08.2020 08:56 Ответить
Всё к чему прикасается зелёное кодло превращается в гавно
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12.08.2020 10:06 Ответить
Зеленый лепрекон полный придурок .
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12.08.2020 10:20 Ответить
У нас при громком пи-деже о равных правах, всё делают в угоду одним и во вред другим. Если бы этим бизнесом занимались простые люди - закон предусматривал бы штрафы посадки крышевание гос половыми органами. А если это занятие высокой власти - тогда надо легализовать и защищать теми же половыми органами власти. И при этом сам закон не предусматривает ответственности тех кто такую Ху-ню придумал. Всем кто сочинял голосовал и подписывал эту Ху-ту, при отрицательном результате, спустить шкуру и посыпать солью.
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12.08.2020 11:09 Ответить
 
 